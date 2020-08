Admiral Markets AS teenis 2020. aasta I poolaastal ettevõtte ajaloo suurima käibe- ja kasumirekordi

Admiral Markets AS-i jaoks oli 2020. aasta I poolaasta kogu tegevusaja edukaim. Ettevõtte püstitas 19 aasta suurima käibe- ja kasumirekordi. Admiral Markets AS-i kauplemistegevuse netotulu kasvas 2020. aasta esimesel poolel 31,6 miljoni euroni. Admiral Markets AS-i emaettevõtte Admiral Markets Group AS vastav näitaja oli 37,9 miljonit eurot. Admiral Markets AS-i puhaskasum kasvas 2019. aasta I poolaastaga võrreldes 2022% ning Admiral Markets Group AS-i puhaskasum 1321%.



Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et vaatamata I poolaastat defineerinud COVID19-st põhjustatud eriolukorrale terves maailmas, suutsid nad ettevõttena olla paindlikud ja reageerisid kiiresti, viies nii Tallinnas asuva peakontori kui ülejäänud riikides asuvad esindused paari päevaga kodukontori töörežiimile. “Kõige olulisem oli tagada meie inimestele turvaline keskkond. Kuna meie äritegevus toimub online-maailmas, saime jätkata tavapärase töörütmiga, et pakkuda klientidele meid valdkonna liidrina iseloomustavat kõrgetasemelist kliendisuhtlust ja personaliseeritud kauplemis- ning investeerimiskogemust,” kirjeldas Bogatenkov.



Lisaks läbi aegade suurimale käibe- ja kasumirekordile, püstitas ettevõte ka uute klientide arvu rekordi, mis kasvas grupi tasemel võrreldes eelmise aasta sama ajaga 260%. “Admiral Markets on tänaseks finantsiliselt turvaline ettevõte, pakkudes oma klientidele edukat partnerlust. Meie fookus on suunatud klientide arvu tugevale kasvule. Digitaalselt arenenud ettevõttena on üheks edu toonud põhjuseks kindlasti meie IT-arendused. Nende seast on kõnekaim uus kauplemisrakendus, mis võimaldab klientidele varasemast veelgi enam isikupärastatud native-kauplemiskogemust,” selgitas tegevjuht. Lisaks näitas Admiral Markets suurepäraseid tulemusi Lõuna- ja Lääne-Euroopas, kus nii klientide kui nende varade kasv ületas ootusi.



Sergei Bogatenkovi sõnul oli eriolukorrast põhjustatud sotsiaalse distantsi hoidmine proovikivi kõigi jaoks, kuid ettevõtte töötajad olid äärmiselt pühendunud, mõistes olukorra tõsidust ja enesejuhtimise vajalikkust. “Ma olen meie meeskonnale südamest tänulik, sest tänu neile oli esimene poolaasta ärilises mõistes läbi aegade edukaim.”



Admiral Markets kasvatas esimesel poolaastal märkimisväärselt tuntust ka kaubamärgina. Edaspidi leiab Tallinna Lennart Meri lennujaamas väravas number 5 Admiral Marketsi nimelise lennuvärava. “Admiral Marketsit iseloomustavaks märksõnaks on kvaliteet. Just sellist kauplemis- ja investeemiskogemust pakume oma klientidele ning see on toonud meile tunnustuse rahvusvahelistelt finantsasutustelt. Tänaseks oleme võitnud üle 40 rahvusvahelise auhinna meie pakutava teenuse, kvaliteedi ja panuse eest finantsalase hariduse edendamisse,” ütles Bogatenkov.



Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 30.06.2020 31.12.2019 Varad Nõuded krediidiasutustele 25 881 19 757 Nõuded investeerimisühingutele 9 533 6 786 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 11 915 9 759 Laenud ja nõuded 6 842 3 983 Muud varad 1 098 912 Pikaajalised investeeringud 4 180 0 Materiaalne põhivara 1 365 1 283 Kasutusõigusega vara 4 447 4 059 Immateriaalne põhivara 546 630 Varad kokku 65 807 47 169 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 133 66 Võlad ja ettemaksed 2 739 2 349 Allutatud võlakirjad 1 827 1 827 Rendikohustis 4 584 4 145 Kohustused kokku 9 283 8 387 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 53 679 35 937 Omakapital kokku 56 524 38 782 Kohustused ja omakapital kokku 65 807 47 169

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 39 878



14 940 Vahendustasu tulu 57 20 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -8 338 -5 352 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 12 22 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -18 -9 Kauplemistegevuse netotulu 31 591 9 621 Muud tulud 611 421 Muud kulud -237 -10 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 48 34 Muud samalaadsed intressitulud 98 82 Intressikulu -122 -75 Netokasum valuutakursi muutustest -250 87 Tööjõukulud -3 950 -3 343 Tegevuskulud -7 855 -5 170 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -292 -254 Kasutusõigusega vara kulum -263 -170 Kasum enne tulumaksu 19 379 1 223 Tulumaks -266 -311 Aruandeperioodi kasum 19 113 912 Aruandeperioodi koondkasum 19 113 912



Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 47,31 2,26

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.



Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.



Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 135 riigis.



