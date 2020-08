Paris, le 3 août 2020

Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2020

Solidité financière, activité résiliente, maîtrise des charges et provisionnement prévisionnel prudent

S1-20 : PNB de 10,7 Md€, résultat net publié1 de 415 M€ et résultat net sous-jacent1 de 854 M€, en baisse de 52,5%, intégrant une hausse significative et prudente du coût du risque projeté

Banque de Proximité et Assurance : Rebond des activités commerciales en juin 2020, hausse de 0,7% du PNB et de 2% du résultat brut d’exploitation au S1-20 grâce à une très bonne maitrise des charges.

Encours de crédits : Production dynamique des réseaux avec une hausse de 12,6% sur un an pour les Banques Populaires et de 8,8% pour les Caisses d’Epargne

Soutien actif aux clients entreprises et professionnels via les prêts garantis par l’Etat : 21 Md€ distribués par les deux réseaux auprès de plus de 150 000 clients

Solutions et Expertises Financières : PNB en a ugmentation de 0,6% au S1-20 grâce à une activité dynamique avec les réseaux. Strict contrôle des coûts (-1,6%) générant un effet ciseau positif

Assurance : croissance forte des revenus de 8,9% au S1-20, validant la stratégie d’intégration de toutes les expertises

Gestion d’actifs et de Fortune : collecte nette élevée au T2-20 à 16 Md€, portée par l’Europe et les Etats-Unis

Actifs sous gestion de 906 milliards d’euros fin juin 2020 vs. 828 milliards d’euros fin mars

PNB en baisse de 13,3% au S1 notamment en raison de la baisse des commissions de surperformance et de la valorisation de la seed money

Banque de Grande Clientèle : Bonnes performances dans les métiers de Financements, de Fixed-Income et d’Investment Banking altérées par des pertes dans le métier Equity Derivatives, sous revue stratégique ; forte maîtrise des coûts

PNB en baisse de 27% au S1, en raison du métier Equity Derivatives, significativement impacté par l’annulation des dividendes

Global finance : +8% des revenus au T2-20 vs T1-20 ; Investment banking & M&A : revenus en hausse de 11% vs. T2-19

Forte discipline sur les coûts, en baisse au T2-20 de 8,4% sur un an et de 6,7% à change constant au S1-20

Charges1 : baisse des couts de -5,7% au T2-20 et -2,0% au S1-20, reflétant à la fois la maîtrise des charges et la variabilité des coûts

Cout du risque : Hausse significative liée à une politique de provisionnement prudente

Faible coût du risque individuel avéré dans les réseaux mais provisionnement prospectif prudent au T2-20 en prévision d’une hausse pour les trimestres à venir

Coût du risque du groupe à 55pb au T2-20 et 42pb au S1-20, soit 1 484 M€ de provisions enregistrées au S1-20 (x2,4 vs S1-19)

Solvabilité et liquidité : niveaux très au-dessus des exigences règlementaires et au niveau des objectifs stratégiques du Groupe

Capital au 30 juin 2020 : ratio CET1 2 à 15,6%, ratio de TLAC 2 de 23,4% et MREL 2 de 30,2%

Ratio LCR 3 de 156% et réserves de liquidité de 319 Md€ à fin juin 2020

Programme de refinancement MLT 2020 légèrement diminué au vu du contexte et déjà réalisé à près de 70%

Poursuite du développement des métiers et de la simplification du groupe

Etape importante franchie dans la création d’un leader européen de la gestion d’actifs assurantiels

Cession de 29,5% de Coface signée au T1-20

Après la mise en place réussie de la stratégie Digital inside, désengagement définitif de Fidor avec la signature d’un projet de cession4

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « Dans un contexte économique dégradé, notamment du fait d’un strict confinement de la population en France, l’activité commerciale de nos métiers a été résiliente et connait un retour à un niveau plus normal, voire très dynamique, depuis le mois de juin, avec un accompagnement actif de tous nos clients durant cette période, illustré par la production de 24 Md€ de prêts garantis par l’Etat. Parallèlement, nous avons franchi une étape importante dans le développement de nos métiers avec la création d’un leader européen dans la gestion d’actifs assurantiels. Les performances financières du Groupe BPCE au 1er semestre 2020 démontrent la pertinence de notre modèle de banque coopérative universelle avec de bons résultats pour nos métiers de Banque de proximité et Assurance, portés par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, qui ont permis de compenser la baisse des résultats de nos métiers liés davantage à l’évolution des marchés financiers, particulièrement la Banque de Grande Clientèle. La solidité financière de notre groupe, avec un très haut de niveau de capital et des positions de liquidité très solides qui sont en ligne avec nos objectifs stratégiques, la puissance de notre modèle coopératif décentralisé et l’engagement de tous nos collaborateurs vont nous permettre d’absorber les effets de cette crise économique majeure, de définir une nouvelle feuille de route stratégique qui sera présentée fin juin 2021 et de poursuivre le financement des projets de nos clients dans tous nos territoires. »

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2 Estimation à fin juin 2020 - Pro forma tenant compte de l'activation complète de la garantie de l'État (sans application du délai de carence de 2 mois requis par le dispositif gouvernemental) relative à l'encours des prêts garantis par l'État octroyés au 30 juin 2020, représentant une réduction des risques pondérés estimée à 6,8 Md€ (environ + 25 pb) 3 Moyenne fin de mois du Liquidity Coverage Ratio à fin juin pour le 2ème trimestre 2020 – voir note méthodologique 4.Sous réserve d’une information-consultation des instances représentatives du personnel et de l’obtention des autorisations règlementaires nécessaires.

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2020, arrêtés par le directoire du 30 juillet 2020, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Pierre Valentin, du 3 août 2020.

Groupe BPCE :

Données retraitées pro forma T2-20 T2-19 % Variation S1-20 S1-19 % Variation m€ Produit net bancaire 5 183 5 935 -12,7% 10 726 11 713 -8,4% Frais de gestion -3 837 -4 051 -5,3% -8 383 -8 614 -2,7% dont frais de gestion hors FRU -7 983 -8 238 -3,1% Résultat brut d’exploitation 1 346 1 884 -28,6% 2 343 3 099 -24,4% Coût du risque -981 -326 x3 -1 484 -619 x2,4 Gains ou perte sur autres actifs -131 -3 -130 -31 Résultat avant impôt 282 1 636 -82,8% 829 2 485 -66,6% Impôts sur le résultat -129 -529 -75,7% -385 -982 -60,8% Intérêts minoritaires -3 -161 -98,2% -30 -229 -87,0% Résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface 150 945 -84,1% 415 1 274 -67,5% Contribution nette de Coface -19 13 -102 24 Résultat net part du groupe incluant la contribution nette de Coface 131 958 -86,4% 312 1 298 -76,0%

Coface : changement de méthode au 31 mars 2020

Suite à l’annonce le 25 Février 2020 de la cession de 29,5% de la participation dans Coface, la contribution de Coface au compte de résultat est isolée sur une ligne « Contribution nette de Coface ».

Eléments exceptionnels

m€ T2-20 T2-19 S1-20 S1-19 Réévaluation des actifs associés aux TSS en devises Produit net bancaire Hors métiers 2 -4 1 Contribution au fonds de solidarité Assurance Produit net bancaire Assurance & hors métiers -9 -16 Coûts de transformation et de restructuration Frais de gestion/ Gains ou pertes sur autres actifs / Ecarts d’acquisition Métiers & hors métiers -212 -58 -274 -300 Impact du défaut du Liban sur ADIR, société d'assurance Quote-part des entreprises mises en équivalence Assurance -14 Cessions d’actifs et dépréciations Quote-part des entreprises mises en équivalence / Gains ou pertes sur autres actifs Métiers & hors métiers -10 -10 -40 Total des impacts sur le résultat avant impôt hors contribution nette de Coface -229 -63 -314 -338 Total des impacts sur le résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface -142 -32 -203 -314 dont impact net du projet de cession de Fidor -88 -88 Coface Perte en capital Coface contribution nette -112 Dépréciation de la valeur résiduelle Coface contribution nette -29 -36 Coûts de transformation/ dépréciation d'écarts d'acquisition Coface contribution nette -4 -4 Total des impacts sur le résultat avant impôt -29 -4 -148 -4 Total des impacts sur le résultat net -21 -2 -105 -2 part du groupe

D’un point de vue comptable, la perte en capital de Coface est classée en « gains ou pertes sur autres actifs » et « la dépréciation de la valeur résiduelle » est classée en « quote-part des entreprises mises en équivalence ». Voir en annexe pour la réconciliation comptable.



