MONTRÉAL, 31 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) et Alstom sont heureux de la décision d'autorisation conditionnelle prise par la Commission européenne à propos de l’acquisition de Bombardier Transport par Alstom. L’approbation par la Commission de la transaction est conditionnelle à l’exécution de certains engagements proposés, lesquels sont les suivants :

Un transfert de la contribution de Bombardier Transport au train à très haute vitesse V300 ZEFIRO et une offre de licence à Hitachi pour la propriété intellectuelle du train codéveloppé par Hitachi et Bombardier Transport pour une utilisation dans les futurs appels d’offres portant sur des trains à très haute vitesse au Royaume-Uni;

La cession du Coradia Polyvalent d’Alstom et du site de production de Reichshoffen en France;

La cession de la plateforme Bombardier TALENT 3 et des installations de production correspondantes situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne; et

La fourniture d’un accès à des tiers à certaines interfaces et à certains produits des différentes unités de signalisation embarquées de Bombardier Transport et de systèmes de gestion du contrôle des trains (TCMS).

Les cessions seront réalisées en conformité avec tous les processus sociaux en vigueur et en respectant les consultations avec les instances représentatives du personnel. Le projet d’acquisition demeure assujetti à d’autres approbations réglementaires de plusieurs autres autorités et aux conditions habituelles de clôture. La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre de 2021.

À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, ZEFIRO et TALENT sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information



Eric Prud’Homme

Chef, Communications externes

et affaires publiques

Bombardier Transport

press@rail.bombardier.com

Jessica McDonald

Conseillère, Relations avec les médias et affaires publiques

Bombardier Inc.

+1 514 861 9481

jessica.mcdonald@bombardier.com

Patrick Ghoche

Vice-président, Stratégie d'entreprise et Relations avec les investisseurs

Bombardier Inc.

+1 514 861 5727