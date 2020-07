HONKARAKENNE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE

Asuntomessuille valmistautuva Honkarakenne haastaa rakentajat arvokeskusteluun

”Vastuullisesti rakentaen voimme katsoa lapsiamme silmiin.”

Tuusulan asuntomessuille valmistautuva Honkarakenne peräänkuuluttaa arvokeskustelua kotimaiseen rakentamiseen. ”Tavoitteenamme on nostaa vastuullisuus uudeksi suomalaisen rakentamisen normiksi”, sanoo toimitusjohtaja Marko Saarelainen. Messualueelle noussut Villa Mikael on osoitus tinkimättömästä rakentamisesta. Se on täysin esteetön ja elinikäisesti terve talo, joka tukee liikuntarajoitteisen asukkaansa itsenäistä tulevaisuutta ja säästää siten myös yhteiskunnan varoja.

Suomalaisen rakentamisen taso huolettaa. Sisäilmaongelmat aiheuttavat sairauksia ja taloudellista vahinkoa, ja rakennuksia puretaan vain lyhyen käytön jälkeen. ”Tämä johtuu puutteellisesta tuotekehityksestä, taitamattomasta suunnittelusta ja kelvottomista rakennusmateriaaleista”, sanoo Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

”Se on kallista leikkiä luonnonvaroilla ja ihmisten terveydellä, ja lisäksi täysin turhaa. Kaikki rakennettavat tilat voidaan suunnitella ja toteuttaa siten, että ne kestävät, pysyvät turvallisina ja täyttävät vielä seuraavienkin sukupolvien tarpeet.” Saarelaisen johtamalla yrityksellä on kokemus paitsi omakotitalojen, myös satojen julkisrakennusten kestävästä toteuttamisesta.

Unohdetaan jo hometalot

OMD Finlandin ja Honkarakenteen helmikuussa toteuttaman Hyvinvointia edistävä koti -tutkimuksen mukaan suomalaiset omakoti- ja paritaloasujat pitävät hyvää sisäilmaa talon kaikkein tärkeimpänä ominaisuutena.

”Unohdetaan jo hometalot. Voimme rakentaa terveellisistä ja ekologisista rakennusmateriaaleista, kuten puhtaasta kotimaisesta puusta”, Marko Saarelainen sanoo. Hän toivoo rakentamiselta niin ikään vastuuta ympäristöstä ja suomalaisesta työstä. Honkarakenteen käyttämät raaka-aineet kasvatetaan Suomessa, ja jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan uusi taimi. Hirret työstetään kotimaassa ja rakennustyöt annetaan paikallisille ammattilaisille. Samalla ylläpidetään vuosituhantista puurakentamisen taitoa.

Edelläkävijä esittää alalle kriteerien määrittelyä: ”Päättävät ja kilpailuttavat tahot tarvitsevat apua välttääkseen näennäisesti halvan rakentamisen ansakuopat ja tehdäkseen kestäviä ratkaisuja, joiden elinkaari on pitkä. Vastuullisesti rakentaen voimme katsoa lapsiamme silmiin”, Marko Saarelainen sanoo.

Villa Mikael on esteettömin Suomessa koskaan rakennettu koti

Honkarakenne esittelee Tuusulan asuntomessuilla Villa Mikaelin, Suomen esteettömimmän kodin ja taidonnäytteen, jonka jokainen yksityiskohta tukee asukkaansa kuntoutumista. Talo on suunniteltu Mikael Turtiaiselle, joka sai vaikean aivovamman vuosikymmen sitten liikenneonnettomuudessa. Kaikki hengittämisestä lähtien on pitänyt opetella uudestaan.

Villa Mikael on toteutettu täysin Mikael Turtiaisen ehdoilla ja hänen liikkumisensa ja ulottuvuutensa huomioiden. Automatiikka ja talon lukuisat älyratkaisut helpottavat arkea. Ovet avautuvat sähköisesti ja keittiön yläkaapit sekä astianpesukoneen alataso liikkuvat tarvittaessa ylös tai alas. Lisäksi talon puhdas sisäilma ja luontaisesti antibakteeriset materiaalit edistävät terveyttä ja hengittävät apuna Turtiaiselle, jonka keuhkokapasiteetti on vain puolet normaalista.

