維珍尼亞州阿靈頓, Aug. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- \農場及農業各界讚揚參議院兩黨今天向美國貿易代表 Robert Lighthizer 和美國農業部長 Sonny Perdue 發出的 信函 ，敦促採取更強而有力的國際保障措施，以使用通用食品和葡萄酒術語來保護美國出口商。參議員 John Thune (R-SD)、Debbie Stabenow (D-MI)、Thom Tillis (R-NC) 和 Tammy Baldwin (D-WI) 帶領這項工作，且獲得共 61 名參議員的支持。



該信函要求美國政府在所有與貿易有關的討論中，把保護通用食品名稱作為一項核心政策目標。這是向歐盟濫用保護有效地理標誌的保護措施之直接挑戰，該保護措施反而阻礙美國出口具有普通或通用術語的食品及葡萄酒，例如 parmesan (巴馬臣芝士)、feta (菲達羊奶芝士)、bologna (波隆那肉醬意粉) or chateau (拉圖嘉利酒莊紅葡萄酒)。這些不合理的貿易屏障損害了美國農民，也限制了消費者的選擇及使整個重要行業的製造業工作面臨風險。

信函的簽署人包括在對該問題具有管轄權的委員會中擔任領導職務的幾名參議員，特別是參議院財政委員會主席與高級成員，以及參議院農業委員會主席和高級成員。此外，該信函還包括參議院知識產權司法小組委員會的參議院委員會主席。

讚揚該信的農場及農產業包括：

通用食品名稱聯合會 (CCFN)

美國乳品出口協會 (USDEC)

美國農場管理局聯合會 (AFBF)

北美肉類研究所 (NAMI)

美國州農業部聯合會 (NASDA)

全國牛奶生產者聯合會 (NMPF)

葡萄酒學會 (WI)

CCFN 執行董事 Jaime Castaneda 表示：「美國一直在反擊歐盟不公平的地理標誌貿易政策，而歐盟卻在全力以赴抗爭。這種不平衡的做法幫助歐盟竭力使用通用的食品和葡萄酒術語來阻止美國產品出口，從而嚴重損害了美國的農民、牧場主人、食品製造商及出口商。我們表揚參議員 Senators Thune、Stabenow、Tillis 及 Baldwin 的領導工作上，以實現歐盟為平等地促進公平貿易而阻止美國出口所付出的努力，並使用美國政府提供的所有工具確保產品的自由流通。」

USDEC 行政總裁 Tom Vilsack 稱：「我們鼓勵美國貿易代表辦公室和美國農業部立即在所有貿易討論中，將對通用食品名稱的明確保護作為主要政策目標。美國參議院對此目標表現出壓倒性的兩黨支持，強調了打破這些與地理標誌相關的屏障，並為美國芝士及其他通用產品實現更大出口保障的重要性。通過優先保護通用食品和葡萄酒術語，我們將確保美國製造的產品不會排列在最後。」

AFBF 總裁 Zippy Duvall 說：「通用食品名稱的使用保護將大力幫助優質美國農產品出口至世界各地。 我們讚揚美國政府為消除阻礙我們出口的 貿易屏障所付出的努力。」

NAMI 行政總裁 Julie Anna Potts 表示：「歐盟長期以來一直在無理和以錯誤的方法試圖限制通用食品名稱產品的貿易，包括從美國出口肉類。兩黨在今天致美國農業部和美國貿易代表辦公室的信中主張的政策，將在國際上為通用食品名稱產品提供關鍵保障措施，並將使美國的肉類與家禽包裝商及加工商、農業生產商和食品製造商能夠與歐盟的同行在公平的競爭環境中競爭。我們感謝參議員 Thune、Stabenow、Tillis 和 Baldwin 的領導，我們隨時準備與政府合作，捍衛貿易夥伴奉行的反競爭和貿易保護主義政策，這些政策只會阻礙美國肉類及家禽出口。」

NASDA 行政總裁 Barb Glenn 博士稱：「作為努力不懈促進美國糧食和農業出口的倡導者，NASDA 成員了解保護通用食品名稱使用的重要性。從貿易夥伴獲得確保美國市場准入價值的明確保證，這必須是美國貿易政策的組成部分。我們的聯邦合作夥伴繼續尋求貿易協議，務求增加美國產品的全球銷售量，NASDA 希望在此過程中為他們予以支援。」

NMPF 主席兼行政總裁 Jim Mulhern 說：「就建立貿易壁壘和限制來自美國製造的優質食品和葡萄酒產品（包括美國芝士）的公平競爭工作，歐洲已經表明將不會就任何情況屈服。我們需要一項全面的長期美國貿易策略來保護美國農民和食品生產商。參議員 Thune、Stabenow、Tillis 及 Baldwin 今天發出的信函是推進自由貿易的關鍵一步。」

葡萄酒學會主席暨行政總裁 Bobby Koch 說：「我們一次又一次觀察到，歐盟已經遠遠超出了保護合法地理標誌的範圍，以建立貿易屏障，使他們自己的生產者受益，而我們卻為此付出了代價。最近的中歐關於地理標誌的協議是歐盟如何濫用地理標誌以獲取自身利益的完美典範。我們感謝各參議員說了要適可而止，美國必須做更多的工作，以確保通用食品名稱、葡萄品種名稱以及傳統術語的公平競爭。」

聯絡人：

Shawna Morris

通用食品名稱聯合會

smorris@usdec.org

703-528-4818