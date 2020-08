BPCE annonce entrer en négociation exclusive avec Ripplewood Advisors LLC pour la cession de l’intégralité du capital de Fidor Bank AG.

Paris, le 3 août 2020

Ce projet sera présenté aux instances représentatives du personnel lors d’une procédure d’information-consultation.

Le closing de cette transaction, qui sera soumis à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, est actuellement prévu au cours du premier semestre 2021.







