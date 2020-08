PRECISIONS CONCERNANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOITEC SUITE AU PASSAGE DE CEA INVESTISSEMENT SOUS LE SEUIL DES 10% DU CAPITAL

Bernin (Grenoble), France, le 4 août 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour que, suite au franchissement en baisse du seuil de 10% du capital social de la Société par CEA Investissement, ce dernier ne compte plus qu’un représentant au Conseil d’administration en la personne de Guillemette Picard, représentant permanent de CEA Investissement au Conseil.

Par ailleurs, le Conseil d'administration de Soitec, après en avoir débattu lors de sa réunion du 10 juin 2020 (cf. Section 3.1.2.5 du rapport financier annuel publié le 7 juillet 2020), a estimé que Christophe Gégout satisfait les conditions lui permettant d'être qualifié d'indépendant. En conséquence, le Conseil d'administration de Soitec prend acte, ce jour, que Christophe Gégout n'est plus représentant en son nom propre de CEA Investissement au sein du Conseil d’administration de Soitec mais qu'il conserve son poste et sa qualité d’administrateur indépendant. Le terme de son mandat reste inchangé.

Soitec précise que CEA Investissement a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 juillet 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la Société et détenir 2 571 007 actions Soitec représentant autant de droits de vote soit 7,73% du capital et 7,58% des droits de vote.

Agenda

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 23 septembre 2020.

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 octobre 2020, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

