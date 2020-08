Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2020

cBrain har leveret sit første projekt til USDA





København, 3. august 2020













I november oplyste cBrain, at selskabet havde indgået aftale med en af myndighederne i den amerikanske centraladministration (Federal Government). cBrain kan nu med tilfredshed oplyse, at leverancen er afsluttet og godkendt af U.S. Department of Agriculture (USDA).

Formålet med projektet har været at samle oplysninger på tværs af en række myndigheder med henblik på at hjælpe de amerikanske landmænd. Baseret på ny teknologi, og i samarbejde med en række partnere, er det således lykkedes at strømline og digitalisere information til brug for landmændenes arbejde.

For IT-projekter gælder som regel, at en del af arbejdet udføres hos kunden. Men i forbindelse med dette projekt er det lykkedes at gennemføre det samlede projekt baseret på en virtuel organisation, hvor et antal myndigheder og partnere har arbejdet sammen.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

