BRUSSEL, Aug. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- We introduceren deze april een fantastische gameprovider op onze website - Blueprint Gaming Ltd. Dit welbekende merk heeft een wijd gamma aan populaire spellen die dankzij iSoftBet voor de eerste keer beschikbaar zullen zijn voor Casino777 klanten.



We kijken ernaar uit om Blueprint's geliefde spellen op te nemen in de 777.be collectie, inclusief de slotfavorieten Genie Jackpot Megaways en creaties geïnspireerd door TV zoals Goonies en Rick and Morty Megaways. We weten zeker dat deze moderne spellen door al onze klanten met enthousiasme onthaald zullen worden.

Blueprint is een doctheronderneming van het bekende Duitse casinobedrijf, de Gauselmann Group, die al meer dan 50 jaar lang eersteklas spelproducten creeërt. Hier op 777.be zijn we er trots op dat we spellen aanbieden met een scherp design en moderne thema's die een wijd gamma klanten aanspreekt, en we weten zeker dat Blueprint's producten goed zullen passen in onze bestaande catalogus.

Christophe Choffray, hoofd van de afdeling Gaming, verheugt zich over het verwelkomen van Blueprint in de 777.be familie: 'Terwijl we ons online productgamma blijven uitbreiden, ben ik zeer blij om Blueprint Gaming aan boord te hebben en dat onze klanten hun fantastische productgamma kunnen uitproberen.'

De integratie van Blueprint gaming is een positieve stap voor 777.be en zal helpen een groter en diverser publiek aan te trekken naar hun aanbod van producten en diensten.