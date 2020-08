August 03, 2020 06:30 ET

Talenom Oyj, puolivuosikatsaus 3.8.2020 kello 13:30

Talenom Oyj:n puolivuosikatsaus tammi­–kesäkuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 15 % ja liikevoitto parani

11 % – Kannattava kasvu jatkui vahvana strategian mukaisesti

Tammi–kesäkuun 2020 yhteenveto:

Liikevaihto 33,9 (29,5) milj. euroa, kasvu 14,6 (16,9) %

Liikevoitto (EBIT) 7,3 (6,6) milj. euroa eli 21,6 (22,3) % liikevaihdosta

Nettotulos 5,5 (4,9) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,13 (0,12) euroa

Talenom pitää ennallaan ohjeistuksensa vuodelle 2020: Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64–68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12–14 miljoonaa euroa.

Konserni 1–6/2020 1–6/2019 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 33 852 29 545 4 307 Liikevaihdon kasvu, % 14,6 % 16,9 % -2,3 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 7 312 6 600 712 Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,6 % 22,3 % -0,7 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,9 % 20,2 % -2,3 %-yksikköä Likvidit varat, 1 000 euroa 9 627 8 423 1 204 Osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,12 0,01 Nettotulos, 1 000 euroa 5 456 4 924 532

Konserni 4–6/2020 4–6/2019 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 16 503 14 762 1 741 Liikevaihdon kasvu, % 11,8 % 17,7 % -5,9 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 3 594 3 158 436 Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,8 % 21,4 % 0,4 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,9 % 20,2 % -2,3 %-yksikköä Likvidit varat, 1 000 euroa 9 627 8 423 1 204 Osakekohtainen tulos, eur 0,06 0,06 0,01 Nettotulos, 1 000 euroa 2 650 2 339 311



Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Talenom tarkensi tammi–maaliskuun 2020 liiketoimintakatsauksessaan 27.4.2020 ohjeistustaan vuodelle 2020:



Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64–68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12–14 miljoonaa euroa.



Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Kulunut puolivuotiskausi oli yksi mieleenpainuvimmista jaksoista Talenomin historiassa. Aloitimme vuoden vakaissa olosuhteissa jatkaen vuosia kestänyttä toiminnan kehittämistä ja kasvua. Maaliskuussa maailma kohtasi koronaepidemian, jonka kanssa myös Talenomin tuli opetella elämään. Tunnelma Talenomissa säilyi poikkeustilasta huolimatta koko katsauskauden ajan luottavaisena, mistä kertoo henkilöstöannin ylimerkintä toukokuussa. Henkilöstömme osoitti voimakkaalla tavalla sitoutumisensa ja luottamuksensa yhtiötä ja sen tulevaisuutta kohtaan.

Tammi–kesäkuun liikevaihtomme kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 15 % 33,9 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 11 %, ollen 7,3 miljoonaa euroa. Kannattavan kasvumme taustalla olevat strategiset ajurimme ovat pysyneet ennallaan. Tavoitteemme on tehdä asiakkaan arjesta vaivatonta, automatisoida rutiinimme kirjanpitolinjan avulla sekä tarjota huolenpitopalveluja asiakkaillemme.

Kerroimme tammi–maaliskuun 2020 liiketoimintakatsauksessa koronaan liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka koskivat erityisesti uusasiakashankintaa, asiakasyritysten konkursseja ja volyymilaskutustamme. Uusmyynti on jatkunut korona-ajan odotustemme ylälaidalla, mutta matalammalla tasolla kuin ennen koronaa tehdyissä myyntitavoitteissa. Myös asiakasyritysten konkurssien määrä on vuoden toisella neljänneksellä kehittynyt ennakoidusti, mutta volyymilaskutuksessa toteutuneet tasot ovat olleet koronaennusteidemme alalaidalla. Esimerkiksi asiakasyritysten lomautukset ovat näkyneet palkanlaskennan volyymeissa aikaisempia talouden kriisejä nopeammin. Koronan aiheuttamat epävarmuustekijät säilyvät ennallaan. Koko vuotta koskeva taloudellinen näkymämme ei ole olennaisesti muuttunut, ja pidämme huhtikuussa antamamme ohjeistuksen vuodelle 2020 ennallaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Jatkoimme katsauskaudella suunniteltuja investointejamme asiakaskäyttöliittymiin, automaatioon sekä uusasiakashankintaan. Talenom Online uudistuu kuluvan vuoden aikana, mikä entisestään helpottaa asiakkaidemme arkea. Vaikka olemme panostaneet automaatioon jo pitkään, tällä osa-alueella on vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joihin jatkamme investointeja. Jatkamme uusasiakashankintaa oman myynti- ja franchising-joukkueemme voimin ja pyrimme tukemaan kasvua myös yrityskaupoilla.

