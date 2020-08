August 04, 2020 01:00 ET

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

4.8.2020 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva tulosparannus koronakevään jälkeen

Lyhyesti

Korkokatteen orgaaninen kasvu jatkui

Markkinoiden toipuminen maaliskuun jyrkästä laskusta johti positiivisiin arvonmuutoksiin, jotka yhdessä kasvaneiden nettomerkintöjen kanssa nostivat hallinnoitavia varoja toisella vuosineljänneksellä

Digitaalisten pankkipalvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi

Likviditeetti ja vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla



Näkymät 2020 (päivitetty)

Aktia-konsernin vuoden 2020 tulos riippuu edelleen hyvin paljon siitä, miten covid-19-pandemian mahdollinen uusi kärjistyminen vaikuttaa markkina-arvoihin, asiakaskäyttäytymiseen ja arvonalentumisten tasoon vuoden lopussa, mikä tarkoittaa merkittävää epävarmuutta loppuvuodelle 2020. Aktia pidättäytyy toistaiseksi antamasta näkymiä vuoden 2020 liikevoitolle.

Vaikka ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli koronakriisin vuoksi heikko, tuloskehityksen odotetaan olevan vakaata toisella vuosipuoliskolla olettaen, että markkinakehitys ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät edelleen vakaina:

Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan. Markkina-arvojen muutoksista riippuu, jatkuuko rahastojen ja varainhoidon palkkiotuottojen elpyminen.

Henkivakuutusnetto edelleen hyvin riippuvainen markkina-arvojen muutoksista.

Mahdollisten luottotappiovarausten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla vuoden toisella puoliskolla. Aktian likviditeetti ja vakavaraisuus on edelleen vahva.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli meille kaikille hyvin poikkeuksellinen. Niin myös aktialaisille. Ajoittain lähes 80 prosenttia Aktian henkilöstöstä teki koronakriisin aikana etätöitä rautaisella ammattitaidolla uusia ratkaisuja etsien ja asiakkaitamme auttaen. Vilpitön kiitokseni siitä heille. Koronakriisi iski kovaa myös moneen kotitalouteen. Aktialla olikin toukokuun loppuun asti kampanja, jonka aikana myönsimme maksutonta lainanlyhennysvapaata yli 11 000 henkilöasiakkaalle.

Myös suurin osa asiakastapaamisista hoidettiin etätapaamisina. Digitaalisten pankkipalveluiden käyttö lisääntyi huimasti kevään aikana, ja esimerkiksi digitaalisten allekirjoitusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Oli ilo huomata, että moni sellainenkin asiakas, joka ei aiemmin ollut digitaalisia pankkipalveluja käyttänyt, koki ne hyviksi ja toimiviksi. Pilotoimme toisen vuosineljänneksen aikana niin asuntolainatarjousten automatisointia kuin Private Banking -asiakkaille suunnattua varainhoidon salkkusovellusta, ja toimme uuden chatbot-palvelun päivittäisiin pankkipalveluihin. Olen aivan varma, että kulunut kevät kaikessa poikkeuksellisuudessaankin nosti digitaalisten pankkipalveluiden merkityksen uudelle tasolle avaten samalla kosolti uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden pankkiasiointiin.

Merkittävä tulosparannus vuoden alusta

Suomen koronavirustilanne rauhoittui merkittävästi kesää kohti, mikä merkitsi myös Aktialle paluuta normaalimpaan toiminnalliseen arkeen rajoitusten purkamisen myötä. Markkinat toipuivat suhteellisen nopeasti maaliskuun jyrkästä laskusta, ja osin myös tämän ansiosta Aktian tulos nousi takaisin koronaa edeltäville tasoille tai jopa sen yli. Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa ja kasvoi viime vuodesta 16 prosenttia.

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoiset tuotot yhteensä olivat 54,8 miljoonaa euroa ja nousivat viime vuodesta noin neljä miljoonaa euroa. Korkokate nousi 20,1 miljoonaan euroon. Hyvä kehitys jatkui vahvan orgaanisen kasvun myötä. Palkkiotuotot olivat 22,9 miljoonaa euroa ja jäivät hieman viime vuoden alle. Hallinnoitavat varat (AuM) 9,2 miljardia euroa nousivat vuosineljänneksen loppuun mennessä takaisin koronaa edeltäville tasoille vahvasti positiivisten nettomerkintöjen ja arvonmuutosten siivittäminä. Toisaalta alhaisemmissa korttimaksuissa ja maksujenvälityksessä näkyi koronatilanteen aiheuttama kulutuksen lasku, mitä painoi myös roimasti vähentynyt matkustaminen.

