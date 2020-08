Clichy, le 3 août 2020

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2020

Le 3 août 2020, L’Oréal a mis en ligne son Rapport financier semestriel 2020 sur son site www.loreal-finance.com .

Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend :

Le rapport d’activité sur le premier semestre 2020,

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020,

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 2020,

L’attestation du responsable du Rapport financier semestriel





« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

