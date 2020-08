Mobilisés pour accompagner les habitants et entreprises de l’Indre & Loire et de la Vienne

Résultat au 30 juin 2020 (Communiqué diffusé le 3 août 2020)





Un premier trimestre de développement actif, confirmant la force du modèle et un deuxième trimestre d’accompagnement.





(en M€) Juin 2019 Juin 2020 Evol. Encours de crédits

(réintégration de 414 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 10 096 10 776 +6,7% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 14 603







9 339 15 245







9 981 +4,4%







+6,9%

Après un début d’année très actif, la production de crédits habitat, avec 649 m€ (+ 37% sur un an), a continué sur un rythme équivalent à celui des mois d’Avril et Mai 2019 au cours de la période de confinement grâce au développement de la numérisation, de la signature digitale, au maintien des ouvertures de la quasi-totalité des 141 agences et à la présence des 1 500 salariés dont la mobilisation a été remarquée. La part de marché (en encours, à fin mai) a d’ailleurs augmenté de +0,9 pt sur un an pour atteindre 34,9%. Square Habitat, le réseau d’agences immobilières du Crédit Agricole, n’a pas eu recours au chômage partiel pendant le confinement et a pu préparer la reprise avec une activité record de plus d’1 m€ de revenus sur les transactions (ancien, neuf, immobilier d’entreprise) sur le seul mois de juin pour un chiffre d’affaires semestriel de 5,7 m€.

Les crédits à la consommation (biens d’équipement, travaux et achats automobiles des particuliers) se sont élevés à 95 m€. Les professionnels, les agriculteurs, les entreprises et les collectivités locales ont par ailleurs souscrit 315 m€ de nouveaux financements auxquels sont venus s’adjoindre plus de 224 m€ d’accords de Prêts Garantis par l’Etat. La crise sanitaire a aussi été accompagnée par 70 m€ de pauses ou reports d’échéances. En concertation avec les acteurs institutionnels des départements, des accompagnements ont été engagés pour la clientèle fragilisée en s’appuyant notamment sur les Points Passerelles (actifs depuis plus de 13 ans). Les clients ont aussi bénéficié de la généralisation des assurances chômage à la majeure partie des emprunteurs éligibles et de la multiplication de prises en charge mutualistes qui ont atteint 4 m€ sur le semestre. La carte sans contact a aussi été promue comme moyen de respecter les gestes barrière et des logiciels ou équipements monétiques ont été distribués gratuitement pour l’exercice en mobilité ou en vente à distance, en circuit court, pour les artisans, micro-entrepreneurs, commerçants et agriculteurs.

L’encours de dépôts à vue ou à terme, livrets et plans d’épargne a cru de + 6,9%. La collecte globale, qui intègre les valeurs mobilières et l’assurance vie, atteint 15,2 md€ (+4,4%).

Au total, la relation avec les 531 000 clients et 287 600 sociétaires s’est intensifiée, encouragée par le programme de fidélité (cavantage-tp.fr) apportant des avantages bancaires et extra bancaires à plus de 128 000 ménages et 17 000 professionnels, et 8 200 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole pendant le semestre.





Le Produit Net Bancaire lié à l’activité a progressé et la solidité du modèle permet de limiter l’impact du non versement de dividende de Crédit Agricole SA recommandé par la Banque Centrale Européenne.





Comptes individuels en normes françaises (en M€) Juin 2019 Juin 2020 Evol. Produit net bancaire 156,6 130,7 -16,6% Produit net bancaire d’activité 119,5 123,7 +3,6% Charges générales d’exploitation -90,5 -90,1 -0,4% Résultat brut d’exploitation 66,2 40,6 -38,7% Résultat net social 39,0 20,5 -47,5% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Juin 2019 Juin 2020 Evol. Capitaux propres 2 117 2 154 +1,7% Total bilan 13 329 14 808 +11,1% Résultat net part du Groupe 49,3 18,6 -62,3%

La marge d’intérêt se stabilise et le portefeuille de placements a bénéficié au deuxième trimestre de l’amélioration des marchés financiers permettant de reprendre plus de la moitié des provisions constituées au 1er trimestre. Au total, le Produit net bancaire d’activité augmente de +4,2 m€ alors que l’ensemble du Produit net bancaire s’établit à 130,7 m€.

Les charges générales d’exploitation sont stables (-0,4%), malgré les coûts exceptionnels dont la généralisation d’ordinateurs mobiles à l’ensemble des collaborateurs pour servir les clients en toutes circonstances.

Le coût du risque est maîtrisé à 9,2 m€ (+1,2 m€ par rapport à 2019) avec des provisions sur encours sain encore renforcées de +1,4 m€ (y compris l’intégration des effets macroéconomiques de la pandémie dans les modèles d’anticipation du risque) pour atteindre 184,8 m€ (dont le Fonds pour Risques Bancaires Généraux).

Les provisions affectées atteignent en outre 142,1 m€, elles couvrent 64,5 % de l’encours en défaut dont la part dans le total des crédits continue de baisser (2,05%, -0,32 pt sur un an).

Le résultat net social s’établit à 20,5 m€, en baisse de -18,5 m€ en l’absence de versement de dividende de Crédit Agricole SA qui atteignait 25 m€ en 2019. Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s’élève à 18,6 m€ (impacté notamment par la réduction des plus-values latentes non comptabilisées en social).

Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) était coté à 109,98 € au 30 juin 2020 (-4,4% sur un an).





Une structure financière solide pour faire face à la crise et soutenir le rebond





Les réserves de liquidité (titres liquides, créances mobilisables auprès de la Banque Centrale Européenne) s’élèvent à 1,5 md€. Le ratio de liquidité à un mois s'élève à 145,6% au 30/06/2020, pour une exigence réglementaire de 100%.

Les fonds propres prudentiels s’élèvent à 2,2 md€, au double de la crise de 2008. La Caisse régionale dispose ainsi d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio à 21,72% au 1er trimestre pour une exigence réglementaire à 10,74%.

Si les effets et la durée de la crise restent difficiles à déterminer, les fondamentaux robustes de la Caisse régionale (solvabilité, liquidité, organisation et outils de travail) et l’engagement des 1 500 collaborateurs et 850 administrateurs permettront de soutenir l’économie locale et de mobiliser l’ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole au service des habitants et entreprises de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 31 juillet 2020. Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés en cours par les commissaires aux comptes

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