Henkivakuutusnetto palautui vuoden alun laskun jälkeen markkinan tukemana takaisin ja oli 10,1 miljoonaa euroa. Tiedotimme 1.6. myös, että Finanssivalvonta hyväksyi Alandian henkivakuutuskannan hankinnan, ja 11 000 henkivakuutussopimusta siirtyi näin Aktiaan. Tämä oli looginen ja strategiamme mukainen seuraava askel meille ottaen huomioon, että Aktia oli hoitanut kantaa jo ennen järjestelyä.

Vertailukelpoiset kulut yhteensä olivat 36,1 miljoonaa euroa ja nousivat noin miljoona euroa viime vuodesta. Kuluja nostivat pääosin jaksotuksista johtuvat korkeammat henkilöstökulut sekä rahoitusvakausviraston vahvistama vakausmaksu, jonka tulosvaikutus toiselle vuosineljännekselle oli -0,5 miljoonaa euroa. Vakausmaksu kokonaisuudessaan tälle vuodelle on nyt 2,8 miljoonaa euroa.

Kerroimme ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä, ettemme ole konservatiivisena luotonantajana tunnistaneet lainakannassamme merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä, joihin vaikea tilanne erityisen laajasti vaikuttaisi. Tämä pitää edelleen paikkansa. Olemme uudelleen arvioineet laskelmiamme pandemian seurauksista tuoreen tiedon pohjalta, minkä takia malliin perustuva luottotappiovaraus (ECL) kasvoi 1,2 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Varauksen kasvu on kuitenkin edelleenkin hyvin maltillinen.

Tällä hetkellä Suomen tilanne koronaviruksen osalta on onneksemme vakaa, mutta tulevasta ei meistä kukaan vielä tiedä. Talouden elpyminen lähes totaalisesta jarrutuksesta kestänee vielä hyvän aikaa, ja taloudellinen epävarmuus heijastuu kotitalouksien maltillisempana kulutuskäyttäytymisenä. Olen kuitenkin luottavainen tulevaisuuden suhteen. Aktia on ketteränä organisaationa erittäin hyvin valmistautunut mahdolliseen toiseen koronavirusaaltoon. Kyselytutkimusten mukaan myös kuluttajaluottamus on jo elpynyt selvästi koronakeväästä.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 2Q2020 2Q2019 ∆ % 1-6/2020 1-6/2019 ∆ % 1Q2020 ∆ % 2019 Korkokate 20,1 19,2 5 % 39,8 38,7 3 % 19,7 2 % 77,6 Nettopalkkiotuotot 22,9 24,8 -8 % 48,1 47,9 0 % 25,2 -9 % 99,1 Henkivakuutusnetto 10,1 6,6 53 % 4,9 14,9 -67 % -5,2 - 30,0 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 54,8 60,6 -10 % 94,7 113,3 -16 % 39,9 37 % 221,4 Liiketoiminnan kulut -36,3 -35,0 4 % -71,9 -71,1 1 % -35,6 2 % -143,9 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,8 -1,4 24 % -3,2 -2,5 27 % -1,4 25 % -4,5 Liikevoitto 16,3 24,2 -32 % 19,1 41,4 -54 % 2,8 488 % 74,8 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 54,8 50,6 8 % 94,7 103,2 -8 % 39,9 37 % 211,4 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -36,1 -34,9 3 % -71,7 -71,0 1 % -35,6 1 % -140,4 Vertailukelpoinen liikevoitto1 16,5 14,3 16 % 19,3 31,4 -39 % 2,8 495 % 68,2 Kulu/tuotto-suhde 0,66 0,58 14 % 0,76 0,63 21 % 0,89 -26 % 0,65 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,66 0,69 -4 % 0,76 0,69 10 % 0,89 -26 % 0,66 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,19 0,30 -37 % 0,22 0,50 -57 % 0,03 533 % 0,90 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,19 0,16 19 % 0,22 0,36 -39 % 0,03 533 % 0,79 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,4 13,7 -39 % 4,9 11,8 -59 % 1,4 521 % 10,3 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 8,5 7,2 19 % 4,9 8,4 -42 % 1,4 529 % 9,1 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 15,7 16,5 -5 % 15,7 16,5 -5 % 15,9 -1 % 14,7

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Kauden lopussa