1. Groupe BPCE, performances sous-jacentes



Chiffres sous-jacents T2-20 T2-19 % Variation



S1-20



S1-19 % Variation m€ Produit net bancaire 5 190 5 939 -12,6% 10 742 11 712 -8,3% Frais de gestion -3 766 -3 993 -5,7% -8 250 -8 419 -2,0% dont frais de gestion hors FRU -7 851 -8 042 -2,4% Résultat brut d’exploitation 1 423 1 947 -26,9% 2 491 3 293 -24,3% Coût du risque -981 -326 x3 -1 484 -610 x2,4 Résultat avant impôt 511 1 699 -69,9% 1 143 2 824 -59,5% Impôts sur le résultat -206 -556 -63,0% -485 -985 -50,8% Intérêts minoritaires -13 -166 -92,4% -41 -250 -83,6% Résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface 292 977 -70,1% 618 1 589 -61,1% Résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface 188 873 -78,5%



854 1 796 -52,5% après retraitement de l'impact IFRIC 21 Coefficient d'exploitation1 75,1% 69,4% 5,6pp 74,0% 69,6% 4,4pp

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats sous-jacents, c’est à dire retraités des éléments exceptionnels détaillés en page 2 et les variations sont exprimées entre le T2-20 et le T2-19, le S1-20 et le S1-19.

Le produit net bancaire s’établit pour le Groupe BPCE à 5,2 milliards d’euros au T2-20 et à 10,7 milliards d’euros au S1-20, impacté par la crise économique et sanitaire, en diminution sur un an de 12,6% au T2-20 et de 8,3% au S1-20.

Dans ce contexte sans précédent, le pôle Banque de proximité et Assurance affiche une croissance sur le 1er semestre 2020 de 0,7%, soutenue par de bonnes performances en début d’année et une reprise dynamique de l’activité après le confinement.

Le pôle Gestion d’actifs et de fortune a subi la forte volatilité des marchés financiers et voit ses revenus se contracter au S1-20 de 13,3%, mais enregistre au T2-20 une collecte nette élevée de 16 milliards d’euros et au 30 juin 2020 des actifs sous gestion totalisant plus de 900 milliards d’euros.

Les métiers de la Banque de Grande Clientèle présentent des performances contrastées : les activités de Fixed income font preuve d’une bonne résilience alors que le segment Equity est fortement impacté par l’annulation des dividendes, Les performances des métiers Global Finance, qui enregistrent des niveaux de production élevés, et d’Investment banking/M&A sont solides, avec des croissances de revenus au T2-20 sur un an de respectivement 8% et 11%.

Les frais de gestion sont en baisse de 2,0% au S1-20 par rapport au S1-19, et hors contribution au Fonds de Résolution Unique, ils sont en baisse de 2,4%.

Au 2ème trimestre 2020, la baisse des frais de gestion de 5,7% sur un an illustre la stricte discipline sur les coûts à travers tous les métiers et la flexibilité de la structure de coûts notamment pour la Gestion d’actifs et la Banque de Grande Clientèle. La diminution des frais de gestion s’établit au T2-20 à 6,7% pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne, à 5,3% pour Solutions et Expertises Financières, à 1,2% pour les Paiements, à 12,4% pour la Gestion d’actifs et de fortune et à 8,4% pour la Banque de Grande Clientèle. La hausse des frais de gestion pour l’Assurance de 2,6% au T2-20 s’explique par la poursuite des investissements dans cette activité qui enregistre par ailleurs une hausse des revenus de 13,5% sur la même période, générant ainsi un effet de ciseaux très positif.

Le coefficient d’exploitation après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’établit à 75,1% (+5,6pp) au T2-20 et à 74,0% au S1-20 (+4,4pp). Le résultat brut d’exploitation se contracte de 26,9% au T2-20 et de 24,3% au S1-20 à respectivement 1 423 millions d’euros et 2 491 millions d’euros.

La dégradation du contexte économique se traduit par une hausse significative du coût du risque qui s’inscrit dans le cadre d’une politique prudente de provisionnement. Le montant du provisionnement des encours classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») a été revu pour tenir compte de la détérioration des perspectives économiques ainsi que des mesures de soutien mises en place par le gouvernement français. L’anticipation des risques futurs est basée sur une approche sectorielle pour les portefeuilles de clientèle entreprises et professionnels avec des hypothèses stressées pour les secteurs sensibles.

Sur un an, le montant du coût du risque pour le Groupe BPCE est multiplié par trois au T2-20 à 981 millions d’euros et il a plus que doublé au 1er semestre 2020 à 1 484 millions d’euros, incluant une provision globale spécifique IFRS 9 (« forward-looking ») de 553 millions d’euros.

Le pôle Banque de proximité et Assurance comptabilise un coût du risque à 953 millions d’euros au S1-20, se composant d’une provision globale spécifique IFRS 9 (« forward-looking ») de 447 millions d’euros et de provisions pour les encours classés en statut 3 (« Stage 3 ») traduisant un coût du risque avéré encore faible. La Banque de Grande Clientèle voit son coût du risque multiplié par 3,5 à 469 millions d’euros, la hausse des provisions concerne notamment les expositions énergies et intègre une augmentation des prêts non performants.

Le coût du risque ressort à 42 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE au S1-20 (29 pb au T1-20, 55 pb au T2-20) dont 16 pb au titre de la provision « forward-looking » (8 pb au T1-20, 23 pb au T2-20). Il s’établissait à 18 pb au S1-19.

Au 1er semestre 2020, le coût du risque s’établit à 34 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (17 pb au S1-19) dont 16 pb au titre de la provision « forward-looking » et à 144 pb pour la Banque de Grande Clientèle (42 pb au S1-19) dont 30 pb au titre de la provision « forward-looking ».

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,7% au 30 juin 2020, stable par rapport à fin 2019.

Le résultat net retraité part du groupe au T2-20 s’élève à 131 millions d’euros en baisse de 86,4% par rapport au T2-19. Au S1-20, il atteint 312 millions d’euros et se contracte de 76,0% sur un an.

Le résultat net part du groupe sous-jacent après retraitement de l’impact IFRIC 21 et excluant la contribution nette de Coface s’établit à 188 millions d’euros au T2-20 et à 854 millions d’euros au S1-20, en baisse sur un an de respectivement 78,5% et 52,5%.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21





2. Fonds propres et capacité d’absorption des pertes

2.1 Niveau de CET11

Le ratio de CET11,2 pro forma du Groupe BPCE à fin juin 2020 atteint un niveau estimé à 15,6%, contre 15,5%1 au 31 mars 2020. La variation du trimestre se compose de :

la mise en réserve des résultats : + 1 pb,

la variation des risques pondérés (hors impact des Prêts Garantis par l’Etat - PGE) : + 8 pb,

la variation des risques pondérés provenant des PGE : - 32 pb,

l’émission de parts sociales : + 3 pb,

l’impact de marché sur l’évolution des OCI (réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres) : +9 pb

d’autres éléments : +3 pb

Et l’impact pro forma de la prise en compte immédiate de la garantie de l’Etat sur les PGE (sans appliquer la période de carence de 2 mois) : + 25 pb.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin de 480 pb au-dessus du seuil de déclenchement du montant maximal distribuable (MDA) de 10,82%3.

