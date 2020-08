MISSISSAUGA, Ontario, 04 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. ( Konica Minolta ) a annoncé qu’elle commencera à offrir un nouveau forfait de réalité augmentée (RA) appelé BLUairspace de RealityBLU combiné avec des services créatifs de Think2Grow Marketing.



Jusqu’à présent, offrir des expériences de réalité augmentée (RA) était coûteux et exigeant en main-d’œuvre. De plus, cela a exigé un niveau de compétence technique hors de la portée de la plupart des organisations. Avec BLUairspace® de RealityBLU, vous permettez aux organisations d’élargir leur offre de services à leurs clients. BLUairpace® permet aux propriétaires de marques de devenir le guichet unique qui continue de stimuler l’impression créative en ajoutant de la RA aux emballages, aux documents promotionnels et transactionnels, et plus encore. Avec BLUairspace® vous pouvez facilement ajouter du contenu interactif à tous les documents imprimés de vos clients. C’est un service à valeur ajoutée. C’est simple, rentable et nous pouvons vous mettre sur pied en un rien de temps.

En outre, nous combinons l’offre avec les services de marketing et d’idéation de Think2Grow Marketing qui fournira les éléments créatifs et 3D pour l’expérience RA. Une offre RA globale et complète pour nos clients !

« La réalité augmentée fera passer la production d’imprimés au niveau supérieur », a déclaré Chris Dewart, président et chef de la direction. « Le fait d’avoir la capacité de combiner les mondes numériques et physiques dès l’impression des documents définira le prochain chapitre de notre interaction avec le papier. »

« Nous sommes ravis de notre partenariat élargi de Konica Minolta Canada avec RealityBLU. » dit MJ Anderson, CXO - Chef de l’expérience à RealityBLU. « Nous croyons que cette nouvelle offre emballante mènera à une révolution de la transformation numérique dans le monde de la production d’imprimés. »

« En tant qu’agence de marketing à service complet, nous sommes ravis de nous associer à Konica Minolta et à RealityBLU pour fournir une expertise en conception créative et en animation 3D. Nous sommes impatients de soutenir ce service à valeur ajoutée en créant des expériences uniques de RA pour les commerces et les imprimeurs au Canada », a déclaré Rebekah Fougere, vice-présidente des Services à la clientèle de Think2Grow Marketing.

BLUairpace® est disponible dès aujourd’hui via votre représentant commercial Konica Minolta. Pour en savoir plus sur les offres de services et de gestion de l’information de Konica Minolta, cliquez ici .

À propos de RealityBLU

RealityBLU® est un logiciel à titre de service de réalité augmentée. Guidé par notre mission de fournir des outils de RA pratiques et complets, RealityBLU®, fournit un logiciel de RA, vu à travers les appareils les plus familiers du consommateur : téléphones portables, tablettes et autres dispositifs portables

L’offre de RealityBLU repose sur la plateforme BLUairspace®, qui permet aux spécialistes du marketing et aux créateurs de concevoir, de développer, de lancer et de mesurer des expériences de contenu de RA. La plate-forme BLUairspace® flexible et intuitive réunit une série de produits et d’intégrations, allant de la conception RA à l’analyse de déploiement. Pour en savoir plus, visitez https://www.realityblu.com/ .

Au sujet de Think2Grow Marketing

Fondée en 2013, Think2Grow Marketing est une agence de marketing interentreprises en plein essor dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario). Elle est dirigée par une équipe de cadres chevronnés du marketing possédant plus de 40 ans d’expérience combinée dans l’industrie de l’impression. Think2Grow offre des services de marketing complets pour favoriser la croissance de ses clients : création de contenu, conception Web, marketing par courriel, gestion des réseaux sociaux et plus encore. Elle travaille autant avec des entreprises de taille moyenne que des marques reconnues à l’échelle internationale provenant des quatre coins du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.think2grow.com .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain MC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 8e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

COORDONNÉES



Think2Grow Marketing pour Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd.

Katie Hartford, directeur des communications

+1 855-599-3650

PR@think2grow.com