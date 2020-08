BONDUELLE

Société en Commandite par Actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Chiffre d’affaires annuel 2019-2020

Croissance du chiffre d’affaires annuel en ligne avec les objectifs initiaux dans un contexte exceptionnel

Un 4 ème trimestre en fort retrait du fait de la pandémie de Covid-19

Des situations contrastées selon les technologies et canaux de distribution

L’actionnaire familial de référence, les administrateurs et la Direction de l’entreprise solidaires dans la crise Covid-19

Le chiffre d’affaires 2019-2020 du Groupe Bonduelle s’établit à 2 854,9 millions d’euros, en progression, comparé à l’exercice précédent malgré une crise sanitaire sans précédent ayant impacté l’activité, de façon contrastée, au 2ème semestre. Si ces circonstances affecteront la rentabilité attendue du groupe, cette performance démontre néanmoins la pertinence d’un portefeuille d’activités diversifié tant au plan des technologies que des circuits de distribution et des géographies.

Chiffre d’affaires global

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros) 12 mois 2019-2020 12 mois 2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2019-2020 4e

trimestre

2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 299,5 1 297,- + 0,2 % + 0,3 % 309,3 340,9 - 9,3 % - 8,9 % Zone hors Europe 1 555,3 1 480,1 + 5,1 % + 2,3 % 342,- 354,- - 3,4 % - 3,1 % Total 2 854,9 2 777,1 + 2,8 % + 1,4 % 651,4 694,9 - 6,3 % - 6,- %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé

(millions d’euros) 12 mois 2019-2020 12 mois 2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2019-2020 4e

trimestre

2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Conserve 1 121,5 1 023,4 + 9,6 % + 9,1 % 265,4 248,5 + 6,8 % + 9,3 % Surgelé 685,- 657,9 + 4,1 % + 2,2 % 146,7 160,4 - 8,5 % - 8,8 % Frais 1 048,4 1 095,8 - 4,3 % - 6,3 % 239,3 285,9 - 16,3 % - 17,6 % Total 2 854,9 2 777,1 + 2,8 % + 1,4 % 651,4 694,9 - 6,3 % - 6,- %

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 2 854,9 millions d’euros au terme de l’exercice 2019-2020 (1er juillet 2019 - 30 juin 2020), en progression de + 2,8 % en données publiées et + 1,4 % en données comparables*.

Le 4ème trimestre affiche un repli marqué de - 6,3 % en données publiées et - 6,- % en données comparables*, reflétant une activité fortement impactée par la pandémie de Covid-19, notamment un arrêt brutal des activités de food service au printemps et une baisse de la fréquentation des points de vente, affectant en particulier les technologies de surgelé et frais. A l’inverse, et sans pouvoir compenser le déficit des activités citées, l’activité conserve, portée par les marques nationales, progresse fortement sur le trimestre et affiche dans les différentes zones géographiques du groupe des gains de parts de marché.

Zone Europe

La zone Europe, représentant 45,5 % de l’activité sur l’exercice, affiche une stabilité globale à + 0,2 % en données publiées et + 0,3 % en données comparables*.

Si le début d’exercice était marqué par une croissance des activités conserve et surgelé à marques (Bonduelle et Cassegrain), et un segment frais en léger retrait, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a accentué cette tendance, la baisse de fréquentation des rayons et l’accroissement de la consommation à domicile bénéficiant majoritairement aux produits dits de longue conservation au détriment des produits frais. L’activité restauration hors foyer (restauration commerciale et restauration sociale), en croissance en cumulé à fin février, s’est vue fortement impactée par les mesures de confinement, principalement en surgelé et frais.

Ainsi au 4ème trimestre, la bonne tenue des activités de conserve en retail, portées par les marques du groupe, ne suffit pas à contrebalancer les difficultés dans le frais et une activité de restauration hors foyer toujours sinistrée même si une reprise lente, mais progressive, est constatée en toute fin de période.

Zone hors Europe

Le chiffre d’affaires de la zone hors Europe, représentant 54,5 % de l’activité sur l’exercice, affiche une variation de + 5,1 % en données publiées et + 2,3 % en données comparables*. Sur le 4ème trimestre, le chiffre d’affaires affiche un repli de - 3,4 % en données publiées et - 3,1 % en données comparables*.