De plus, en réponse à la crise, pour soutenir le financement des entreprises, l’assouplissement des règles européennes relatives aux exigences de fonds propres autorise une moindre pondération des expositions sur les PME, soit une réduction estimée des risques pondérés de 8,9 Md€. Cette mesure, non encore prise en compte, correspond à un gain de 34 pb de ratio de CET1.

2.2 Ratio de TLAC1: Objectif du plan stratégique 2018-2020 déjà atteint depuis juin 2018

La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin juin 2020 s’élève à 99,0 milliards d’euros2. Le ratio de TLAC pro forma en pourcentage des risques pondérés est estimé à 23,4%2 à fin juin 2020, très supérieur aux exigences du FSB de 19,51% en tenant compte des annulations de coussins contra-cycliques.

2.3 Ratio de MREL

Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 juin 2020, le ratio de MREL pro forma du Groupe BPCE s’établit à 30,2%, très au-dessus de l’exigence minimale de 24,9%4.

2.4 Ratio de levier

Au 30 juin 2020, le ratio de levier1 s’établit à 4,9%5.

2.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100%, à 156% en moyenne des LCR de fin de mois du 2ème trimestre 2020.

Le montant des réserves de liquidité atteint 319 milliards d’euros à fin juin 2020, soit un taux de couverture très élevé de 248% des dettes financières à court terme (y compris tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme).

2.6 Réalisation à fin avril d’environ 70% du programme 2020 de refinancement MLT

Pour 2020, la taille du plan de refinancement MLT a été revue légèrement à la baisse pour tenir compte du contexte et est désormais comprise entre 17 et 18 milliards d’euros (hors placements privés structurés et ABS) dont 2,6 milliards d’euros d’obligations de rang senior non préféré, 5,4 milliards d’euros d’obligations de rang senior préféré et 9 à 10 milliards d’euros de covered bonds. L’objectif s’agissant des ABS est de 1,5 milliard d’euros.

Au 30 juin, le Groupe BPCE a levé :

12,3 milliards d’euros (hors placements privés structurés et ABS) dont 1,1 milliard d’euros en obligations de rang senior non préféré, 5,1 milliards d’euros en obligations de rang senior préféré et 6,1 milliards d’euros en covered bonds. Ces montants représentent environ 70% du plan de refinancement MLT sur le périmètre correspondant,

0,4 milliard d’euros en ABS.

Le Groupe BPCE, à travers BPCE SFH, a réalisé avec succès le 19 mai 2020 sa première émission de covered bonds destinée à refinancer les habitations ecoénergétiques, pour un montant de 1,25 milliard d’euros et une maturité de dix ans. Le placement s’est effectué avec un carnet d’ordres de 6,4 milliards d’euros (le plus important du marché depuis début 2013), avec près de 180 investisseurs présents dans 20 pays. Ce succès témoigne de la confiance renouvelée par les investisseurs dans le Groupe BPCE pour son engagement dans le financement de la transition énergétique. Cette transaction a reçu le prix “Euro deal of the year” décerné par “The Covered Bond Report”.

1 Voir note méthodologique 2 Après déduction des engagements de paiement irrévocables 3 Sur la base des exigences réglementaires à fin mars 2020 concernant le Montant Maximal Distribuable (MDA), intégrant les annulations des coussins contra-cycliques par le HCSF le 1er avril 2020 et l’application de l’article 104a relatif à la directive CRD5 autorisée par la BCE en date du 8 avril 2020 4 Sur la base de la notification de l'ACPR du 20 janvier 2020 et des TLOF et RWA estimés au 30 juin 2020

5 Le ratio de levier s’élèverait à 5,2 % après exclusion de l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du dénominateur du ratio, sous réserve de l’accord de la BCE et suivant la décision du 13 juillet 2018 du Tribunal de l’Union Européenne

3. RÉSULTATS DES MÉTIERS

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats sous-jacents, c’est-à-dire retraités des éléments exceptionnels détaillés en page 2 et les variations sont exprimées entre T2-20 et T2-19, le S1-20 et le S1-19.

3.1 Banque de Proximité et Assurance



Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation m€ Produit net bancaire 4 083 -0,4% 8 230 0,7% Frais de gestion -2 555 -3,5% -5 326 0,1% Résultat brut d’exploitation 1 528 5,4% 2 904 2,0% Coût du risque -651 X3 -953 X2 Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 855 -30,9% 2,031 -18,1% Coefficient d’exploitation1 63,3% -2,0pp 64,0% -0,5pp

Le 1er semestre 2020 est marqué par la croissance soutenue des crédits clientèle ainsi que de l’épargne clientèle.

Les encours de crédits ont augmenté de 10,4% sur un an à 609 milliards d’euros à fin juin 2020, dont 7,6% de hausse des crédits à l’habitat, 4.7%2 et 6,6% de hausse respectivement pour les crédits à la consommation et les crédits d’équipement.

A fin juin 2020, les encours d’épargne hors l’encours d’épargne réglementée centralisé s’établissent à 509 milliards d’euros (+ 14,9%) et les dépôts à vue enregistrent une hausse de 27,7% sur un an.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance est en léger retrait au T2-20 (-0,4% sur un an) à 4 083 millions d’euros, il croît de 0,7% au S1-20 à 8 230 millions d’euros.

Au 1er semestre 2020, les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne subissent le contexte de la crise sanitaire et économique et voient leurs revenus baisser de 1,6% (hors provision Epargne Logement), de même pour les activités Paiements dont les revenus reculent de 4,6%. Dans ce contexte, les activités Solutions et Expertises financières et celles de Banque Palatine sont résilientes (revenus + 0,6% et + 1,6% respectivement sur un an au S1-20). L’activité Assurance continue de bien se développer en lien avec les réseaux (revenus + 8,9% sur un an au S1-20).

Les frais de gestion s’établissent à 2 555 millions d’euros au T2-20, en retrait de 3,5%. Ils sont quasi-stables au S1-20 pour le pôle à 5 326 millions d’euros, intégrant une baisse de 3,2% pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, de 1,6% pour Solutions et Expertises Financières et de 6,8% pour Banque Palatine. Les métiers Assurance et Paiements enregistrent des hausses de respectivement 4,8% et 3,0% de leurs frais de gestion au S1-20 par rapport au S1-19 dans un contexte d’investissement de ces métiers pour soutenir leur développement.

Le coefficient d’exploitation après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’améliore sur un an de 2,0pp au T2-20 à 63,3% et de 0,5pp au S1-20 à 64,0%.

Grâce notamment à la baisse des dépenses d’exploitation et à un effet de ciseaux positif dans l’Assurance et Solutions et Expertises Financières, le résultat brut d’exploitation du pôle augmente sur un an au T2-20 (+5,4%) comme au S1-20 (+2,0%).

La hausse significative du coût du risque reflète la politique de provisionnement prudente dans un contexte de dégradation de l’environnement économique, il atteint 651 millions d’euro au T2-20, soit 3 fois le niveau du T2-19, et 953 millions d’euro au S1-20, le double par rapport au S1-19. Le coût du risque se répartit au 1er semestre 2020 comme suit : 406 millions d’euros pour le réseau Banque Populaire, 397 millions d’euros pour la réseau Caisse d’Épargne, 50 millions d’euros pour les métiers de SEF, 46 millions d’euros pour Oney Bank et 55 millions d’euros pour Banque Palatine.

