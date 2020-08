August 04, 2020 03:30 ET

August 04, 2020 03:30 ET

Aspo Oyj

Lehdistötiedote

4.8.2020 klo 10.30



Kutsu Aspon puolivuosikatsauksen julkistamistilaisuuteen



Aspo Oyj julkistaa tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen keskiviikkona 12.8.2020 noin kello 10.00. Raportti on saatavilla julkaisun jälkeen osoitteessa www.aspo.fi



Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu tiedotustilaisuus pidetään keskiviikkona 12.8.2020 kello 14.00 Hotel Kämpin Symposion-salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Puolivuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Aki Ojanen. Tilaisuus on suomenkielinen. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään perjantaina 7.8.2020 Johanna Suhoselle, johanna.suhonen@aspo.com.



Tilaisuuteen voi osallistua myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2020-q2-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 981 710 310 (PIN: 51123310#). Videotallenne on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.





ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, +358 400 955 821, keijo.keranen@aspo.com







JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi





Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.