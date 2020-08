NOMINATION D’UNE NOUVELLE EQUIPE DE DIRECTION DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR ACCELERER LES TRANSFORMATIONS DE SES METIERS ET PREPARER LE NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE

Communiqué de presse

Paris, le 04 août 2020





Le Conseil d’administration du 3 août, présidé par Lorenzo Bini Smaghi, a approuvé les orientations présentées par Frédéric Oudéa, Directeur général, sur l’évolution de l’organisation de la direction de l’entreprise.

L’objectif est de constituer une équipe de direction générale renouvelée avec à terme, aux côtés du Directeur général, deux positions de Directeur Général Délégué au lieu de quatre avec des profils très expérimentés, et la création de nouveaux rôles de Directeur général adjoint confiés à une nouvelle génération de dirigeants à fort potentiel.

A la suite de la décision de Séverin Cabannes de faire valoir ses droits à la retraite en 2021, il quittera ses fonctions de Directeur général délégué à la fin de l’année 2020.

Slawomir Krupa, actuellement responsable des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs pour les Amériques, deviendra à compter du 1 janvier 2021, Directeur général adjoint en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs au niveau mondial. Il sera directement rattaché à Frédéric Oudéa.

Philippe Aymerich, Directeur général délégué, actuellement en charge notamment des activités de Banque de détail en France, voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de banque de détail à l’international et de crédit consommation, à la suite du départ de Philippe Heim qui quitte ses fonctions de Directeur général délégué ce jour.

Sébastien Proto, actuellement directeur de la stratégie du Groupe, deviendra, à compter du 1er septembre 2020, Directeur général adjoint, en charge des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et de leur direction Innovation, technologie et informatique. Il sera directement rattaché à Philippe Aymerich.

Diony Lebot, Directrice générale déléguée, outre ses fonctions actuelles de supervision des risques et de la conformité, du contrôle interne et sponsor de la Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe, se voit confier la supervision des activités de services financiers et d’assurance du Groupe.

Enfin William Kadouch-Chassaing, directeur financier du Groupe, est nommé Directeur général adjoint en charge des finances, directement rattaché à Frédéric Oudéa.

Lorenzo Bini Smaghi commente : « Ces décisions du Conseil d’administration visent à renouveler l’équipe managériale autour de Frédéric Oudéa, en s’appuyant sur les talents internes, afin de mieux accompagner les évolutions en profondeur pour bâtir la banque de demain ».

Frédéric Oudéa commente : « Pour m’accompagner dans la nouvelle étape stratégique du Groupe, j’ai souhaité constituer à mes côtés une équipe de direction renouvelée et aux compétences bancaires diversifiées et renforcées. Nous allons nous concentrer sur l’accélération de la transformation de nos métiers au service de nos clients, notamment les activités de marché et la banque de détail, dans un environnement économique marqué par la crise de la COVID et un contexte de mutation technologique et de responsabilité accrue des banques dans le financement des transformations positives des économies. Cette nouvelle organisation a aussi pour objectif de nous permettre de renforcer les synergies au sein du Groupe et notre effort de réduction des coûts.

Je voudrais souligner l’apport exceptionnel de Séverin Cabannes, membre de la direction générale depuis 2008, et je suis heureux qu’il ait accepté de poursuivre sa fonction jusqu’à la fin de l’année. Je remercie également chaleureusement Philippe Heim pour son action durant ces deux années au cours desquelles il aura œuvré comme directeur général délégué. »

Contacts presse :

Corentin Henry 01 58 98 01 75 corentin.henry@socgen.com

Fanny Rouby 01 57 29 11 12 Fanny.Rouby@socgen.com



*******

Note aux éditeurs : Biographies

Philippe Aymerich

Philippe Aymerich est Directeur général délégué de la Société Générale depuis mai 2018, en charge des activités de Banque de détail en France et des Ressources du Groupe (Informatique, immobilier et achats). Il a eu un parcours varié au sein du groupe Société Générale depuis plus de trente ans. Il a occupé différents postes dans des fonctions métiers, de gestion ou de contrôle, en France et à l’international, dans les activités de banque de financement et d’investissement comme de banque de détail. Il a rejoint l'Inspection Générale de Société Générale en 1987 où il conduit diverses missions d'audit et de conseil avant d'être nommé Inspecteur Principal en 1994. En 1997, il intègre Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Directeur Général Adjoint de SG Espagne à Madrid. Il travaille ensuite de 1999 à 2004 à New-York en tant que Deputy Chief Operating Officer puis, à partir de 2000, en tant que Chief Operating Officer pour la région Amériques de Société Générale Corporate & Investment Banking. En 2004, il devient Directeur de la Division Automobile, Chimie et Biens d'Équipement au sein de la Direction Corporate & Institutions. En décembre 2006, il est nommé Adjoint du Directeur des Risques du groupe Société Générale. Philippe Aymerich est nommé Directeur Général de Crédit du Nord en janvier 2012.

