Paris, le 3 août 2020

Évolution de la gouvernance de Natixis

Le conseil d’administration de Natixis, réuni ce jour, annonce le départ de François Riahi qui quitte ses fonctions de directeur général de Natixis et de membre du directoire du Groupe BPCE en raison de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis.

Afin de préparer le nouveau plan stratégique qui sera présenté à l’été prochain et en vue d’engager cette nouvelle étape de la vie de l’entreprise, le conseil a décidé de nommer Nicolas Namias comme directeur général à compter du 4 août 2020.

Laurent Mignon, président du conseil d’administration de Natixis, a déclaré : « je tiens à saluer et remercier très sincèrement François Riahi pour son engagement et sa loyauté au service du Groupe BPCE depuis plus de 10 ans. Il a accompagné avec rigueur, efficacité et une grande intelligence toutes les grandes étapes de la vie de notre groupe depuis sa création en 2009 et contribué notamment à son développement en Asie. Directeur général de Natixis depuis deux ans et dans un contexte particulièrement difficile, il a su mener à bien des projets majeurs comme le transfert des Services financiers spécialisés au sein de BPCE, la création d’un leader européen en gestion assurantielle avec La Banque Postale, la cession en cours de la participation de Natixis dans Coface à hauteur de 29,5% ou encore le développement d’une plateforme unique en assurance Iard pour le groupe. Sous son leadership, les métiers de Natixis ont mené des transformations importantes parmi lesquelles le choix résolu de la transition énergétique et sa mise en œuvre dans la Banque de grande clientèle. Au nom du conseil d’administration et des dirigeants du groupe, je souhaite à François un plein succès pour l’avenir ».

« Je félicite chaleureusement Nicolas Namias, au nom du conseil d’administration et des dirigeants du groupe, pour sa nomination. Nicolas a une connaissance fine et approfondie de Natixis, où il a passé quatre ans. Il a tout d’abord mené en tant que directeur de la Stratégie, l’élaboration du plan New Dimension et plusieurs opérations porteuses de croissance dans la gestion d’actifs, le M&A, l’assurance et les paiements, puis en tant que directeur financier il a convaincu les investisseurs de la pertinence et de la force du modèle de Natixis. Ces deux dernières années, à la tête de la direction générale Finance et Stratégie groupe, il a également démontré des qualités d’anticipation, de décision et d’exécution, indispensables dans le contexte actuel. Il saura, avec le comité de direction générale et l’ensemble des équipes de Natixis, porter le développement de la banque au service de ses clients, salariés et actionnaires ».

François Riahi a, pour sa part, souhaité beaucoup de succès au Groupe BPCE, en particulier à Natixis, entreprise financière performante, unique et utile et aux femmes et hommes de talent qui constituent ses équipes.

Biographie de Nicolas Namias

Nicolas Namias est membre du directoire du Groupe BPCE, directeur Général Finance et Stratégie depuis le 1er novembre 2018.

Nicolas Namias débute sa carrière en 2004 à la direction générale du Trésor du ministère de l’Economie et des Finances. En 2008, il rejoint le Groupe BPCE à la direction financière puis devient directeur du Pilotage de la Banque commerciale et Assurance. En 2012, il est nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales.

Nicolas Namias retrouve le Groupe BPCE en 2014 et devient directeur de la Stratégie de Natixis, membre du comité exécutif. À ce titre, il coordonne notamment l’ensemble des opérations de croissance externe ainsi que la définition du plan stratégique 2017-2020. En 2017, il est nommé directeur Finance et Stratégie et membre du comité de direction générale de Natixis.

Nicolas Namias est également président du conseil d’administration du Crédit Foncier depuis août 2019.

Nicolas Namias est un ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, diplômé de la Stanford Graduate School of Business (Executive program), de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.





À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,3 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,4% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 mars 2020