Pour le pôle, le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’élève à 2 031 millions d’euros, en retrait de 18,1% sur un an.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2Hors crédits à la consommation d’Oney Bank (progression de 9,6% en incluant Oney Bank)

3.1.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe les 14 Banques Populaires, dont la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif ainsi que leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation m€ Produit net bancaire 1 514 -6,9% 3 116 -4,0% Frais de gestion -1 009 -6,8% -2 095 -3,1% Résultat brut d’exploitation 505 -7,0% 1 021 -5,7% Coût du risque -289 x3.4 -406 x2.3 Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 213 -54,0% 654 -30,9% Coefficient d’exploitation1 67,4% 0,2pp 66,5% 0,4pp

Les encours de crédits augmentent de 12,6% sur un an, pour s’établir à 244 milliards d’euros à fin juin 2020. Les encours d’épargne augmentent de 12,0% sur un an à 313 milliards d’euros à fin juin 2020 (+ 16,3% pour l’épargne de bilan hors l’encours centralisé d’épargne réglementée).

Au T2-20, le produit net bancaire s’établit à 1 514 millions d’euros, en contraction de 6,9% sur un an. Au S1-20, à 3 116 millions d’euros, il baisse de 4,0% sur un an intégrant une baisse de 4,6% de la marge nette d’intérêt (hors provision Epargne Logement), qui atteint 1 744 millions d’euros, et de 3,2% des commissions à 1 262 millions d’euros.

Les frais de gestion baissent de 6,8% au T2-20 et de 3,1% au S1-20, générant une légère augmentation du coefficient d’exploitation après retraitement de l’impact IFRIC 21, de 0,2pp au T2-20 à 67,4% et de 0,4 pp au S1-20 à 66,5%.

Le coût du risque est multiplié par 3,4 au T2-20 et par 2,3 au S1-20, conséquence d’un provisionnement prudent pour les prochains trimestres (Stage 1 et 2 sous IFRS 9), le coût du risque avéré en Stage 3 reste quasiment stable. Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 baisse de 54,0% à 213 millions d’euros au T2-20 et de 30,9% à 654 millions d’euros au S1-20.

3.1.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe 15 Caisses d’Epargne ainsi que leurs filiales.

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation m€ Produit net bancaire 1 793 -0,4% 3 509 -1,9% Frais de gestion -1 081 -6,5% -2 254 -3,3% Résultat brut d’exploitation 712 10,5% 1 255 0,7% Coût du risque -276 x3 -397 90,4% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 424 -21,3% 882 -16,8% Coefficient d’exploitation1 60,9% -3,9pp 63,5% -1,0pp

Les encours de crédits augmentent de 8,8% sur un an, à 305 milliards d’euros à fin juin 2020 et les encours d’épargne enregistrent une hausse de 7,9% sur un an à 467 milliards d’euros (+ 14,5% pour l’épargne de bilan hors l’encours centralisé d’épargne réglementée).

Au T2-20, le produit net bancaire s’établit à 1 793 millions d’euros, en légère baisse de 0,4% sur un an. Au S1-20, à 3 509 millions d’euros, il baisse de 1,9% sur un an intégrant une baisse de 3,2% de la marge nette d’intérêt (hors provision Epargne Logement), à 1 867 millions d’euros, et une légère baisse de 0,2% des commissions à 1 576 millions d’euros.

Les frais de gestion baissent sur un an de 6,5% au T2-20 et de 3,3% au S1-20. Le coefficient d’exploitation après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’améliore de 3,9pp au T2-20 et de 1,0pp au S1-20, à respectivement 60,9% et 63,5%. Cet effet de ciseaux positif conduit à une croissance de 10,5% du résultat brut d’exploitation au T2-20 à 712 millions d’euros et de 0,7% au S1-20 à 1 255 millions d’euros.

Le coût du risque ressort à 276 millions d’euros au T2-20 et à 397 millions d’euros au S1-20, une détérioration sur un an de respectivement 199,8% et 90,4% pour prendre en compte les effets à venir de la dégradation de l’environnement économique.

Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 décroit de 16,8% au S1-20 à 882 millions d’euros.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21

3.1.3 Solutions et Expertises financières

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation m€ Produit net bancaire 264 -5,5% 554 0,6% Frais de gestion -143 -5,8% -301 -1,6% Résultat brut d’exploitation 121 -5,1% 253 3,3% Coût du risque -26 17,4% -50 6,3% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 95 -10,0% 206 3,1% Coefficient d’exploitation1 54,3% -0,1pp 53,8% -1,4pp

Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en légère hausse (+0,6%) au 1er semestre 2020, à 554 millions d’euros, reflétant l‘activité dynamique du pôle avec les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne en début d’année et la bonne reprise des activités depuis juin. Il intègre une diminution de 5,5% au T2-20 par rapport au T1-19.

Après un net ralentissement des activités pendant le confinement, elles enregistrent un rebond en juin, notamment dans le Crédit à la consommation et le Crédit-bail. La production de prêt personnel atteint des niveaux élevés en juin et augmente de 51% sur un an et celle de crédit-bail mobilier se maintient quasiment aux niveaux de 2019 (-2%).

Dans le métier Cautions et garanties, l’activité est restée dynamique sur le 1er semestre 2020 et les primes brutes provenant des clients particuliers sont en hausse de 12% sur un an.

Dans l’Affacturage, l’activité est restée résiliente dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. L’encours moyen financé se contracte de seulement 4% au S1-20 par rapport au S1-19.

L’activité Titres enregistre des niveaux records d’activité avec une hausse importante des volumes de transaction sur les marchés actions et donc une augmentation de 140% des transactions traitées au S1-20 par rapport au S1-19

Les frais de gestion restent maîtrisés avec une baisse sur un an de 5,8% au T2-20 et 1,6% au S1-20 à respectivement 143 millions d’euros et 301 millions d’euros. Il en ressort une baisse de 1,4pp du coefficient d’exploitation après retraitement de l’impact IFRIC 21 à 53,8% au S1-20. Le résultat brut d’exploitation se contracte au T2-20 de 5,1% sur un an, pour s’établir à 121 millions d’euros, mais progresse au 1er semestre 2020 de 3,3% par rapport au S1-19.

Le coût du risque enregistre une hausse modérée au S1-20, de 6,3% par rapport au S1-19. Au T2-20, il s’établit à 26 millions d’euros, en hausse de 17,4%.

Le résultat avant impôt retraité de l’impact IFRIC 21 s’élève à 206 millions d’euros au 1er semestre 2020, en progression de 3,1% sur un an.

3.1.4 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance de Natixis. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.co m

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation m€ Produit net bancaire 235 13,5% 463 8,9% Frais de gestion -117 2,6% -250 4,8% Résultat brut d’exploitation 119 26.9% 213 14,1% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 112 19.0% 224 12,2% Coefficient d’exploitation1 51,7% -5,2pp 51,9% -2,3pp

Le produit net bancaire progresse de 13,5% au T2-20 à 235 millions d’euros et de 8,9% au S1-20 à 463 millions d’euros, bénéficiant d’une stratégie de couverture efficace face à la baisse des marchés actions ainsi que des niveaux de sinistralité modérés.

Les primes2 sont globalement en retrait au S1-20 à 5,3 milliards d’euros, avec une décroissance marquée en assurance vie et prévoyance (-24 %) et une bonne croissance en assurance non vie (+6%).

Les actifs sous gestion2 s’élèvent à 69,4 milliards d’euros à fin juin 2020. Ils progressent au 1er semestre 2020 de 2%, avec une collecte nette de 0,5 milliard d’euros sur les fonds euros et 1,2 milliard d’euros sur les unités de compte.

Les unités de compte représentent 25% des encours au 30 juin 2020 et 36% de la collecte brute du S1-20.

En assurance non vie, le taux d’équipement du réseau Banque Populaire atteint 27,6% (+0,5pp par rapport au T1-20) et celui du réseau Caisse d’Epargne 30,6% (+0,4pp par rapport au T1-20).

Les frais de gestion augmentent modérément de 2,6% au T2-20 et de 4,8% au S1-20. Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation de 5,2pp au T2-20 à 51,7% et au S1-20 de 2,3pp à 51,9%, et une croissance du résultat brut d’exploitation de 26,9% pour le T2-20 et de 14,1% pour le S1-20.