Philippe Aymercih est diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC).



Diony Lebot

Diony Lebot est Directrice générale déléguée de Société Générale depuis mai 2018 en charge des fonctions de contrôle (Risques, Finance et Conformité). Elle a développé une expérience forte de plus de trente ans dans plusieurs métiers de la banque de financement et d’investissement en France et à l’international avant de rejoindre la fonction Risque du groupe en 2015. Diony intègre Société Générale en 1986. Elle y occupe plusieurs fonctions au sein des activités de financements structurés, du département Ingénierie Financière puis en tant que Directeur des financements d’actifs avant de rejoindre en 2004 le département Relations clients Corporate en tant que Directeur commercial Europe au sein de la division Grandes Entreprises et Institutions Financières. En 2007, elle est nommée Directrice générale de Société Générale Amériques et rejoint le Comité de direction du groupe. En 2012, elle devient Directeur adjoint de la division Relations Clients et Banque d’Investissement et Responsable de la région Europe de l’Ouest de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. En mars 2015, Diony Lebot est nommée Directrice déléguée des Risques puis Directrice des Risques du groupe Société Générale en juillet 2016.

Diony Lebot est titulaire d’un DESS de finance et fiscalité de l’Université Paris I

William Kadouch-Chassaing

William Kadouch-Chassaing est Directeur financier du Groupe depuis mai 2018. Il était précédemment Directeur de la stratégie du Groupe depuis avril 2013. William Kadouch-Chassaing a débuté sa carrière dans l’enseignement universitaire et la fonction publique. Il a rejoint JP Morgan en 1996 au poste d’économiste et de stratégiste, avant d’intégrer en 1998 le département des fusions-acquisitions. Au sein du groupe Technologies, médias et télécommunications à Londres à partir de 2000, il était notamment en charge de la couverture des groupes de médias en Europe. En octobre 2007, William Kadouch-Chassaing rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Banquier conseil. Il est nommé Directeur financier délégué et Directeur de la stratégie du Groupe en avril 2013 et rejoint le Comité de direction du Groupe.

William Kadouch-Chassaing est normalien, diplômé de la Sorbonne et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il est également professeur agrégé de sciences économiques et sociales.

Slawomir Krupa

Slawomir Krupa est Directeur général de Société Générale Americas depuis janvier 2016 en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs pour la région. Il a démarré sa carrière en 1996 en tant qu'Inspecteur à l'Inspection générale de Société Générale. En 1999, il quitte le Groupe pour fonder et diriger une start-up Internet spécialisée dans le domaine de l'e-finance en Europe de l'Est. Il rejoint de nouveau le Groupe en 2002 et reprend ses fonctions au sein de l'Inspection générale pour être nommé en 2005 au comité de direction de ce département. En 2007, il est promu directeur de cabinet de Société Générale Corporate & Investment Banking. En 2009, il devient Responsable de la Stratégie et du Développement, et Responsable de Société Générale Corporate & Investment Banking pour l'Europe Centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. En janvier 2012, il devient Directeur adjoint des activités de financement, supervisant notamment les activités primaires obligataires, de titrisation et de financements à effet de levier tout en conservant ses responsabilités régionales, élargies en 2013 à la banque privée, la gestion d’actifs et le métier Titres.

Slawomir Krupa est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris.

Sébastien Proto

Sébastien Proto rejoint Société Générale en septembre 2018 en tant que Directeur de la stratégie du Groupe. Il a débuté sa carrière à l’Inspection générale des Finances en 2004, avant de devenir successivement Directeur de cabinet adjoint, puis Directeur de cabinet du ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique (2007-2009), Directeur de cabinet du ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique (2010) et Directeur de cabinet du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat (2011-2012). Entre 2013 et 2018, il était Associé-Gérant de Rothschild & Cie.

Sébastien Proto est ancien élève de l’Ecole nationale d’administration et diplômé de Sciences-Po et de l’Essec.

