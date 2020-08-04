紐約州水牛城, Aug. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家全球生物製藥公司，致力研究、開發及將用於治療癌症及相關疾病的新療法商業化，該公司今天宣佈委任著名生物技術和製藥行政人員 Robert J. Spiegel, MD, FACP 成為董事會成員。



Athenex 主席及行政總裁 Johnson Lau 博士稱：「我們很高興擁有深厚藥物開發專業知識的 Spiegel 博士作為行業高級行政人員加入董事會。Spiegel 博士是一位經驗豐富的領導者，他為大型製藥公司和小型生物技術公司作出的創新和成功獲得 NDA 批准等彪炳成績有目共睹。隨著我們推進產品管道計劃並投資於未來的藥物標籤擴展機會，他的貢獻將發揮重大作用。」

Spiegel 博士最近曾出任 PTC Therapeutics 的醫務總監一職，在此之前，他曾任 Schering-Plough 的醫務總監要職。Spiegel 博士在 Schering 公司任職 26 年，負責腫瘤科開發團隊超過 10 年，並監督 30 多個成功新藥申請。Spiegel 博士是 Weill Cornell Medical College 的醫學副教授。Spiegel 博士還擔任 Warburg Pincus 的顧問，也是 Geron Corporation、Cyclacel Pharmaceuticals 和 Ayala Pharmaceuticals 的董事會成員。

Spiegel 博士表示：「Athenex 擁有創新的 Orascovery 平台，可有潛力改變化療並改善患者的生活。我很高興加入 Athenex 董事會，並幫助公司進一步擴大其廣泛的臨床渠道，並為癌症患者帶來重要的創新產品。」

Athenex 今天還宣佈 John Koh 先生已向公司董事會請辭。Koh 先生辭職是為了讓公司在成長關鍵時期可擴大其董事會製藥行業專業知識的廣度和深度。Athenex 團隊和董事會感謝 Koh 先生自 2019 年 4 月加入董事會以來對公司作出的貢獻和承諾。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約州的水牛城和克拉倫斯、德州的休斯頓、伊利諾伊州的芝加哥、香港、台灣的台北、中國的重慶、英國的曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉市及阿根廷的布宜諾斯艾利斯等多個地方，均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com。

聯絡人

Athenex, Inc.：

Daniel Lang，執行董事

企業發展及企業傳訊

電郵： danlang@athenex.com