Le résultat avant impôt retraité de l’impact IFRIC 21 s’établit à 112 millions d’euros au T2-20 (+19,0%) et 224 millions d’euros au S1-20 (+12,2%).

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2 Hors traité de réassurance avec CNP Assurances

3.1.5 Paiements

Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Paiements de Natixis. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.co m

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation m€ Produit net bancaire 86 -18,1% 198 -4,6% Frais de gestion -93 -1,2% -187 3,0% Résultat brut d’exploitation -7 ns 12 -56,2% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 -7 ns 14 -47,0%

Dans les activités de Payment Processing & Services, le nombre de transactions par cartes a baissé significativement pendant le confinement et est revenu sur des niveaux normalisés en juin.

Au sein de Merchant Solutions, PayPlug a bénéficié de son positionnement auprès de ses clients cherchant à diversifier leurs canaux de distribution vers le digital et a multiplié par 2,8 son volume d’affaires à fin juin 2020 sur un an.

Les activités de Prepaid & Issuing Solutions sont impactées par la montée du chômage partiel et la fermeture de nombreux lieux acceptant les tickets restaurants pendant le confinement. L’activité du mois de juin se normalise, mais reste inférieure aux niveaux de juin 2019.



Le produit net bancaire est en repli de de 18,1% au T2-20 à 86 millions d’euros, en lien avec le confinement en France jusqu’au mois de mai. Sur le 1er semestre 2020, il diminue de 4,6% par rapport au S1-19.

Les frais de gestion augmentent de 3,0% au S1-20 sur un an et intègrent une baisse au T2-20 de 1,2% par rapport au T2-19.

Le résultat brut d’exploitation ressort à 12 millions d’euros au S1-20 (-56,2% sur un an) et à -7 millions d’euros au T2-20.

3.1.6 Oney Bank

Chiffres sous-jacents T2-20 S1-20 m€ Produit net bancaire 114 224 Frais de gestion -70 -144 Résultat brut d’exploitation 44 80 Coût du risque -22 -46 Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21 21 34 Coefficient d’exploitation1 61,6% 64,2%

Malgré le confinement, Oney bank a maintenu un niveau de production stable par rapport au 1er semestre 2019 à 1 363 millions d’euros dont 47% en paiement fractionné (en hausse de 50% sur un an), 29% en crédit affecté, 16% en crédit revolving et 8% en prêt personnel.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21



3.1.7 Banque Palatine

Les encours de crédits accordés à la clientèle ont progressé de 15,1% par rapport à juin 2019, traduisant le soutien à l’économie réelle.

Au S1-20, le produit net bancaire s’établit à 165 millions d’euros, en hausse sur un an de 1,6%.

Les frais de gestion baissent sur un an de 6,8% au S1-20.

Compte tenu de cet effet de ciseaux positif, le résultat brut d’exploitation augmente de 15,7% au S1-20 sur un an.

Le coût du risque ressort à 55 millions d’euros au S1-20, une détérioration sur un an de 130,4% en raison de la crise économique et d’une dotation au titre des provisions IFRS 9 sur encours sains de 15 M€ pour traduire les effets à venir de la dégradation de l’environnement économique.

Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 décroit de 64,3% au S1-20 à 16 millions d’euros.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21





3.2 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.co m

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 % Variation % Variation change constant m€ Produit net bancaire 704 -24,4% 1 478 -13,3% -14,4% Frais de gestion -530 -12,4% -1 109 -4,2% -5,5% Résultat brut d’exploitation 174 -46,7% 369 -32,6% -33,3% Résultat avant impôt 164 -49,3% 364 -33,7% après retraitement IFRIC 21 Coefficient d’exploitation1 75,5% 10,4pp 74,9% 7,1pp

Le 2ème trimestre 2020 est marqué par une collecte très élevée grâce au business model très diversifié en termes de produits et clients. La collecte nette2 atteint 16 milliards d’euros, le niveau le plus élevé depuis le 1er trimestre 2015 : en Europe, la collecte nette atteint 9 milliards d’euros avec un succès qui se confirme pour Mirova dans le domaine de l’ISR ; 7 milliards d’euros proviennent des affilés en Amérique du Nord incluant notamment environ 5 milliards d’euros de collecte nette avec des clients asiatiques, et portant principalement sur des stratégies « fixed income » et « growth equity », Loomis Sales & Co et WCM ayant délivré de solides performances sur le trimestre.

Au 30 juin 2020, les actifs sous gestion2 s’élèvent à 906 milliards d’euros en Gestion d’actifs (hors plan d’épargne salariale), en progression au 2ème trimestre grâce à la collecte nette, un effet marché positif de 72 milliards d’euros et un effet change et périmètre négatif de 10 milliards d’euros.

Au T2-20, le produit net bancaire du pôle s’établit à 704 millions d’euros, en baisse de 24,4% par rapport au T2-19, dont 668 millions d’euros de revenus en Gestion d’actifs en baisse de 26% sur un an et 36 millions d’euros de revenus pour la Gestion de fortune, en hausse de 12% sur un an.

Dans la Gestion d’actifs, les commissions sur encours se contractent de 12% sur un an au T2-20 alors que les frais de gestion sur la même période baissent de 14%, illustrant la flexibilité de la structure de coûts inhérente au modèle multi-boutique. Les commissions de surperformance s’établissent à 22 millions d’euros au T2-20 contre 138 millions d’euros au T2-19. Les revenus intègrent un impact négatif de la valorisation du portefeuille non coté de seed money de 42 millions d’euros, partiellement compensé par un impact positif de 25 millions d’euros sur la part cotée du portefeuille (après un impact négatif au T1-20).

En Gestion d’actifs, le taux de marge (hors commissions de surperformance) s’élève à environ 28 pb au global. Le taux de marge atteint 15 pb pour les affiliés européens (27 pb hors fonds général en assurance vie) et 35 pb pour les affiliés américains, avec des actifs sous gestion moyens plus faibles pour Harris Associates.

Au S1-20, le produit net bancaire du pôle atteint 1 478 millions d’euros, en baisse de 13,3% sur un an (-14,4% à change constant). La Gestion d’actifs enregistre une baisse de 15% de ses revenus (-16% à change constant) à 1 401 millions d’euros. La Gestion de fortune affiche en revanche une hausse de 22% de ses revenus sur un an à 77 millions d’euros.

Les frais de gestion pour le pôle ressortent en baisse de 12,4% au T2-20 et de 4,2% au S1-20 (-5,5% à change constant). Le coefficient d’exploitation1 après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’établit à 75,5% au T2-20 et 74,9% au S1-20, en hausse sur un an de respectivement 10,4pp et 7,1pp.

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 174 millions d’euros au T2-20 (-46,7% par rapport au T2-19) et à 369 millions d’euros au S1-20 (-32,6% par rapport au S1-20, -33,3% à change constant).

Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 atteint 164 millions d’euros au T2-20 et 364 millions d’euros au S1-20.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2 L’Europe comprend notamment Dynamic Solutions et les actifs sous gestion de Vega IM ; l’Amérique du Nord comprend notamment WCM IM





3.3 Banque de Grande Clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global markets, Global finance, Investment banking et M&A de Natixis.

Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.com

Chiffres sous-jacents T2-20 % Variation S1-20 %

Variation % Variation change constant m€ Produit net bancaire 519 -38,7% 1 207 -27,0% -27,8% Frais de gestion -477 -8,4% -1 034 -6,0% -6,7% Résultat brut d’exploitation 43 -87,0% 173 -68,8% -69,3% Coût du risque -275 x2,6 -469 x3,5 Résultat avant impôt -239 -210,3% -272 -161,6% après retraitement IFRIC 21 Coefficient d’exploitation1 93,6% 31,2pp 84,1pp 18,6pp

Le pôle Banque de Grande Clientèle enregistre un recul de 38,7% de son produit net bancaire au T2-20 à 519 millions d’euros et de 27,0% au S1-20 (-27,8% à change constant) à 1 207 millions d’euros.

