Lannion, le 3/08/2020 – 7h30

LUMIBIRD renforce sa présence en scandinavie avec l’acquisition de son distributeur essmed

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce l’acquisition au 31 juillet 2020 de la société suédoise EssMed AB, spécialisée dans la distribution de dispositif médicaux de haute qualité pour l’ophtalmologie. EssMed est présent en Suède, en Finlande et en Norvège et réalise un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros.

Avec cette acquisition, LUMIBIRD a pour objectif d’accroître la présence commerciale des produits Quantel Medical et Ellex en Scandinavie. LUMIBIRD reprend également la distribution de produits tiers, complémentaires de l’offre du Groupe, ce qui lui confère un poids plus important auprès des clients finaux.

Au-delà de l’intégration des marges de distribution, LUMIBIRD a l’ambition de rapidement accroître son chiffre d’affaires sur la zone à travers une force de vente directe et un support technique et clinique indispensable à l’implantation des produits du groupe, ou des produits tiers.

Le Groupe réplique ainsi ce qui est déjà réalisé dans les pays où il est présent en direct : France, Pologne et désormais Australie, Allemagne, USA et Japon

Prochaine information : publication des résultats S1 2020, le 22/09/2020, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net



Pièce jointe