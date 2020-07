COLORADO SPRINGS, Colorado (États-Unis), 31 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, à l'occasion de l'événement virtuel Mobility Field Day 5 (#MFD5), NetAlly a annoncé un vaste ensemble d'améliorations sur l'ensemble de ses gammes de produits, en intégrant sa capacité de test de site AirMapper™ au testeur Wi-Fi AirCheck™ G2 et sa compatibilité avec AirMagnet® SurveyPRO.



La solution d' analyse des sites AirMapper , annoncée en avril pour l'analyseur de réseau EtherScope™ nXG, fonctionne désormais sur les testeurs AirCheck G2 avec de nombreuses visualisations sous forme de cartes thermiques Wi-Fi dans Link-Live, le service cloud de gestion, de reporting et de collaboration de la société.

« Cela change la donne dans le secteur des tests Wi-Fi », a déclaré Dan Klimke, directeur du marketing produits. « Maintenant, avec AirCheck G2 version 5 et Link-Live, nos clients disposent d'un collecteur de données de test matériel et portable, qui comprend des mesures critiques du bruit et des interférences, et d'une carte thermique, le tout pour moins de 3 000 dollars (USD) ».

Les données d'essai sont automatiquement téléchargées à partir des outils portables vers Link-Live pour les visualisations des cartes thermiques, ce qui permet aux experts centralisés de réunir facilement des données Wi-Fi sur l'ensemble de leurs sites et de collaborer avec les équipes d'assistance du réseau distribué.

« Je suis vraiment ravi de ce que font les ingénieurs de NetAlly », a déclaré Dan Jones, consultant en mobilité et influenceur sectoriel (@UKDanJones). « Cette nouvelle fonctionnalité pour AirCheck G2 fait passer un produit déjà exceptionnel à un niveau supérieur, en particulier lorsqu'il est associé à la plateforme Web Link-Live, qui offre une grande flexibilité pour le partage de données à la fois en interne et avec les clients. L'extension de son utilisation en tant qu'outil de dépannage sur site, au profit de quelque chose qui fournit toutes les données dont vos ingénieurs principaux ont besoin pour effectuer des évaluations et corrections à distance, est particulièrement précieux dans l'environnement de travail actuel ».

De plus, NetAlly a annoncé la sortie de la version 10 du logiciel AirMagnet SurveyPRO, qui permet la planification Wi-Fi 6 (802.11ax) et la possibilité d'importer des données AirMapper, que celles-ci soient collectées via AirCheck G2 ou EtherScope nXG et exportées depuis Link-Live, en vue de l'analyse approfondie des cartes thermiques Wi-Fi via le moteur Wi-Fi AirWISE automatisé.

Julio Petrovitch, responsable des produits sans fil de NetAlly, a déclaré : « Les cartes thermiques AirMapper disponibles dans Link-Live fournissent un moyen rapide et facile de générer des rapports de qualité et de valider les installations et les changements, mais bon nombre de nos clients apprécient la profondeur supplémentaire des analyses et des rapports disponibles dans AirMagnet SurveyPRO ».

Les propriétaires actuels d'AirCheck G2 et d'AirMagnet SurveyPRO avec prise en charge d'AllyCare peuvent passer gratuitement à ces dernières versions. Les autres propriétaires peuvent simplement acheter une prise en charge (sans avoir besoin de payer des « arriérés ») pour obtenir la mise à niveau.

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels que AirMagnet® , LinkRunner® , LinkSprinter® , AirCheck™ , et plus, NetAlly simplifie les tests réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts distants. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com .

Contact : Dan Klimke, NetAlly

E-mail : marketing@netally.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f25f7455-48f3-46ba-9fd7-564364342c7d