Le produit net bancaire inclut des évolutions contrastées au sein de Global markets et est impacté notamment par la forte dégradation des revenus des activités Equity, de -174 millions d’euros au T2-20. Le premier semestre est marqué pour le métier Equity par l’annulation des dividendes qui ont engendré des impacts négatifs sur les valorisations des dérivés de -130 millions d’euros au T1-20 et -143 millions d’euros au T2-20 ainsi que par une activité clientèle en baisse pendant le confinement et des coûts de couverture en hausse.

Les revenus de FICT enregistrent une baisse limitée au T2-20 vs. T2-19, à 279 millions d’euros.

Les revenus de Global finance, à 326 millions d’euros, enregistre au T2-20 une hausse de 8% par rapport au T1-20 et sont globalement stables par rapport au T2-19, portés par des niveaux élevés de production nouvelle en lien avec les mesures de soutien à l’économie française ainsi que des revenus du portefeuille plus élevés compensant le recul des commissions de syndication.

Les revenus des métiers Investment banking et M&A sont en croissance de 11% au T2-20 sur un an à 100 millions d’euros, intégrant la bonne dynamique des activités DCM et la bonne contribution des boutiques de M&A, notamment Natixis Partners et PJ Solomon.

Les frais de gestion diminuent de 8,4% au T2-20 et de 6,0% au S1-20 (- 6,7% à change constant) reflétant la flexibilité des coûts du modèle économique.

Le résultat brut d’exploitation décroit à 43 millions d’euros (- 87,0% sur un an) au T2-20 et à 173 millions d’euros au S1-20 (- 68,8% à change courant, - 69.3% à change constant).

Le coût du risque s’établit à 275 millions d’euros au T2-20 et 469 millions d’euros au S1-20, une augmentation significative sur un an découlant d’une hausse des provisions sur le secteur énergie et d’une provision IFRS 9 forward-looking en lien avec la dégradation du contexte économique.

Il en résulte un résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 de -239 millions d’euros au T2-20 et de -272 millions d’euros au S1-20.

1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21





ANNEXES

Précisions méthodologiques

Retraitement de l’impact IFRIC 21

Les résultats, coefficients d’exploitation et ROE après retraitement de l’impact IFRIC 21 se calculent en prenant en compte ¼ du montant des taxes et contributions relevant de l’interprétation IFRIC 21 pour un trimestre donné ou ½ du montant des taxes et contributions relevant de l’interprétation IFRIC 21 pour un semestre. En pratique, pour le Groupe BPCE, les principales taxes concernées par IFRIC 21 sont la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et les contributions et prélèvements de nature réglementaire (taxe de risque systémique des banques, contribution pour frais de contrôle de l’ACPR, contribution au Fonds de résolution unique et au Mécanisme de surveillance unique).

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêt clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des “charges générales d’exploitation” (telles que présentées dans le document de référence, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des “dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles”.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne)

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité financière.

Solvabilité & déduction des IPC

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV applicables et après déduction des engagements de paiement irrévocables

sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV applicables et après déduction des engagements de paiement irrévocables Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur. Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles de l’Acte délégué publié par la Commission Européenne le 10 octobre 2014, sans mesures transitoires. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS 32, sans prise en compte des critères de maturité et devises.

Suite à la décision du 13 juillet 2018 du Tribunal de l’Union européenne, le Groupe BPCE a de nouveau sollicité l’accord de la BCE pour exclure l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du dénominateur du ratio.

Capacité totale d’absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé selon notre interprétation de la Term Sheet publiée par le FSB le 09/11/2015 “Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution”.

Ce montant se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Passifs subordonnés non reconnus dans les fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (ie pris dans le phase-out) La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an Le montant nominal des titres seniors non préférés d’une maturité supérieure à 1 an



Les montants éligibles diffèrent quelque peu des montants retenus pour le numérateur des ratios de solvabilité, ces montants éligibles sont déterminés selon les principes de la Term Sheet du FSB du 09/11/2015.

Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales,

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR,

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.

Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.





Passage des données retraitées aux données publiées

T2

GROUPE

BPCE GROUPE

BPCE En millions d'euros T2-20

publié Coface T2-20

retraité T2-19

publié Coface T2-19

retraité Produit net bancaire 5 183 5 183 6 116 -181 5 935 Frais de gestion -3 837 -3 837 -4 180 129 -4 051 Résultat brut d'exploitation 1 346 1 346 1 936 -52 1 884 Coût du risque -981 -981 -326 -326 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 20 28 48 81 81 Gains ou pertes sur autres actifs -131 -131 -1 -2 -3 Dépréciation des écarts d’acquisition 3 -3 Résultat avant impôt 255 282 1 693 -57 1 636 Impôts sur le résultat -129 -129 -540 11 -529 Participations ne donnant pas le contrôle 5 -8 -3 -195 34 -161 Résultat net – hors contribution nette Coface 19 150 13 945 Coface – Contribution nette -19 13 Résultat net part du groupe 131 131 958 958

S1

GROUPE

BPCE GROUPE

BPCE En millions d'euros S1-20

publié Coface S1-20

retraité S1-19

publié Coface S1-19

retraité Produit net bancaire 10 726 10 726 12 069 -356 11 713 Frais de gestion -8 383 -8 383 -8 866 252 -8 614 Résultat brut d'exploitation 2 343 2 343 3 203 -104 3 099 Coût du risque -1 484 -1 484 -620 1 -619 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 68 33 101 125 125 Gains ou pertes sur autres actifs -242 112 -130 -29 -2 -31 Dépréciation des écarts d’acquisition -85 -3 -88 Résultat avant impôt 685 145 829 2 594 -108 2 485 Impôts sur le résultat -385 -385 -1 012 30 -982 Participations ne donnant pas le contrôle 13 -43 -30 -283 54 -229 Résultat net – hors contribution nette Coface 102 415 -24 1 274 Coface – Contribution nette -102 24 Résultat net part du groupe 312 312 1 298 1 298

Résultats retraités hors Coface : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données publiées

T2-20

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Quote-part des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net part du groupe

hors Coface Coface résultat net Résultat net part du groupe

incluant Coface Résultats T2-20 retraités 5 183 -3 837 48 -131 282 150 -19 131 Réévaluation des TSS libellés en devises étrangères Hors métiers 2 2 6 Coûts de transformation

et de restructuration Métiers/

Hors métiers -71 -141 -212 -133 Contribution au fonds de garantie des assurances Assurance -9 -9 -5 Cessions et dépréciations Métiers/

Hors métiers -10 -10 -10 Résultats T2-20 retraités

hors éléments exceptionnels 5 190 -3 766 58 10 511 292 1 293 Impact total -7 -71 -10 -141 -229 -142 -21 -163

T2-19

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat

avant impôt Résultat net part du groupe

hors Coface Coface résultat net Résultat net part du groupe

incluant Coface Résultats T2-19 retraités 5 935 -4 051 1 636 945 13 958 Réévaluation des TSS libellés en devises étrangères Hors métiers -4 -4 -1 Coûts de transformation

et de restructuration Métiers/

Hors métiers -58 -58 -31 Résultats T2-19 retraités

hors éléments exceptionnels 5 939 -3 993 1 699 977 15 991 Impact total -4 -58 -63 -32 -2 -34





S1-20

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Quote-part des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net part du groupe

hors Coface Coface résultat net Résultat net part du groupe

incluant Coface Résultats S1-20 retraités 10 726 -8 383 101 -130 829 415 -102 302 Réévaluation des TSS libellés en devises étrangères Hors métiers 0 0 0 Coûts de transformation

et de restructuration Métiers/

Hors métiers -133 -141 -274 -175 Contribution au fonds de garantie des assurances Assurance -16 -16 -8 Cessions et dépréciations Métiers/

