弗吉尼亚州阿灵顿市, Aug. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 农业领域多个不同行业组织赞扬参议院两党议员今天 致函 美国贸易代表（USTR）Robert Lighthizer和美国农业部长Sonny Perdue，敦促加强国际保障措施以保护使用通用食品和葡萄酒名称的美国出口商。参议员 John Thune（共和党-南达科他）、Debbie Stabenow（民主党-密歇根州）、Thom Tillis（共和党-北卡罗来纳州）和Tammy Baldwin（民主党-威斯康星州）领导的此次致函行动最终获得共61位参议员的支持。



信中要求美国政府加强其通用食品名称保护，将其作为所有贸易相关讨论中的一项核心政策目标。这是对欧洲联盟滥用保护措施的直接挑战。原本旨在用于正当地理标志（GI）的保护措施被用于阻止美国出口帕尔玛干酪、菲达奶酪、博洛尼亚香肠或酒庄葡萄酒等采用常见或通用食品和葡萄酒名称的产品。这些不公正的贸易壁垒损害了美国农民利益，限制了消费者选择，并危及这一重要行业部门的制造类工作机会。

这封信的签署者包括对该问题拥有管辖权的参议院多个委员会中担任领导职位的参议员，特别是参议院财政委员会主席和副主席，以及参议院农业委员会主席和副主席。此外，这封信中还包括参议院司法委员会知识产权小组委员会主席。

对这封信表示赞赏的农业组织包括：

通用食品名称联盟（CCFN）

美国乳制品出口理事会（USDEC）

美国农场局联合会（AFBF）

北美肉类研究所（NAMI）

美国各州农业部全国协会（NASDA）

美国全国牛奶生产商联合会（NMPF）

葡萄酒研究所（WI）

“在对抗欧盟不公正的GI贸易政策中美方一直受到掣肘，而欧盟方面则一直能够全力投入。这种不平衡助长了欧盟对美国使用通用食品和葡萄酒名称出口产品的阻断，对美国农民、牧场主、食品制造商和出口商造成了严重损害。我们赞扬Thune、Stabenow、Tillis和Baldwin参议员领导此次针对欧盟阻止美国出口的应对行动，以同等的力量促进公平贸易并运用美国政府所能使用的所有工具来确保产品的自由流动”，CCFN执行主任Jaime Castaneda表示。

“我们鼓励USTR和USDA立即确定出对普通食品名称的明确保护措施，作为所有贸易讨论的一项主要政策目标。美国参议院两党表现出对这一目标的压倒性支持，凸显了打破这些GI相关壁垒并实现对美国奶酪和其他通用名称产品实施更多出口保护的重要性。通过首先关注对通用食品和葡萄酒名称产品的保护，我们将确保美国制造的产品不再处于最为不利的地位”，USDEC总裁兼首席执行官Tom Vilsack表示。

AFB主席Zipp Duvall说，“对通用食品名称使用加以保护将对优质的美国农产品出口到世界各地提供极大帮助。我们赞扬美国政府为消除阻止我们产品出口的贸易壁垒所作的努力。”

“欧洲联盟长期以来毫无理由地、错误地试图限制包括美国肉类出口在内的通用食品名称产品的贸易。今天向USDA和USTR发出的两党议员信函中所倡导的政策将促进国际贸易中对通用食品名称产品的重要保障，让美国的肉类和禽类企业主和加工商、农业生产商和食品制造商能够在公平的环境中与欧盟同行进行竞争。我们感谢 Thune、Stabenow、Tillis和Baldwin参议员领导此次行动，我们随时准备与政府合作，防范贸易伙伴推行的反竞争和保护主义政策，这些政策只会阻碍美国的肉类和家禽出口”，NAMI首席执行官Julie Anna Potts表示。

“作为美国粮食和农业出口的不懈倡导者，NASDA成员理解保护通用食品名称使用的重要性。获得贸易伙伴关于保护美方市场准入价值的明确保证，必须成为美国贸易政策的一个必要组成部分。NASDA期望支持我们的联邦合作伙伴，帮助他们继续寻求提升美国产品全球销量的贸易协议，” NASDA首席执行官Barb Glenn博士表示。

“欧洲已经表明不会减少制造贸易壁垒，也不会减少对美国奶酪等高品质美国制造食品和葡萄酒产品带来的公平竞争加以限制。美国需要一项全面的长期贸易战略，以保护美国农民和食品生产者。参议员Thune、Stabenow、Tillis和Baldwin今天的致函是推进自由贸易进程迈出的关键一步，” NMPF总裁兼首席执行官Jim Mulhern表示。

“我们一次又一次地看到，欧盟大大超出保护合法地理标志的界限来设置贸易壁垒，惠益其自身的生产商而让我们为之付出代价。欧盟与中国最近关于GI达成的协议就是欧盟为自身利益滥用GI的一个很好的例子。我们感谢这些参议员表示不能再接受这种情况，美国必须做出更多努力来确保为普通食品名称、葡萄品种名称和传统术语提供公平的竞争环境，”葡萄酒研究所总裁兼首席执行官Bobby Koch表示。

联系人：

Shawna Morris

共同食品名称联盟

smorris@usdec.org

703-528-4818