Villa Mikaelin toiminnallisuudet mahdollistavat aiempaa huomattavasti itsenäisemmän elämän. Jopa ulkoilu onnistuu ilman apukäsiä, sillä talon lattia on rakennettu täysin samaan tasoon pihan kanssa. Siirtymä on kynnyksetön.

”Tällainen esteetön rakentaminen on uutta Suomessa”, sanoo Mikaelin isä Petri Turtiainen, joka on vastannut talon rakennuttamisesta Mikaelin puolesta. Pihan sekä talon kaikki visuaaliset ratkaisut ja sisustuksen Mikael Turtiainen on suunnitellut itse. Oleskelutilan suurista ikkunoista avautuu vehmas puutarhanäkymä ja elävä tuli. Pihalla on grillikeittiö, viherhuone sekä ulkoporeallas, johon siirtyminen pyörätuolista on ratkaistu mahdollisimman vaivattomaksi. Sisään seinille on ripustettu Mikaelin ja hänen äitinsä maalaamia voimauttavia taideteoksia.

Studio muuntuu kuntoutuksesta saunailtaan

Tulevaisuuden kannalta olennainen osa kotia on uniikki ja aidosti monikäyttöinen kuntoutusstudio. Se taipuu painokevennettyihin kävelyharjoituksiin, fysioterapiaan ja kuntosaliksi, tanssiharjoituksiin ja musiikin tekemiseen – sekä päivän päätteeksi pukutilaksi saunaillassa ystävien kanssa. Ennen onnettomuuttaan MM-tasolla tanssinut Mikael Turtiainen on myös muusikko DJ Mikey.

Itsenäisyyttä lisäävien erityisratkaisujen kustannus on noin 40 000–60 000 euroa, arvioi Petri Turtiainen. Se korvataan Mikaelille lakisääteisesti. ”Toisaalta jos ajatellaan, että avustajan tarve laskee vuorokaudessa nykyisestä 16 tunnista vaikkapa kuudella tunnilla, on yksin sen kustannut 30 000 euroa vuodessa. Ja jos Mikael voi asua talossaan vaikkapa seuraavat 30 vuotta, ratkaisuilla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan kustannuksiin”, hän sanoo.

Oivalluksia asumisen erityisvaatimuksiin

Vaikka Villa Mikael kannustaa itsenäisyyteen, yksin ei tarvitse jäädä. Suojaisaa atriumpihaa reunustaa Villa Sanni, johon muuttaa Mikaelin ystävä ja avustaja Sanni Siltala puolisonsa kanssa.

Esteetön, terveeksi rakennettu, kuntoutumista edistävä ja yhteisöllistäkin asumista toteuttava Villa Mikael tarjoaa oivalluksia asumisen erityisvaatimuksiin. ”Villa Mikaelista löytyy poimittavaksi ideoita, jotka tukevat esimerkiksi ikääntyvien itsenäistä ja omaehtoista asumista. Tällaisille ratkaisuille on yhä suurempi kysyntä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti”, sanoo Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Energiatehokas koti

Villa Mikael & Villa Sanni (kohde 6) sekä Honka Huomen -talo (kohde 41) kuuluvat valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan Energiatehokas koti -hankkeen seurantakohteisiin. Hankkeessa seurataan kolmen asuntomessukohteen energiatehokkuutta kahden vuoden ajan. Honka Frame -pilaripalkkitekniikalla rakennetun Villa Mikaelin alustava energiatehokkuusluokka on A. Honka Huomen kuuluu energialuokkaan B ja on vain pienen askeleen päässä luokasta A, mikä on oivallinen saavutus kokonaan hirrestä valmistetulle talolle. Lue lisää: https://www.energiatehokaskoti.fi/kohteet/seurantakohteet

Honkarakenne Oyj

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