Hors métiers -10 -10 -10 Impact du défaut du Liban sur ADIR, société d'assurance Assurance -14 -14 -10 Résultats S1-20 retraités

hors éléments exceptionnels 10 742 -8 250 125 11 1 143 618 2 620 Impact total -16 -133 -24 -141 -314 -203 -105 -307

S1-19

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Ecarts d’acquisition Résultat

avant impôt Résultat net part du groupe

hors Coface Coface résultat net Résultat net part du groupe

incluant Coface Résultats S1-19 retraités 11 713 -8 614 -619 125 -31 -88 2 485 1 274 24 1 298 Réévaluation des TSS libellés en devises étrangères Hors métiers 1 1 0 Coûts de transformation

et de restructuration Métiers/

Hors métiers -195 -10 -7 -88 -300 -279 Cessions et dépréciations Métiers/

Hors métiers -25 -15 -40 -35 Résultats S1-19 retraités

hors éléments exceptionnels 11 712 -8 419 -610 150 -10 0 2 824 1 589 25 1 614 Impact total 1 -195 -10 -25 -22 -88 -338 -314 -2 -316





Groupe BPCE : compte de résultat retraité par métier

T2-20

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GESTION

D'ACTIFS BANQUE

DE GRANDE

CLIENTÈLE HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE Chiffres retraités

En millions d'euros T2-20 T2-19 T2-20 T2-19 T2-20 T2-19 T2-20 T2-19 T2-20 T2-19 % Produit net bancaire 4 074 4 099 704 932 519 847 -115 57 5 183 5 935 -12,7% Frais de gestion -2 585 -2 690 -537 -605 -477 -523 -238 -232 -3 837 -4 051 -5,3% Résultat brut d'exploitation 1 489 1 408 167 327 42 324 -353 -175 1 346 1 884 -28,6% Coût du risque -651 -212 -11 -2 -275 -104 -44 -7 -981 -326 x3 Résultat avant impôt 844 1 222 159 325 -230 223 -491 -134 282 1 636 -82,8% Impôts sur le résultat -280 -430 -43 -91 62 -60 132 52 -129 -529 -75,7% Participations ne donnant pas le contrôle -28 -26 -42 -115 49 -49 18 28 -3 -161 -98,2% Résultat net – hors contribution nette Coface 537 766 74 119 -120 114 -341 -54 150 945 -84,1% Coface – Contribution nette -19 13 -19 13 Résultat net part du groupe 537 766 74 119 -120 114 -360 -41 131 958 -86,4%

S1-20

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GESTION

D'ACTIFS BANQUE

DE GRANDE

CLIENTÈLE HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE Chiffres retraités

En millions d'euros S1-20 S1-19 S1-20 S1-19 S1-20 S1-19 S1-20 S1-19 S1-20 S1-19 % Produit net bancaire 8 214 8 169 1 478 1 705 1 207 1 654 -173 185 10 726 11 713 -8,4% Frais de gestion -5 388 -5 385 -1 116 -1 163 -1 034 -1 105 -844 -961 -8 383 -8 614 -2,7% Résultat brut d'exploitation 2 826 2 784 362 542 173 549 -1 018 -776 2 343 3 099 -24,4% Coût du risque -953 -469 -10 -1 -469 -134 -52 -15 -1 484 -619 X2.4 Résultat avant impôt 1 877 2 353 354 541 -291 405 -1 110 -814 829 2 485 -66,6% Impôts sur le résultat -604 -799 -97 -151 79 -114 236 82 -385 -982 -60,8% Participations ne donnant pas le contrôle -52 -48 -109 -181 60 -89 71 90 -30 -229 -87,0% Résultat net – hors contribution nette Coface 1 221 1 506 148 209 -153 202 -803 -643 415 1 274 -67,5% Coface – Contribution nette -102 24 -102 24 Résultat net part du groupe 1 221 1 506 148 209 -153 202 -905 -619 312 1 298 -76,0%





Groupe BPCE: série trimestrielle retraitée

GROUPE BPCE Chiffres retraités

En millions d'euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 5 778 5 935 5 757 6 123 5 543 5 183 Frais de gestion -4 563 -4 051 -4 011 -4 441 -4 546 -3 837 Résultat brut d'exploitation 1 215 1 884 1 746 1 682 997 1 346 Coût du risque -293 -326 -320 -426 -504 -981 Résultat avant impôt 850 1 636 1 494 1 359 548 282 Résultat net –

hors contribution nette Coface 329 945 931 780 264 150 Coface – Contribution nette 11 13 12 9 -83 -19 Résultat net part du groupe 340 958 943 789 181 131





Bilan consolidé

ACTIF 30 juin 2020 31 déc. 2020 (en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales 147 133 80 244 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 201 130 218 767 Instruments dérivés de couverture 11 293 9 286 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 52 401 44 630 Titres au coût amorti 28 955 28 922 Prêts et créances sur les établissements de crédit 93 670 89 656 et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 725 745 693 257 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 9 350 7 673 Placements des activités d'assurance 117 793 119 046 Actifs d'impôts courants 1 272 864 Actifs d'impôts différés 3 554 3 597 Comptes de régularisation et actifs divers 22 336 24 326 Actifs non courants destinés à être cédés 2 027 578 Participations dans les entreprises mises en équivalence 4 316 4 247 Immeubles de placement 779 769 Immobilisations corporelles 6 236 6 448 Immobilisations incorporelles 1 024 1 089 Ecarts d'acquisition 4 376 4 665 TOTAL ACTIF 1 433 392 1 338 064





PASSIF 30 juin 2020 31 déc. 2020 (en millions d’euros) Banques Centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat 188 208 201 776 Instruments dérivés de couverture 16 728 15 068 Dettes représentées par un titre 236 648 239 341 Dettes envers les établissements de crédit 129 148 76 653 Dettes envers la clientèle 620 916 559 713 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 302 238 Passifs d'impôts courants 762 788 Passifs d'impôts différés 1 231 1 400 Comptes de régularisation et passifs divers 29 601 30 877 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 1 624 528 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances 109 168 110 697 Provisions 5 745 6 156 Dettes subordonnées 17 381 17 487 Capitaux propres 75 929 77 341 Capitaux propres part du Groupe 70 001 69 909 Participations ne donnant pas le contrôle 5 928 7 431 TOTAL PASSIF 1 433 392 1 338 064

Banque de proximité & Assurance

Compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE D’ÉPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES

RÉSEAUX BANQUE

DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d’euros T2-20 T2-19 % T2-20 T2-19 % T2-20 T2-19 % T2-20 T2-19 % T2-20 T2-19 % T2-20 T2-19 % T2-20 T2-19 % Produit net bancaire 1 513 1,626 -6,9% 1 793 1 800 -0,4% 263 279 -5,8% 228 207 10,2% 86 105 -18,1% 191 81 x2,4 4 074 4 099 -0,6% Frais de gestion -1 017 -1 099 -7,5% -1 090 -1 166 -6,5% -142 -152 -6,5% -117 -116 0,9% -96 -94 2,0% -124 -64 92,5% -2 585 -2 690 -3,9% Résultat brut d'exploitation 497 527 -5,8% 703 635 10,8% 121 127 -4,9% 112 92 21,9% -10 11 ns 67 17 X3,9 1 489 1 408 5,7% Coefficient d'exploitation 67,2% 67,6% -0,4pp 60,8% 64,7% -4,0pp 54,1% 54,5% -0,4pp 51,1% 55,8% -4,7pp ns 89,6% 65,0% 79,3% -14,3pp 63,5% 65,6% -2,2pp Coût du risque -289 -85 x3 -276 -92 x3 -26 -22 17,4% 0 -1 ns -60 -13 x2 -651 -212 x3 Résultat avant impôt 216 457 -52,8% 426 540 -21,1% 95 106 -9,7% 110 96 14,1% -10 10 ns 7 12 -41,2% 844 1 222 -30,9% Impôts sur le résultat -76 -159 -52,2% -146 -189 -22,8% -28 -45 -38,0% -33 -30 12,5% 3 -3 ns 1 -4 ns -280 -430 -34,9% Participations ne donnant

pas le contrôle 0 -1 ns 2 -3 ns 0 0 4,5% -22 -20 15,0% 2 -2 ns -9 0 ns -28 -26 8,2% Résultat net part du groupe 140 298 -53,1% 282 348 -18,9% 67 60 11,5% 54 47 14,8% -5 5 ns -2 8 ns 537 766 -29,9%

