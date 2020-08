Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 3.8.2020 klo 16.00



Marimekko esittelee kevään 2021 vaatemallistonsa digitaalisesti Kööpenhaminan muotiviikolla keskiviikkona 12.8.2020. Näytös kuvataan Marimekon omassa kangaspainossa Helsingissä, jossa yhä painetaan yli miljoona metriä kangasta vuosittain. Värikäs näytös käynnistää Marimekon 70-vuotisjuhlavuoden 2021 ja nostaa keskiöön brändin ydinosaamisen: luovan kuviosuunnittelun.



Kevään 2021 vaatemallisto korostaa Marimekon monipuolista luovaa perintöä yhdistämällä ikonisimpia kuoseja uuteen, tulevaisuutta edustavaan suunnitteluun. Marimekko on vahvasti sitoutunut ajattomaan ja kestävään designiin, ja siksi Kööpenhaminan näytösasuina on myös ainutlaatuisia vintage-aarteita menneiltä vuosikymmeniltä.



”Digitaalinen näytös Kööpenhaminan muotiviikolla on erinomainen mahdollisuus aloittaa Marimekon 70-vuotisjuhlallisuudet yhdessä yhteisömme kanssa. Marimekon arvot ovat aina pohjautuneet inklusiivisuuteen, luovuuteen ja ajattomuuteen, ja Kööpenhaminan muotiviikon uusi, avoimempi hybridimuoto korostaa kauniisti näitä ajatuksia. Näinä ennennäkemättöminä aikoina on tärkeää löytää uusia tapoja inspiroida sekä kuluttajia että muotialan ammattilaisia, ja olemme iloisia voidessamme osallistua yhteen muotimaailman tämänhetkisistä edelläkävijätapahtumista. Meidän mielestämme muoti kuuluu kaikille, ja toivotamme yhteisömme lämpimästi tervetulleeksi katsomaan vuoden 2021 ensimmäisen vaatemallistomme esittelyä sekä tutustumaan lähemmin Marimekon kuviomaailman sydämeen ja sieluun, omaan kangaspainoomme Helsingin Herttoniemessä. Missiomme on voimaannuttaa ihmisiä olemaan onnellisia sellaisina kuin ovat sekä tuoda iloa heidän arkielämäänsä rohkeiden värien ja kuvioiden kautta – tämä tapahtuma todella tuntuu täydelliseltä mahdollisuudelta tehdä niin”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo.



Näytös on katsottavissa keskiviikkona 12.8.2020 klo 15 osoitteessa https://copenhagenfashionweek.com/



Lisätietoa:

Sylvia Sene, Marimekon PR

Puh. 045 632 1091

press@marimekko.com



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet



