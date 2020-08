MONTRÉAL, 31 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) est heureuse d'annoncer que les cinq candidats nommés dans sa circulaire d'information de la direction datée du 25 juin 2020 ont été réélus à titre d'administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue aujourd'hui à Montréal. Selon les procurations reçues et les votes exprimés, les résultats des votes sont les suivants :



Nom du candidat

ou de la candidate Votes pour % Abstentions % Herschel Segal 13 478 650 98,72 174 855 1,28 Susan L. Burkman 13 567 583 99,37 85 922 0,63 Pat De Marco 13 515 669 98,99 137 836 1,01 Emilia Di Raddo 13 508 956 98,94 144 549 1,06 Peter Robinson 13 518 146 99,01 135 359 0,99

Au cours de l'assemblée annuelle, les actionnaires de DAVIDsTEA ont également reconduit le mandat d‘Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à titre d’auditeurs de DAVIDsTEA.

À propos de DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA est un important détaillant de marque et un distributeur de gros en pleine croissance de thés de spécialité, qui offre une sélection exclusive et différenciée de thés en feuilles, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux et accessoires liés au thé sur notre plateforme de commerce électronique au www.davidstea.com/ca_fr ainsi que par l'intermédiaire de 18 magasins de détail détenus et exploités par la Société au Canada. Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est également disponible dans plus de 2 500 supermarchés et pharmacies du Canada. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Personne-ressource pour les investisseurs

MaisonBrison Communications

Pierre Boucher

514-731-0000

investors@davidstea.com Personne-ressource pour les médias

PELICAN PR

Lyla Radmanovich

514-845-8763

media@rppelican.ca