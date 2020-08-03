康涅狄格州纽黑文, Aug. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于肿瘤治疗并通过其alphalex™肿瘤靶向平台开发新一类疗法的生物科技公司Cybrexa Therapeutics今天宣布，任命医学博士、哲学博士、医学副教授、药理学教授、肿瘤内科主任、耶鲁大学肺癌SPORE项目主任、耶鲁大学癌症中心（YCC）和耶鲁大学医学院转化研究副主任Roy Herbst担任肺癌研究领域的负责人，扩大了其科学顾问团队阵容。



Herbst博士作为个性化医疗和免疫疗法的先驱深耕数十年，识别出生物标记物并为患者带来全新的靶向治疗和免疫疗法，在很多对这些药物进行测试的晚期肺癌临床试验中，都由他担任主要研究者。他的这项工作使数种疗法（如吉非替尼、西妥昔单抗、贝伐珠单抗、阿西替尼、阿特珠单抗和帕博利珠单抗）获批，彻底改变了这一领域，大大提高了患者的存活率。他在“伞式”临床试验方面的工作推动了靶向治疗领域以及FDA对癌症药物的批准。他处于国内个性化医疗的前沿，并与公私合作伙伴密切合作组织Lung-MAP等大型临床研究。他所领导的NCI Lung SPORE已经确定了对免疫疗法敏感性和耐药性的新机制。

Herbst博士作为作者或共同作者发表过300多篇出版物，其中包括经同行评议的期刊文章、摘要和专著章节。他的大作刊登在许多著名期刊上，如《Journal of Clinical Oncology》（临床肿瘤学杂志）、《Clinical Cancer Research》（临床癌症研究）、Lancet（柳叶刀）和《New England Journal of Medicine》（新英格兰医学杂志）。在《Nature》（自然）发表的文章获得了Clinical Research Forum（临床研究论坛）颁发的2015 Herbert Pardes Clinical Research Excellence Award（2015年赫伯·帕德斯临床研究卓越奖）。

Herbst博士是National Cancer Policy Forum（美国癌症政策论坛）的成员，他曾为该论坛组织过一次IOM会议，重点讨论个体化医疗领域的政策问题。他是美国癌症研究协会理事会成员，担任烟草工作组以及美国临床肿瘤学会主席。此外，他还是国际肺癌研究协会（IASLC）理事会成员。他是美国医师学会成员和美国内科医师协会获选成员。他是西南地区肿瘤学专家组（SWOG）负责开发疗法的副主席，也是肺癌Lung-MAP主方案的主要研究者。2015年，他在耶鲁的团队获得了NCI资助的Lung Cancer SPORE课题（2020年续签），他还担任AACR/Stand Up to Cancer Dream Team（抗癌梦之队）资金项目的主要研究者。

Herbst博士说：“我很高兴在CBX-12即将进入临床之际加入Cybrexa的科学顾问委员会。我相信alphalexTM平台和计划拥有巨大的潜力，特别是对于免疫疗法或联合免疫疗法药物难治性的实体瘤患者。在Cybrexa完成转变，准备在明年成为一家临床阶段公司之时，我非常期待为他们提供指导。”

Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund补充道：“我们很荣幸Herbst博士能加入我们的科学顾问委员会。在我们扩展实体肿临床战略时，他的贡献将弥足宝贵。”

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的先导候选物CBX-12（一种alphalex™-依沙替康偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

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