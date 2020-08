ARLINGTON, Virginia (USA), Aug. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Vielzahl von Unternehmen und Betrieben im Bereich der Landwirtschaft lobt ein überparteiliches Schreiben des US-amerikanischen Senats, das heute an den US-Handelsvertreter (USTR) Robert Lighthizer und den US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue geschickt worden ist. In dem Schreiben werden strengere internationale Schutzmaßnahmen für US-amerikanische Exporteure gefordert, die gebräuchliche Bezeichnungen für Lebensmittel und Wein verwenden. Die Senatoren und Senatorinnen John Thune (Republikaner, South Dakota), Debbie Stabenow (Demokratin, Michigan), Thom Tillis (Republikaner, North Carolina) und Tammy Baldwin (Demokratin, Wisconsin) stehen an der Spitze dieser Bemühungen, die zur Unterstützung von insgesamt 61 Senatoren und Senatorinnen geführt haben.



In dem Schreiben wird die US-Regierung aufgefordert, den Schutz von allgemein geläufigen Lebensmittelbezeichnungen als zentrales politisches Ziel in allen handelsbezogenen Diskussionen zu erhöhen. Dies ist eine direkte Antwort auf den Missbrauch von Schutzmaßnahmen für geltende geografische Ursprungsbezeichnungen seitens der Europäischen Union (EU), um US-amerikanische Exporte von Lebensmitteln und Wein mit allgemeiner oder generischer Bezeichnung wie Parmesan, Feta, Bologna oder Chateau zu blockieren. Diese ungerechtfertigten Handelsbarrieren schaden US-amerikanischen Landwirten, schränken die Auswahlmöglichkeiten für die Verbraucher ein und gefährden Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe in einem für das Land wesentlichen Sektor.

Zu den Unterzeichnern des Schreibens gehörten mehrere Senatoren und Senatorinnen, die Führungspositionen in für dieses Thema zuständigen Ausschüssen innehaben, insbesondere der Vorsitzende und das nächst ranghöchste Mitglied des Senatsausschusses für Finanzen sowie der Vorsitzende und das nächst ranghöchste Mitglied des Senatsausschusses für Landwirtschaft. Darüber hinaus hat auch der Vorsitzende des Senatsausschusses im Justizunterausschuss für geistiges Eigentum das Schreiben unterzeichnet.

„Die Vereinigten Staaten haben die unfaire Handelspolitik der EU in Bezug auf geschützte Ursprungsbezeichnungen mit einer hinter dem Rücken gebundenen Hand bekämpft, während die EU ihre volle Kraft eingesetzt hat. Dieser unausgewogene Ansatz hat die EU in ihren Bemühungen unterstützt, die US-Exporte von Produkten mit gebräuchlichen Bezeichnungen für Lebensmittel und Wein zu blockieren, was den US-amerikanischen Landwirten, Viehzüchtern, Lebensmittelherstellern und Exporteuren ernsthaften Schaden zufügt. Wir begrüßen es, dass die Senatoren Thune, Stabenow, Tillis und Baldwin die Bemühungen anführen, den Anstrengungen der EU, die US-amerikanischen Exporte zu blockieren, mit gleicher Kraft und mit allen der US-Regierung zur Verfügung stehenden Mitteln zur Förderung des fairen Handels und zur Gewährleistung eines freien Produktflusses entgegenzutreten“, so Jaime Castaneda, Executive Director von CCFN.

„Wir ermutigen USTR und USDA, den expliziten Schutz gebräuchlicher Lebensmittelbezeichnungen unverzüglich als vorrangiges politisches Ziel in allen Handelsgesprächen festzulegen. Die überwältigende überparteiliche Unterstützung dieses Ziels seitens des US-Senats unterstreicht die Bedeutung des Abbaus dieser Barrieren in Bezug auf geschützte Ursprungsbezeichnungen und der Erzielung größerer Schutzmaßnahmen für den Export von Käse und anderen Produkten mit gebräuchlichen Bezeichnungen aus den USA. Indem wir den Schutz von gebräuchlichen Bezeichnungen für Lebensmittel und Wein an die erste Stelle setzen, stellen wir sicher, dass in den USA hergestellte Produkte nicht ins Hintertreffen geraten“, so Tom Vilsack, President und CEO von USDEC.

