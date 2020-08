Publication le 4 août 2020, après la clôture du marché

Information réglementée – Notification de transparence

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS : Publication relative à une notification de transparence

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Avec l’exécution de son programme de rachat d'actions annoncé le 6 mai 2020, EVS Broadcast Equipment a franchi le seuil des 5% le 31 juillet 2020. En tenant compte des actions supplémentaires rachetées le 3 août 2020, EVS détient désormais, suite à des acquisitions d’actions, 5,02% des droits de vote de la société au 3 août.

EVS Broadcast Equipment a ensuite émis une notification de transparence datée du 3 août 2020, qui contient les informations suivantes :

Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes

Notification par: une personne qui notifie seule

Personnes(s) tenue(s) à notification: EVS Broadcast Equipment SA. – Rue Bois St-Jean, 13 – 4102 Seraing

Date de la transaction: 31 juillet 2020

Seuil franchi (en %): 5%

Dénominateur: 14.327.024

Détails de la notification:(au 31 juillet 2020)

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres EVS Broadcast Equipment S.A. 430,643 717,642 5.01% TOTAL 717,642 0 5.01% 0,00%





B) Instruments financiers équivalents Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers équivalents Type d’Instruments financiers Date d’expiration Période ou date d’exercice # de droits de vote qui pourraient être acquis si l’instrument est exercé % de droits de vote Règlement TOTAL 0 0,00%





TOTAL (A & B) # de droits de vote % des droits de votes TOTAL (A & B) 717,642 5.01%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue:

EVS Broadcast Equipment S.A. n’est pas une entité contrôlée

Informations complémentaires tirées de la notification :

Seuil franchi lors de l'exécution du programme de rachat d'actions annoncé le 6 mai 2020.

A noter que les droits de vote sont suspendus lorsque des actions propres sont détenues par EVS.

Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d’EVS https://evs.com/en/corporate/investor-relations/stock-info .

Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon les statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d’EVS, et doivent être envoyées à la société (par email corpcom@evs.com ou par fax +32 4 361 7089), ainsi qu’à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir compte est 13.625.000.



Cette information est également disponible ici: https://evs.com/fr/corporate/relations-investisseurs/informations-boursieres/rachat-dactions-propres

A propos d’EVS

EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Yvan ABSIL, Directeur Financier

EVS Broadcast Equipment S.A., Liège Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél : +32 4 361 70 00. E-mail : corpcom@evs.com ; www.evs.com

Pièce jointe