Mainitsimme tammi–maaliskuun 2020 liiketoimintakatsauksessa, että olemme kehittämässä uutta pienasiakaskonseptia, joka tulee olemaan merkittävä virstanpylväs Talenomin tulevaisuuden kannalta. Talenom ei ole aikaisemmin juurikaan toiminut pienasiakassegmentissä, koska olemme katsoneet, ettemme ole voineet kasvaa siinä riittävän kustannustehokkaasti. Nyt pilotoitavan pienasiakaskonseptin uskomme mahdollistavan digitaalisen, entistä tehokkaamman tavan jaella palvelujamme. Konsepti on parhaillaan sisäisessä pilotissa, jonka tuloksiin olemme erittäin tyytyväisiä. Tavoitteemme on julkaista tuotteen ensimmäinen versio seuraavan tulosjulkistuksemme yhteydessä lokakuussa.

Haluamme olla vahvasti tilitoimistoalan digitaalisesen murroksen eturintamassa. Olemme pitkäjänteiseti investoineet voimakkaasti omiin prosesseihin ja ohjelmistoihimme. Nyt on hyvä hetki hyödyntää näitä vahvuuksiamme laajemmalle asiakas- ja käyttäjäkunnalle. Ostimme helmikuussa Vantaalta Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan, ja toukokuussa laajensimme toimintaamme myös Ruotsissa ostamalla Niva Ekonomi Ab:n osakekannan. Ruotsin markkinoiden kokemusten sekä positiivisten näkymien johdosta haluamme kasvattaa läsnäoloamme ja kiihdyttää kasvuamme kyseisellä markkinalla.



Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–6/2020 1–6/2019 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 33 852 29 545 4 307 Liikevaihdon kasvu, % 14,6 % 16,9 % -2,3 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 7 312 6 600 712 Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,6 % 22,3 % -0,7 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,9 % 20,2 % -2,3 %-yksikköä Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 29 365 29 260 105 Nettovelkaantumisaste, % 110 % 137 % -27 %-yksikköä Omavaraisuusaste, % 34,3 % 30,5 % 3,8 %-yksikköä Käyttöpääoma, 1 000 euroa -5 240 -4 323 -917 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 9 027 9 520 -493 Likvidit varat, 1 000 euroa 9 627 8 423 1 204 Osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,12 0,01 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana *) 42 303 612 41 421 138 882 474 Nettotulos, 1 000 euroa 5 456 4 924 532



*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät kuudella.

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys – tammi–kesäkuu 2020

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 14,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 4,3 miljoonaa euroa ja oli 33,9 (29,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat yritysostot.

Henkilöstökulut olivat tammi–kesäkuussa 17,3 (15,0) miljoonaa euroa, eli 51,2 (50,9) % liikevaihdosta.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 4,2 (4,2) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli

12,3 (14,4) % liikevaihdosta.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 7,3 (6,6) miljoonaa euroa eli 21,6 (22,3) % liikevaihdosta ja nettotulos 5,5 (4,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 10,8 %.

Talenomin liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 11,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,7 miljoonaa euroa ja oli 16,5 (14,8) miljoonaa euroa. Huhti–kesäkuun liikevoitto oli 3,6 (3,2) miljoonaa euroa eli 21,8 (21,4) % liikevaihdosta ja nettotulos

2,7 (2,3) miljoonaa euroa. Huhti–kesäkuun liikevoitto parani 13,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viimeisen neljänneksen liikevaihtoa ja suhteellista kannattavuutta heikensi transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus ja ostettujen liiketoimintojen alkuvaiheen heikompi kannattavuus.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 78,0 (70,0) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 (30,5) % ja nettovelkaantumisaste 110 (137) %.

Korollista pankkilainaa oli 30.6.2020 yhteensä 30,0 (28,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. 30.6.2020 IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 6,3 (7,3) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,2 (1,7) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15-standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 2,2 (2,3) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 4,9 (2,3) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–30.6.2020 olivat 9,0 (9,5) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti helmikuussa 2020 tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan ja toukokuussa Niva Ekonomi AB:n osakekannan. Addvalue Advisors Oy:n kauppahinta oli yhteensä 0,3 miljoonaa euroa ja Niva Ekonomi AB:n kauppahinta yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Molemmissa yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Edellä mainittujen yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 1,6 (4,2) miljoonaa euroa.

Likvidit varat 30.6.2020 olivat 9,6 (8,4) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.6.2020 käyttämättömiä tililimiittejä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.





Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