„Der Schutz für die Verwendung gebräuchlicher Lebensmittelbezeichnungen wird den Export hochwertiger US-amerikanischer Agrarprodukte in die ganze Welt erheblich unterstützen. Wir begrüßen die Bemühungen der US-Regierung, Handelshemmnisse zu beseitigen, die unsere Exporte blockieren“, so Zippy Duvall, President von AFBF.

„Die Europäische Union hat zu lange zu Unrecht und fälschlicherweise versucht, den Handel mit Lebensmittelprodukten mit gebräuchlichen Bezeichnungen, einschließlich Fleischexporten aus den USA, einzuschränken. Die politische Richtung, die in dem heute versandten überparteilichen Schreiben an die USDA und USTR vertreten wird, wird kritische Schutzmaßnahmen für Lebensmittelprodukte mit gebräuchlichen Bezeichnungen im internationalen Handel vorantreiben und wird es den US-amerikanischen Fleisch- und Geflügelverpackern und -verarbeitern, landwirtschaftlichen Erzeugern und Lebensmittelherstellern ermöglichen, auf Augenhöhe mit ihren Pendants in der EU zu konkurrieren. Wir danken den Senatoren und Senatorinnen Thune, Stabenow, Tillis und Baldwin für ihre Führungsposition in dieser Sache und wir sind bereit, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten, um uns gegen wettbewerbswidrige und protektionistische Maßnahmen von Handelspartnern zu verteidigen, die nur dazu dienen, den Export von US-amerikanischem Fleisch und Geflügel zu behindern“, so Julie Anna Potts, CEO von NAMI.

„Als unermüdliche Befürworter von US-amerikanischen Lebensmittel- und Agrarexporten wissen die NASDA-Mitglieder, wie wichtig es ist, die Verwendung gebräuchlicher Lebensmittelbezeichnungen zu schützen. Der Gewinn klarer Zusicherungen von Handelspartnern, die den Wert des Marktzugangs seitens der USA erhalten, muss ein wesentlicher Bestandteil der US-Handelspolitik sein. Die NASDA freut sich darauf, unsere Bundespartner bei der Suche nach Handelsabkommen zu unterstützen, die den Absatz von US-Produkten auf der ganzen Welt steigern“, so Dr. Barb Glenn, CEO von NASDA.

„Europa hat gezeigt, dass es bei seinen Bemühungen, Handelshemmnisse zu errichten und den fairen Wettbewerb seitens hochwertiger US-amerikanischer Lebensmittel und Weinprodukte, einschließlich US-amerikanischem Käse, einzuschränken, nicht nachgeben wird. Zum Schutz der US-amerikanischen Landwirte und Lebensmittelproduzenten ist eine umfassende langfristige US-Handelsstrategie erforderlich. Das heute von den Senatoren und Senatorinnen Thune, Stabenow, Tillis und Baldwin gesendete Schreiben ist ein entscheidender Schritt vorwärts, um freieren Handel voranzutreiben“, so Jim Mulhern, President und CEO von NMPF.

„Wir haben immer wieder beobachtet, wie die EU weit über den Schutz legitimer geschützter Ursprungsbezeichnungen hinausgegangen ist, um Handelsbarrieren zu errichten, von denen ihre eigenen Produzenten auf unsere Kosten profitieren. Das jüngste Abkommen zwischen der EU und China über geschützte Ursprungsbezeichnungen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die EU geschützter Ursprungsbezeichnungen zu ihrem eigenen Vorteil missbraucht. Wir sind diesen Senatoren dankbar, dass sie sagen, dass genug genug ist. Die USA müssen mehr tun, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für gebräuchliche Lebensmittelbezeichnungen, Rebsortenbezeichnungen und traditionelle Begriffe zu gewährleisten“, so Bobby Koch, President und CEO des Wine Institute.

