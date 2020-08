Acquisition stratégique pour accroître les opérations de transport de lots complets de TFI



Opportunités diverses de synergie et de réduction des coûts

MONTRÉAL, 31 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a acquis Keith Hall & Sons Transport (« KHS »). Fondée en 1965 et basée à Burford, en Ontario, KHS a débuté dans le transport laitier et est devenue l’une des entreprises familiales de premier plan en transport en Ontario, transportant des aliments liquides et secs et des marchandises à travers l’Amérique du Nord.

KHS, qui génère environ 30 millions de dollars CA en revenus annuels, a plus d’une centaine de chauffeurs à temps plein et près de 20 chauffeurs et propriétaires-exploitants à temps partiel. L’entreprise opère une flotte de qualité supérieure incluant près de 120 tracteurs de compagnie et plus de 200 remorques qui comportent des citernes, des remorques fermées et des conteneurs réfrigérés. KHS opère également une installation de lavage de réservoirs pour les denrées alimentaires à son siège social de Burford.

« Keith Hall & Sons s’intègre parfaitement bien dans nos activités de transport de denrées alimentaires et nous souhaitons la bienvenue à toute l’équipe de KHS chez TFI International », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « KHS transporte des produits similaires à nos diverses compagnies spécialisées en transport par citernes et nous prévoyons créer des synergies significatives. En tant que troisième acquisition dans le transport spécialisé de lots complets cette année, KHS est un autre ajout stratégique au sein de la famille grandissante de compagnies opérationnelles de TFI et nous sommes heureux que KHS et son équipe poursuivent leur rapide croissance au sein de notre organisation. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

