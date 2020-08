INFORMATION PRESSE Nanterre, le 4 août 2020 (après Bourse)

Rubrique : C.A. 1er semestre 2020

Stabilité (+ 0,2%) du chiffre d’affaires au 1er semestre 2020

C.A. (en millions d’euros) 2019 2020 croissance dont organique 1er trimestre 128,7 135,3 + 5,1% + 5,4% 2nd trimestre 125,1 119,1 - 4,9% - 4,9% Total 1er semestre 253,8 254,4 + 0,2% + 0,4%

Réalisations

Dans le contexte très particulier du second trimestre, le chiffre d’affaires a été finalement meilleur qu’anticipé.

Grâce à la bonne résistance des volumes, au mix d’activités du groupe (proportion significative de contrats récurrents, clients globalement peu exposés), à son organisation en sociétés spécialisées et au recours au dispositif d’activité partielle, le résultat opérationnel du semestre a été, lui aussi, plus élevé que prévu : 8,7% du chiffre d’affaires (¹), à comparer à 9,1% pour les six premiers mois de 2019 (²).

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette des dettes financières (hors dettes de loyers IFRS16) s’élève à 228,9 M€ contre 182,3 M€ un an plus tôt.

(¹) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.

(²) Hors plus-value de cession.

Perspectives

Le démarrage en cours de nouveaux contrats récurrents a généré une hausse des effectifs (croissance nette de 80 personnes sur le 1er semestre 2020).

Malgré les incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire, l’intensité de la crise économique et au probable durcissement du marché, NEURONES rehausse ses prévisions du 6 mai 2020 et table désormais pour l’ensemble de l’année sur :

un chiffre d’affaires d’au moins 495 M€ (vs 475 M€),

un résultat opérationnel d’au moins 8% (vs 6%).

A moyen terme, la crise actuelle devrait avoir un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations, ce qui sera favorable pour les offres du groupe.

A propos de NEURONES

Avec près de 5 500 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Numériques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale et d’évolution de leur système d’information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 - SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

