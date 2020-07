COLORADO SPRINGS, Colorado, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly hat heute auf der virtuellen „Mobility Field Day 5“ (#MFD5) umfangreiche Verbesserungen für alle Produktlinien angekündigt: die Standortanalysefunktion AirMapper™ ist jetzt für den AirCheck™ G2 WLAN-Tester verfügbar und mit AirMagnet® SurveyPRO kompatibel.



AirMapper Site Survey , das im April für den Netzwerkanalysator EtherScope™ nXG angekündigt wurde, wird jetzt auf dem AirCheck G2-Tester ausgeführt und bietet zahlreiche WLAN-Heatmap-Visualisierungen in Link-Live, dem Cloud-Service des Unternehmens für Verwaltung, Berichterstellung und Zusammenarbeit.

„Das ist eine bahnbrechende Neuerung im Bereich der WLAN-Ausleuchtung“, so Dan Klimke, Director of Product Marketing. „Mit dem AirCheck G2 Version 5 und Link-Live verfügen unsere Kunden jetzt über einen tragbaren, hardwarebasierten Datenerfasser für die WLAN-Ausleuchtung, der wichtige Rausch- und Interferenzmessungen bietet, und über praktische Heatmapping-Funktionen – alles für unter 3.000 US-Dollar.“

Die Messdaten werden automatisch von den Handheld-Tools in Link-Live hochgeladen, um Heatmap-Visualisierungen zu ermöglichen. So können Experten an einem zentralen Standort WLAN-Daten von allen Standorten erfassen und mit ihren dezentralen Netzwerk-Support-Teams zusammenarbeiten.

„Ich bin begeistert von der Arbeit der Ingenieure von NetAlly“, so Dan Jones, Mobility Consultant und Branchen-Influencer (@UKDanJones). „Die neue Funktionalität für AirCheck G2 macht ein ohnehin großartiges Produkt noch besser, insbesondere in Kombination mit der Link-Live-Online-Plattform, die enorme Flexibilität bei der gemeinsamen Datennutzung bietet, sowohl intern als auch mit Kunden. Die Funktionserweiterung von einem Tool zur Fehlerbehebung vor Ort zu einer Lösung, die alle Daten bereitstellt, die erfahrene Techniker benötigen, um die Situation aus der Ferne auszuwerten und Probleme zu beheben, ist in der modernen Arbeitsumgebung von großem Nutzen.“

Darüber hinaus hat NetAlly die Version 10 der AirMagnet SurveyPRO-Software angekündigt, die Wi-Fi 6-(802.11ax-)Planung ermöglicht sowie die Möglichkeit bietet, AirMapper-Daten für eine detaillierte WLAN-Heatmap-Analyse mit der automatischen AirWISE WLAN-Engine zu importieren, unabhängig davon, ob sie über AirCheck G2 oder EtherScope nXG erfasst und aus Link-Live exportiert wurden.

Julio Petrovitch, Product Manager für NetAlly Wireless-Produkte, erklärt: „Die AirMapper-Heatmaps in Link-Live bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, Qualitätsberichte zu erstellen und Installationen und Änderungen zu validieren. Viele unserer Kunden schätzen jedoch die zusätzliche Tiefe der Analyse- und Berichterstellungsfunktionen, die in AirMagnet SurveyPRO zur Verfügung stehen.“

Aktuelle Nutzer von AirCheck G2 und AirMagnet SurveyPRO mit AllyCare-Support können kostenlos auf die neuesten Versionen aktualisieren. Nutzer ohne AllyCare-Support können den Support jetzt (ohne rückwirkende Kosten) erwerben, um das Upgrade zu erhalten.