Compte de résultat semestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE D’ÉPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES

RÉSEAUX BANQUE

DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d’euros S1-20 S1-19 % S1-20 S1-19 % S1-20 S1-19 % S1-20 S1-19 % S1-20 S1-19 % S1-20 S1-19 % S1-20 S1-19 % Produit net bancaire 3 115 3 244 -4,0% 3 509 3 578 -1,9% 553 551 0,4% 449 425 5,6% 198 208 -4,6% 389 163 X2,4 8 214 8 169 0,6% Frais de gestion -2 110 -2 185 -3,4% -2 269 -2 348 -3,4% -302 -307 -1,5% -250 -241 3,9% -190 -181 4,8% -267 -122 X2,2 -5 388 -5 385 0,1% Résultat brut d'exploitation 1 005 1 060 -5,1% 1 240 1 230 0,8% 251 244 2,8% 199 184 7,9% 8 27 -68,9% 123 40 X3,1 2 826 2 784 1,5% Coefficient d'exploitation 67,7% 67,3% 0,4pp 64,7% 65,6% -1,0pp 54,7% 55,7% -1,1pp 55,7% 56,7% -0,9pp 95,8% 87,2% 8,6 pp 68,5% 75,1% -6,6pp 65,6% 65,9% -0,3pp Coût du risque -406 -179 x2,3 -397 -218 82,1% -50 -47 6,3% 2 -1 ns -102 -24 x4,2 -953 -469 x2 Résultat avant impôt 616 906 -32,0% 842 1 010 -16,6% 201 197 1,9% 186 189 -1,8% 10 26 -60,5% 21 24 -12,7% 1 877 2 353 -20,2% Impôts sur le résultat -200 -299 -33,2% -278 -349 -20,2% -61 -74 -18,7% -59 -60 -0,4% -3 -8 -63,6% -2 -8 -75,6% -604 -799 -24,5% Participations ne donnant

pas le contrôle -1 -1 60,6% 1 -4 ns 0 0 ns -37 -38 -2,3% -2 -5 -61,8% -13 0 ns -52 -48 6,9% Résultat net part du groupe 415 606 -31,5% 565 657 -14,0% 140 123 14,4% 90 92 -2,4% 5 12 -58,0% 6 16 -59,8% 1 221 1 506 -18,9%





Banque de proximité & Assurance

Série trimestrielle

Banque de proximité & Assurance En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 4 070 4 099 3 972 4 176 4 140 4 074 Frais de gestion -2 694 -2 690 -2 596 -2 863 -2 803 -2 585 Résultat brut d'exploitation 1 376 1 408 1 376 1 313 1 337 1 489 Coefficient d'exploitation 66,2% 65,6% 65,4% 68,6% 67,7% 63,5% Coût du risque -257 -212 -243 -316 -302 -651 Résultat avant impôt 1 131 1 222 1 143 1 003 1 032 844 Résultat net part du groupe 739 766 751 679 685 537

Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 1 618 1 626 1 568 1 622 1 602 1 513 Frais de gestion -1 086 -1 099 -1 065 -1 106 -1 093 -1 017 Résultat brut d'exploitation 532 527 503 516 509 497 Coût du risque -94 -85 -109 -128 -117 -289 Résultat avant impôt 449 457 403 390 401 216 Résultat net part du groupe 308 298 279 273 275 140 RÉSEAU CAISSE D'ÉPARGNE En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 1 778 1 800 1 743 1 727 1 716 1 793 Frais de gestion -1 183 -1 166 -1 112 -1 217 -1 179 -1 090 Résultat brut d'exploitation 595 635 631 510 537 703 Coût du risque -126 -92 -112 -89 -121 -276 Résultat avant impôt 470 540 519 420 416 426 Résultat net part du groupe 309 348 340 286 283 282

Série trimestrielle SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIÈRES En millions d’euros T1-19 pf T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 272 279 268 298 290 263 Frais de gestion -155 -152 -155 -172 -160 -142 Résultat brut d'exploitation 117 127 113 126 130 121 Coefficient d'exploitation 57,0% 54,5% 57,7% 57,8% 55,2% 54,1% Coût du risque -25 -22 -15 -17 -24 -26 Résultat avant impôt 92 106 98 109 106 95 Résultat net part du groupe 62 60 70 74 73 67





Série trimestrielle Assurance

ASSURANCE En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 218 207 205 216 221 228 Frais de gestion -125 -116 -112 -125 -134 -117 Résultat brut d'exploitation 93 92 93 90 87 112 Coefficient d'exploitation 57,5% 55,8% 54,6% 58,1% 60,6% 51,1% Résultat avant impôt 93 96 94 94 76 110 Résultat net part du groupe 45 47 45 46 35 54

Série trimestrielle Paiements

PAIEMENTS En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 103 105 103 111 113 86 Frais de gestion -88 -94 -93 -96 -94 -96 Résultat brut d'exploitation 16 11 10 15 18 -10 Coefficient d'exploitation 84,8% 89,6% 90,1% 86,1% 83,8% 111,7% Résultat avant impôt 16 10 9 15 20 -10 Résultat net part du groupe 8 5 4 7 10 -5

Série trimestrielle Autres réseaux

AUTRES RÉSEAUX En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 81 81 84 203 199 191 Frais de gestion -58 -64 -60 -147 -143 -124 Résultat brut d'exploitation 24 17 25 56 56 67 Coefficient d'exploitation 70,9% 79,3% 70,8% 72,4% 71,8% 65,0% Coût du risque -11 -13 -5 -82 -42 -60 Résultat avant impôt 12 12 20 -25 14 7 Résultat net part du groupe 8 8 12 -7 8 -2





Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 773 932 945 1.109 774 704 Frais de gestion -558 -605 -648 -681 -579 -537 -Résultat brut d'exploitation 216 327 297 428 195 167 Coefficient d'exploitation 72,1% 64,9% 68,5% 61,4% 74,8% 76,3% Coût du risque 1 -2 -8 2 1 -11 Résultat avant impôt 216 325 299 434 196 159 Résultat net part du groupe 90 119 107 157 75 74

Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE En millions d’euros T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Produit net bancaire 807 847 784 899 688 519 Frais de gestion -582 -523 -527 -602 -557 -477 Résultat brut d'exploitation 225 324 256 297 130 42 Coefficient d'exploitation 72,2% 61,8% 67,3% 67,0% 81,1% 91,8% Coût du risque -30 -104 -59 -118 -194 -275 Résultat avant impôt 183 223 200 181 -61 -230 Résultat net part du groupe 89 114 102 93 -33 -120

Hors métiers : série trimestrielle retraitée

Hors métiers Chiffres retraités T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 En millions d’euros Produit net bancaire 127 57 56 -61 -58 -115 Frais de gestion -729 -232 -239 -295 -606 -238 Résultat brut d'exploitation -601 -175 -183 -356 -665 -353 Coût du risque -8 -7 -9 7 -8 -44 Variation de valeur des écarts d’acquisition -88 Résultat avant impôt -680 -134 -148 -258 -619 -491 Résultat net part du groupe -589 -54 -28 -150 -461 -341





AVERTISSEMENT

Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 30 juin 2020 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « information financière intermédiaires ».

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

Les données présentes dans ce communiqué font l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.





