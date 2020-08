McPhy assurera la conception, réalisation et intégration d’une chaîne complète de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone composée de deux stations hydrogène et d’1 MW d’électrolyse, pour un chiffre d’affaires de près de 4 M€.

La Motte-Fanjas, le 03 août 2020 – 07h30 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné pour fournir une chaîne complète de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, destinée à alimenter des applications industrielles et de mobilité1.

La solution se compose pour le volet mobilité de deux stations hydrogène, dont une configurée en « Dual Pressure » (deux pressions de distribution : 350 et 700 bar), en capacité de recharger tous les types de véhicules.

L’électrolyseur McLyzer, capable de produire plus de 400 kg d’hydrogène zéro-carbone par jour, soit un équivalent de 1 MW d’électrolyse grande puissance, permettra d’alimenter les stations hydrogène McPhy, mais également des sites industriels souhaitant décarboner leurs procédés.

Ce nouveau contrat, d’un montant de près de 4 M€, porte à 44 MW2 et 35 stations3 le nombre de références McPhy et confirme le bond de l’hydrogène zéro-carbone en France.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1A date, le nom du client et du projet sont confidentiels.

2 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 4MW font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV [signature du contrat : 18 Juin 2020].

3 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 2 stations font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV [signature du contrat : 18 Juin 2020].





