Jusqu’à 10 chaînes gratuites sont désormais offertes aux abonnés de Comcast Xfinity, Distro TV, Select TV de Freecast, Channel Plus de LG, MX Player et XUMO; Stingray fait croître son auditoire potentiel de plus de 40 millions d’utilisateurs



MONTRÉAL, 03 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement de Stingray Musique sur six plateformes de diffusion de premier plan aux États-Unis : Comcast Xfinity, Distro TV, Select TV de Freecast, Channel Plus de LG, MX Player et XUMO. Grâce à ces nouvelles ententes de distribution, plus de 40 millions d’utilisateurs pourraient s’ajouter à l’auditoire de Stingray. À compter d’aujourd’hui, les abonnés de ces plateformes pourront découvrir jusqu’à 10 chaînes audio Stingray Musique programmées par nos experts dans tous les styles musicaux les plus populaires, dont le rock, la pop, le country, le hip-hop et la musique latine.

Les chaînes Stingray Musique, en bref

Classic Rock : Place à la nostalgie à l’écoute du meilleur du classic rock des années 60, 70 et 80, mettant en vedette des légendes telles que Janis Joplin, Peter Frampton et les Rolling Stones.

Hot Country : Cette chaîne regroupe les plus grands succès country actuels ponctués d’une sélection de titres favoris provenant de la dernière décennie.

Hit List : Découvrez les succès de l’heure et les titres qui promettent de se hisser au sommet des palmarès.

Alternative : Cette sélection rock alternative des plus intenses rassemble des artistes audacieux et incisifs tels qu’Arcade Fire, Billy Talent et The Black Keys.

Pop Adult : Une compilation de classiques pop destinée aux oreilles matures, qui regroupe les plus grands noms de la musique actuelle, dont Adele et Maroon 5, et des légendes intemporelles telles que U2 et Madonna.

Flashback 70s : Voyagez dans le temps vers une décennie explosive où Abba, les Jackson 5, Kool and the Gang et les Bee Gees régnaient sur les ondes.

Remember the 80s : Revivez les glorieuses années 80 et les rythmes synth-pop de vedettes telles que Michael Jackson, George Michael et Whitney Houston.

Hip-Hop/R&B : Vibrez au rythme des sonorités crues et irrévérencieuses de la scène hip-hop actuelle, à l’écoute de hits signés Beyoncé, T-Pain, Rick Ross et Nicki Minaj.

Greatest Hits : Faites l’unanimité en syntonisant cette compilation de succès contagieux et rassembleurs qui ne se démoderont jamais.

Éxitos del Momento : Découvrez ce qui se fait de plus chaud du côté de la musique latine dans un éventail de styles populaires : salsa, samba, merengue, flamenco, tango, reggaeton et reggae.

Soul Storm : Laissez-vous porter par les rythmes doux et sensuels du soul et du R&B contemporains.

« Nous sommes enchantés de cette nouvelle occasion de faire découvrir Stingray Musique à nos voisins du sud », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « La façon dont les gens regardent la télé et consomment la musique évolue constamment, et nous sommes toujours à la recherche de partenariats novateurs qui nous aideront à proposer notre contenu trié sur le volet au plus grand nombre. Ces nouvelles ententes de distribution nous donneront accès à une base d’utilisateurs très engagés et avertis, tout en nous permettant de consolider la présence de notre marque aux États-Unis. »



Stingray Musique est un service musical multiplateforme distribué à l’échelle mondiale à la télé, sur le Web et sur les appareils mobiles.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

