ARLINGTON, Virginie (États-Unis), 03 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une gamme diversifiée d'instances sectorielles fermières et agricoles se félicite d'une lettre adressée aujourd'hui par le Sénat bipartite au représentant du commerce américain (USTR) Robert Lighthizer et au secrétaire américain à l'agriculture Sonny Perdue, laquelle lettre appelle à des garanties internationales plus fortes afin de protéger les exportateurs américains par le biais d'appellations alimentaires et viticoles communes. Les Sénateurs John Thune (R-SD), Debbie Stabenow (D-MI), Thom Tillis (R-NC) et Tammy Baldwin (D-WI) ont mené cet effort qui a abouti, au total, au soutien de 61 représentants de la Chambre haute.



Cette lettre sollicite l'appui du gouvernement des États-Unis en vue de renforcer la protection commune des appellations alimentaires et d'instaurer ce principe comme objectif politique clé de toutes les discussions commerciales. Il s'agit d'un défi direct lancé face à l'emploi biaisé par l'Union européenne (UE) de protections visant des indications géographiques (IG) valides dans le but de bloquer les exportations américaines de produits alimentaires et vinicoles désignés par des appellations courantes ou génériques, telles que « parmesan », « feta », « bologna » (bolognaise) ou « chateau » (château). Ces barrières commerciales injustifiées nuisent aux agriculteurs américains, restreignent le choix des consommateurs et mettent en danger les emplois industriels dans un secteur essentiel menacé.

Parmi les signataires de la lettre figuraient plusieurs Sénateurs occupant des postes de direction dans des comités compétents sur cette question, en particulier le président et membre de la Commission des finances du Sénat et le président et membre de la Commission agricole du Sénat. En outre, la lettre mentionne le président du comité du sénat chargé du sous-comité judiciaire relatif à la propriété intellectuelle.

Cette lettre a été favorablement accueillie par les instances sectorielles fermières et agricoles suivantes :

CCFN, Consortium for Common Food Names (Consortium pour les appellations alimentaires communes)

USDEC, U.S. Dairy Export Council (Conseil américain pour les exportations de produits laitiers)

AFBF, American Farm Bureau Federation (Fédération américaine des agences agricoles)

NAMI, North America Meat Institute (Institut nord-américain de la viande)

NASDA, National Association of State Departments of Agriculture (Association nationale des départements d'État de l'Agriculture)

NMPF, National Milk Producers Federation (Fédération nationale des producteurs laitiers)

WI, Wine Institute (Institut du vin)

« Les États-Unis ont lutté contre les politiques commerciales injustes de la part de l'UE en matière d'IG en ayant une main liée dans le dos, alors que l'UE luttait avec toute sa puissance Cette approche déséquilibrée a aidé l'UE dans ses efforts visant à bloquer les exportations américaines de produits désignés par des appellations alimentaires et viticoles communes, ce qui a gravement nui aux agriculteurs, exploitants de ranchs, fabricants de produits alimentaires et exportateurs américains. Nous félicitons les sénateurs Thune, Stabenow Tillis et Baldwin d'avoir dirigé cet effort qui a pour but de répondre aux initiatives de l'UE visant à bloquer les exportations américaines en luttant à force égale, de manière à promouvoir le commerce équitable et assurer la libre circulation des produits au moyen de tous les outils dont dispose le gouvernement américain », a déclaré Jaime Castaneda, directeur exécutif du CCFN.

« Nous encourageons l'USTR et l'USDA à établir immédiatement la protection explicite d'appellations alimentaires communes en tant qu'objectif politique principal de toutes les discussions commerciales. Le soutien massif apporté par les deux partis représentés au Sénat américain en faveur de cet objectif souligne l'importance qu'il y a à faire tomber ces barrières liées aux IG et à obtenir des garanties à l'exportation plus solides pour les fromages américains et d'autres produits portant une appellation commune. En plaçant la protection des appellations alimentaires et viticoles communes au premier plan, nous veillerons à ce que les produits fabriqués aux États-Unis n'arrivent pas en dernière position », a déclaré Tom Vilsack, Président-directeur général de l'USDEC.

« La protection de l'usage d'appellations alimentaires communes contribuera grandement à l'exportation de produits agricoles américains de haute qualité dans le monde entier. Nous félicitons le gouvernement américain pour ses efforts visant à supprimer les barrières commerciales qui bloquent nos exportations », a déclaré Zippy Duvall, président de l'AFBF.

« L'Union européenne a trop longtemps tenté, de manière injustifiée et erronée, de restreindre le commerce des produits alimentaires communs, y compris les exportations de viande en provenance des États-Unis. La politique préconisée dans la lettre bipartite adressée aujourd'hui à l'USDA et à l'USTR fera progresser les garanties essentielles en faveur d'appellations alimentaires communes dans le commerce international, et permettra aux conditionneurs et transformateurs américains de viande et de volaille, aux producteurs agricoles, ainsi qu'aux producteurs d'aliments, de concourir sur un pied d'égalité avec leurs homologues européens. Nous remercions les Sénateurs Thune, Stabenow, Tillis et Baldwin pour leur leadership, et sommes prêts à travailler avec le gouvernement américain pour nous défendre contre les politiques anticoncurrentielles et protectionnistes engagées par des partenaires commerciaux, qui ne visent qu'à entraver les exportations de viande et de volaille américaines », a déclaré Julie Anna Potts, Présidente-directrice générale du NAMI.

« En tant que défenseurs inébranlables des exportations de produits alimentaires et agricoles américains, les membres de la NASDA comprennent l'importance de protéger l'emploi d'appellations alimentaires communes. L'obtention de garanties claires de la part des partenaires commerciaux qui préservent la valeur de l'accès aux marchés pour les États-Unis doit faire partie intégrante de la politique commerciale nationale. La NASDA se réjouit de soutenir ses partenaires fédéraux dans la recherche permanente de transactions commerciales qui renforcent les ventes de produits américains dans le monde entier », a déclaré le Dr Barb Glenn, Présidente-directrice générale de la NASDA.

« L'Europe a démontré qu'elle ne ménagerait pas ses efforts pour ériger des barrières commerciales et limiter la concurrence loyale des produits alimentaires et vins américains de haute qualité, y compris des fromages américains. Une stratégie commerciale globale à long terme des États-Unis est nécessaire pour protéger les agriculteurs et les producteurs alimentaires américains. La lettre envoyée aujourd'hui par les sénateurs Thune, Stabenow, Tillis et Baldwin constitue une étape essentielle pour faire progresser le libre-échange », a déclaré Jim Mulhern, Président-directeur général de la NMPF.

« Nous avons constaté à maintes reprises que l'UE était allée bien au-delà de la protection des IG légitimes pour ériger des barrières commerciales qui profitent à leurs propres producteurs, à nos dépens. Le récent accord UE-Chine sur les IG est un parfait exemple de la manière dont l'UE utilise les IG à des fins lucratives. Nous sommes reconnaissants à ces Sénateurs d'avoir déclaré que les bornes avaient été dépassées, et que les États-Unis doivent faire davantage pour garantir un terrain de jeu équitable aux appellations alimentaires communes, aux noms variétaux du raisin et aux termes traditionnels », a déclaré Bobby Koch, Président-directeur général du Wine Institute.