Avant la crise sanitaire du printemps, l’activité hors Europe a été portée par une croissance soutenue en Eurasie d’une part, grâce aux innovations à la marque Bonduelle, et en Amérique du Nord d’autre part, au travers des capacités retrouvées en long life avec la montée en puissance du site de conditionnement de Lebanon (Pennsylvanie, USA) et de bases de comparaison devenues normalisées de l’activité frais (salades en sachet, solutions de repas). Aux 2ème et 3ème trimestres, les 3 technologies affichaient des taux de croissance positifs, la crise sanitaire impactant plus tardivement ces zones.

Dans le contexte de crise sanitaire, même si les activités de longue conservation ont bénéficié d’achats de précaution de la part des consommateurs puis d’une activité restant soutenue, les mesures de confinement entrainant l’arrêt brutal des activités de restauration hors foyer pèsent sur la croissance du chiffre d’affaires. Aux Etats Unis, le segment du frais, orienté sur les habitudes de consommation nomade (« bowls »), souffre particulièrement de la crise sanitaire et des mesures de confinement liées, même si un redressement de cette consommation est constaté sur le mois de juin.

Autres informations significatives

L’actionnaire familial de référence, les administrateurs et les dirigeants de l’entreprise Bonduelle solidaires dans la crise Covid-19

Conformément au communiqué de presse daté du 29 mai 2020, il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 3 décembre 2020, au titre du dividende de l'exercice 2019-2020, une réduction de 20 % des ratios habituels de distribution du groupe. Ce projet a reçu le soutien du Conseil de Surveillance. Les membres du Conseil de Surveillance de Bonduelle SCA et les administrateurs de Bonduelle SA ont décidé de renoncer à 20 % de leurs jetons de présence. Le Président et les membres de la Direction générale ont, quant à eux, diminué de 20 % leur rémunération fixe sur la période de confinement.

Ces sommes contribuent à financer la prime destinée aux collaborateurs qui n'ont jamais cessé de travailler en usine et se sont engagés avec fierté, en mettant de côté leurs inquiétudes légitimes, pour assurer l'accès à l’alimentation de tous.

Les sommes collectées permettent également de compenser la perte de salaire des collaborateurs dont le niveau de rémunération est le plus faible et d’aider les salariés confrontés à des situations médicales difficiles.

Bonduelle optimise son financement grâce à la mise en place d'un programme de Neu CP de 300 millions d’euros

Dans une logique de recherche constante d’optimisation de ses financements, Bonduelle a mis en place un programme de titres de créances négociables à court terme (Neu CP) de 300 millions d’euros. L'émission inaugurale a été réalisée le 29 juillet 2020 à des conditions particulièrement compétitives, soulignant une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe.

Ce programme, permettant d'accéder à une nouvelle ressource de financement court terme désintermédiée et flexible, se substitue à des lignes de financement confirmées qui restent disponibles pour le groupe.

Perspectives

L’évolution très différenciée des activités du groupe, induisant un mix de rentabilité défavorable des ventes, a entrainé également des surcoûts de stockage dans l’activité surgelé et des pertes de matières premières liées à la perte de débouchés en frais. Par ailleurs, les mesures de protection des salariés ont généré des surcoûts et des pertes d’efficacité industrielle. Enfin la Direction générale a souhaité marquer sa reconnaissance et sa solidarité aux collaborateurs les plus exposés au travers de primes et contributions exceptionnelles. Ainsi, malgré une résilience remarquable de l’activité et de nombreuses initiatives visant à limiter les impacts économiques défavorables de la crise Covid-19, conformément aux indications communiquées à l’occasion du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, ces éléments impactent la performance économique du groupe et ne lui permettront pas d’atteindre les objectifs de rentabilité opérationnelle courante fixés pour l’exercice clos le 30 juin 2020. Les perspectives 2020-2021 dépendront pour une large part de l’évolution de la pandémie et corrélativement de l’évolution des différents segments d’activités mais également de l’évolution à moyen terme des habitudes de consommation, les campagnes agricoles se déroulant, elles, de façon satisfaisante.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochain évènement financier :

- Résultats annuels 2019-2020 et perspectives 2020-2021 : 28 septembre 2020 (avant bourse)

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour ambition d’être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur près de 120 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 56 sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

Pièce jointe