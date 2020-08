August 04, 2020 05:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 4.8.2020 kello 12:00

Vincit nousi maailmanlaajuiselle Parhaat työpaikat innovaattoreille -listalle

Suomalaisyhtiö Vincit löytyy sadan yrityksen listalta sijalta 42.

Fast Company -lehti on tehnyt maailmanlaajuisen listauksen yrityksistä, jotka ovat parhaita työpaikkoja innovaattoreille. Fast Companyn julkistama lista on merkittävä johtamisen, työkulttuurin ja merkityksellisyyden tunnustus. Se nostaa listalle yrityksiä, jotka puhaltavat innovatiivisuuden henkeä organisaation kaikille tasoille – oli kyseessä sitten prosessien kehittäminen, uusien tuotteiden luominen tai uudet toimenpiteet liiketoiminnassa.

Suomalainen ohjelmisto- ja designyhtiö Vincit on päässyt listalle sijalle 42. Listalla on tuttuja nimiä, kuten Google, Amazon, Microsoft ja Salesforce.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Kun Vincit perustettiin, 13 vuotta sitten, alusta asti yhtenä johtoajatuksena oli olla paras mahdollinen työpaikka huipputyypeille. Aikaisemmin meidät on palkittu Suomen ja Euroopan parhaana työpaikkana ja nyt sen päälle tulee tämä maailmanlaajuinen huomionosoitus. Uskon, että tämä osoittaa, että olemme oikealla polulla vaaliessamme yhteisöohjautuvaa ja yksilön tarpeet huomioivaa työkulttuuria sekä pitämällä erittäin korkeaa rimaa rekrytoinneissa. En voisi ylpeämpi ihmisistämme ja vaativista asiakkaistamme.”

Hakijoita listalle oli tuhansia. Sadan listaa juhlistetaan syyskuussa, kun Fast Companyn julkaisu keskittyy yrityksiin, jotka ovat parhaiten maailmassa kehittäneet sisäisen innovoinnin kulttuuria.

Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu: “Fast Companyn julkistama lista on kansainvälisesti merkittävä johtamisen ja työkulttuurin tunnustus. Jo usean vuoden ajan, listalle pääseminen on ollut yksi asettamistani tavoitteista. Olen suunnattoman ylpeä koko Vincitin tiimistä, tavoitteemme toteutui ennakoitua nopeammin.”

Lista muodostettiin yhteistyössä Fast Companyn toimituksen, Accenturen tutkimustiimin sekä muutaman ulkopuolisen tuomarin toimesta. Organisaatioiden tulee osoittaa erityistä sitoutumista innovatiivisuuteen. Esimerkkejä tästä ovat mm. hackathonit, jatkuva kouluttaminen ja innovatiivisen työkulttuurin kehittäminen, joka on johtanut konkreettisiin tuloksiin. Kuitunen ja Houttu uskovat, että Vincitin LaaS on yksi innovatiivisuuden merkki, joka on tehnyt vaikutuksen.

“Olemme halunneet kehittää hyvää työpaikkaa myös oman osaamisemme keinoin ja luoneet LaaSin, joka on palvelen johtamisen mahdollista digitaalinen alusta. Siitä sittemmin tullut tuote, jota hyödyntävät jo muutkin hyvää työpaikkaa kehittävät yritykset”, toteaa Kuitunen.

Listalla on myös toinen suomalaisyritys, tamperelainen Framery, joka löytyy sijalta 46.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit California Inc., toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi