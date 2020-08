VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la pandémie de COVID-19, TELUS a annoncé qu’elle avait pris la décision de maintenir les modalités de télétravail actuelles. La grande majorité des membres de l’équipe TELUS travailleront donc depuis leur domicile jusqu’en 2021. TELUS juge important de fournir aux membres de l’équipe et à leurs familles des renseignements clairs quant au maintien de l’horaire de travail actuel, qui restera en place au moins jusqu’à la fin de 2020. Nous espérons ainsi leur offrir le soutien nécessaire et leur permettre de gérer la logistique et leurs responsabilités professionnelles et personnelles au moment de la rentrée scolaire et tout au long de l’automne et du début de l’hiver. Tirant parti de ses réseaux de calibre mondial, TELUS a outillé depuis le début de la pandémie 95 pour cent des membres de son équipe afin qu’ils travaillent à distance, notamment 99 pour cent des membres de l’équipe des centres d’appels au pays, dans le cadre de Styles de travail, son programme de télétravail innovateur lancé en 2007 qui permet aux membres de l’équipe d’être productifs à la maison ou sur la route.



« La santé et la sécurité des membres de l’équipe, de leurs familles et de nos clients demeure une priorité absolue pour toute l’équipe de direction de TELUS. La pandémie de COVID-19 continue de sévir dans le monde, et le nombre de cas augmente dans de nombreux pays. Par conséquent, nous avons décidé de préserver les modalités de travail actuelles : la grande majorité des membres de l’équipe travailleront depuis leur domicile jusqu’en 2021. Nous réexaminerons cette politique vers la fin de décembre et le début de janvier 2021 afin de déterminer les changements à apporter, en tenant compte du contexte de la pandémie, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Depuis mars, nos réseaux mobiles et filaires de calibre mondial exploités par notre équipe remarquable font preuve d’une fiabilité exceptionnelle en répondant à une demande sans précédent. Il n’a jamais été aussi important de fournir une connexion aux Canadiens pour travailler, étudier, recevoir des soins de santé et rester en contact avec leurs proches à partir de leur domicile, en toute sécurité. Je suis extrêmement reconnaissant envers l’équipe pour son service exceptionnel et pour la performance du réseau qu’ils procurent pendant qu’ils travaillent de la maison. »

En tant que fournisseur de services essentiels, TELUS continue d’aider les Canadiens et ses clients à rester en contact et en sécurité tout au long de la pandémie. Nous proposons des installations et des réparations à distance aux clients qui ont besoin de la visite d’un technicien à domicile, en tirant parti d’outils et de façons de faire novatrices et en offrant un soutien à domicile seulement pour les services d’urgence.

En réponse à la pandémie de COVID-19, TELUS s’est engagée à investir 150 millions de dollars pour fournir aux Canadiens les services et les ressources dont ils ont besoin. De plus, TELUS se classe au premier rang du tableau des héros de DidTheyHelp.com, un palmarès mondial des entreprises les plus socialement responsables, pour le soutien qu’elle fournit aux Canadiens durant la pandémie de COVID-19. Pour connaître les dernières mesures prises par TELUS durant la pandémie de COVID-19, visitez telus.com/covid19 .

