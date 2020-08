2020. aasta 6 kuu tegevusaruanne

Grupi 2020 6 kuu neto renditulu oli 1 308 860 (2019 6 kuud: 1 291 518) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 1 228 236 (2019 6 kuud: 1 244 800) eurot ja puhaskasum 657 652 (2019 6 kuud: 454 710) eurot.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

2020. aasta 6 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) II kv 2020 II kv 2019 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Neto renditulu 651 646 639 720 1 308 860 1 291 518 Ärikasum 608 349 600 653 1 228 236 1 244 800 Perioodi kasum 328 545 187 237 657 652 454 710





(eurodes) 30.06.2020 31.12.2019 Kinnisvarainvesteering 30 909 000 30 909 000 Intressikandvad laenud 27 960 631 28 492 625 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 25 012 331 25 544 325





6 kuud 2020 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 50% ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad) 2,1% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1.2

Juhtkond, nõukogu ja auditikomitee

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukoguliikmete töötajaid.

2020. aastal moodustas UPP Olaines OÜ auditikomitee, ning see koosneb kolmest liikmest.

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes) Lisa II kv 2020 II kv 2019 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Neto renditulu 5 651 646 639 720 1 308 860 1 291 518 Neto renditulu 651 646 639 720 1 308 860 1 291 518 Üldhalduskulud (43 297) (24 067) (80 624) (31 718) Muud tulud / (kulud) 0 (15 000) 0 (15 000) Ärikasum 608 349 600 653 1 228 236 1 244 800 Finantstulud / (kulud) (279 804) (413 416) (570 584) (790 090) Kasum enne tulumaksu 328 545 187 237 657 652 454 710 Aruandeperioodi kasum 328 545 187 237 657 652 454 710 Aruandeperioodi koondkasum kokku 328 545 187 237 657 652 454 710





Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes) Lisa 30.06.2020 31.12.2019 Raha ja raha ekvivalendid 555 735 561 474 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 392 830 204 939 Käibevara kokku 948 565 766 413 Kinnisvarainvesteering 30 909 000 30 909 000 Põhivara kokku 30 909 000 30 909 000 VARAD KOKKU 31 857 565 31 675 413 Võlad tarnijatele ja muud võlad 431 635 358 749 Tuletisinstrumendid 434 250 455 217 Laenukohustised 6 1 064 004 1 064 000 Lühiajalised kohustised 1 929 889 1 877 966 Laenukohustised 6 26 896 627 27 428 625 Pikaajalised kohustised 26 896 627 27 428 625 KOHUSTISED KOKKU 28 826 516 29 306 591 Osakapital 2 500 2 500 Jaotamata kasum 3 028 549 2 366 322 OMAKAPITAL KOKKU 3 031 049 2 368 822 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 857 565 31 675 413





Manus