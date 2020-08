BRUXELLES, 03 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En avril, nous 777.be, introduisons un fournisseur de jeux passionnant sur notre site - Blueprint Gaming Ltd. Cette marque bien établie propose une large gamme de jeux populaires qu'iSoftBet aide à mettre à la disposition des clients de Casino777 pour la première fois.



Nous sommes ravis d’intégrer les jeux bien-aimés de Blueprint dans la bibliothèque 777.be, y compris les machines à sous à long terme Genie Jackpot Megaways, et des créations inspirées de films et de séries télévisées comme Goonies et Rick et Morty Megaways. Nous ne doutons pas que ces jeux contemporains seront accueillis avec enthousiasme par tous nos clients.

Blueprint est une filiale de la célèbre société de casino allemande Gauselmann Group, qui crée des jeux haut de gamme depuis plus de 50 ans. Chez 777.be, nous sommes fiers d'offrir des jeux caractérisés par un design pointu et des thèmes contemporains qui plaisent à un large éventail de clients, et nous sommes sûrs que les produits Blueprint s'intégreront bien dans notre catalogue existant.

Le responsable des jeux Jean-Christophe Choffray est ravi de la perspective d'accueillir Blueprint dans la famille 777.be: « Alors que nous continuons à élargir notre gamme de produits en ligne, je suis ravi d'avoir Blueprint Gaming à bord et que nos clients puissent expérimenter leur fantastique gamme de produits ».

L'intégration de Blueprint est une autre mesure positive pour 777.be et contribuera à attirer un public plus large et plus diversifié vers sa collection de produits et services.