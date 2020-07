July 31, 2020 08:00 ET

July 31, 2020 08:00 ET

SBA valdoma tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas“ per pirmąjį pusmetį pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 14,3 mln. Eur, t.y. 9 % mažiau nei per tą patį laikotarpį 2019 metais. Atskirai bendrovė „Utenos trikotažas“ produkcijos realizavo taip pat 9 % mažiau – iš viso už 12,5 mln. eurų. Sudėtingu laikotarpiu funkcinių-techninių drabužių gamintojos „Šatrija“ pajamos traukėsi 10 % – iki 1,7 mln. eurų.

„Dėl koronaviruso kardinaliai pasikeitus veiklos aplinkybėms, operatyviai perorientavome dalį gamybos, susitelkėme į efektyvumą, stiprinome el. prekybos ir naujų klientų pritraukimo kanalus. Nors antrojo ketvirčio pradžioje prognozavome dviženklį pardavimų kritimą, pusmečio eigoje šiuos praradimus pavyko iš dalies amortizuoti,“ – teigia „Utenos trikotažo“ vadovas Petras Jašinskas.

Rekordinis nuosavų prekių ženklų augimas

Pandemijai smarkiai veikiant ne tik Lietuvą, bet ir „Utenos trikotažo“ eksporto rinkas, pagrindinė bendrovės veikla – užsakomoji trikotažo gamyba – antrąjį ketvirtį sulėtėjo. Netrukus po Lietuvoje paskelbto karantino „Utenos trikotažas“ vieni pirmųjų ėmėsi masinės veido kaukių gamybos – tai padėjo iš dalies kompensuoti praradimus, nestabdyti gamybos, išsaugoti darbo vietas.

Užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai per pirmąjį pusmetį sudarė 9,6 mln. Eur arba 20 % mažiau nei tuo pačiu metu pernai, tačiau grupės pardavimai Lietuvoje augo – čia produkcijos parduota už 3,9 mln. Eur arba 21 % daugiau nei 2019 metais.

Antrąjį ketvirtį rekordiškai augo „Utenos trikotažo“ vystomi prekių ženklai UTENOS ir ABOUT. Per pirmąjį 2020 m. pusmetį šios produkcijos parduota už 2,9 mln. Eur, t. y. 57 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais, kai pardavimai siekė 1,9 mln. eurų. Tokį šuolį lėmė kelios su koronavirusu susijusios priežastys: puikiai išvystyta ir karantino laikotarpiu smarkiai suaktyvėjusi el. prekyba, papildomas pirkėjų srautas dėl karantino užsidarius fizinėms parduotuvėms, aktyvūs veido kaukių pardavimai. Iš viso per pusmetį, kartu su el. prekyba ir užsakomąja gamyba, „Utenos trikotažo“ veido kaukių parduota daugiau nei 400 tūkst. vienetų.

Nepaisant sudėtingo ketvirčio, veiklą tęsia pilnu pajėgumu

Pirmąjį metų pusmetį „Utenos trikotažo“ grupė patyrė 1,3 mln. Eur nuostolių iki mokesčių (prieš metus nuostoliai siekė 22 tūkst. Eur). Pati bendrovė „Utenos trikotažas“ pusmetį pabaigė su 1,1 mln. Eur nuostolių prieš apmokestinimą, kai pernai bendrovės nuostoliai siekė 64 tūkst. eurų.

„Utenos trikotažo“ grupės ir bendrovės atskirai EBITDA rodikliai atitinkamai sudarė -509 tūkst. ir -709 tūkst. eurų. Prieš metus grupės ir bendrovės EBITDA atitinkamai siekė 471 tūkst. ir 285 tūkst. eurų.

Reikšmingai pasikeitus veiklos rizikai, įvertinta „Utenos trikotažo“ apyvartinio kapitalo kokybė, suformuoti atidėjiniai. Dėl kronaviruso akivaizdoje pasikeitusių ekonominių aplinkybių, antrąjį šių metų ketvirtį buvo apskaityta 0,9 mln. EUR vertės sumažėjimų atsargoms ir gautinoms sumoms. Neigiamos įtakos rezultatams turėjo ir vienkartinės su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos bei nuostoliai dėl ženklaus Ukrainos grivinos kurso pasikeitimo.

„Antrajam šių metų ketvirčiui teko didžiausias neigiamas krūvis, likusius šių metų ketvirčius prognozuojame geresnius. Koronavirusas vienareikšmiškai turėjo neigiamos įtakos visam tekstilės sektoriui, produkcijos paklausai, klientų mokumui. Per pandemiją įvedus karantino apribojimus, daugelis „Utenos trikotažo“ klientų susidūrė su mažėjančiais pardavimais, todėl su jais teko peržiūrėti suplanuotus užsakymus, juos atidėti arba atšaukti. Nepaisant sudėtingo ketvirčio, dirbame pilnu pajėgumu ir stipriname savo pozicijas užsakomosios trikotažo gamybos srityje“, – komentuoja P. Jašinskas.

Jei situacija tekstilės rinkoje išliks panaši, ateityje bendrovė planuoja išlaikyti esamą darbuotojų skaičių, o didžiausiam – siuvimo – padaliniui jau dabar dairosi pastiprinimo.

