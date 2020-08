August 04, 2020 16:44 ET

August 04, 2020 16:44 ET

런던, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 지속 가능한 기술 분야 리더이자 대형 메탄올 플랜트 설계, 라이선싱 전문 기업인 Johnson Matthey (JM)가 다시 한 번 성공적으로 라이선스를 획득했다. JM은 중국 기업인 Ningxia Baofeng Energy Group가 운영하는 중국 닝샤성 인촨 소재 석탄 합성 올레핀 생산시설 내 3기 메탄올 합성 플랜트 관련 라이센서로 선정되었다. 7200 mtpd급 생산 용량을 갖출 예정인 메탄올 플랜트는 완공 시 세계 최대 싱글 트레인 메탄올 플랜트가 될 전망이다.



이번 협약에 따라 Johnson Matthey는 플랜트와 관련된 엔지니어링, 기술 리뷰, 시운전 지원, 촉매 및 장비 지원을 전담하는 라이센서 및 공급사가 된다. JM 메탄올 플랜트는 합성가스를 원료로 사용하며 특허를 획득한 Series Loop에 포함된 JM radial steam raising converters를 활용한다. 이 플랜트는 올레핀 다운스트림 생산에 사용되는 안정화 메탄올 생산을 위한 JM의 각종 촉매도 활용되며, 향상된 에너지 효율성과 더불어 운영비, 설비 투자액, 탄소 배출량은 낮아진다.

플랜트가 가동되면 JM이 획득한 중국 내 생산용량 5500 mtpd 이상의 플랜트 운영 라이선스는 8건으로 늘어나게 되며, Ningxia Baofeng Energy가 라이선스한 3번째 메탄올 플랜트 설계가 된다. 이는 2020년 5월 성공적인 시운전에 들어간 6600 mtpd급 Baofeng 메탄올 합성 유닛과 앞서 2014년 시운전에 성공한 4450 mtpd급 메탄올 합성 유닛에 이은 성과다. 그만큼 Baofeng측이 핵심 성장 시장에서 JM가 보유한 기술 리더십을 인정하고 있음을 의미한다. 또한 대규모 메탄올 생산 플랜트 공급에 대한 Johnson Matthey의 적극적인 노력을 보여준다.

존 고든(John Gordon) Johnson Matthey 매니징 디렉터는 “Ningxia Baofeng Energy와 현재 진행 중인 협업에 대해 대단히 만족한다. 그만큼 JM이 엔지니어링 전문성, 그리고 성공적인 설계 및 대규모 메탄올 플랜트 공급 능력에 대해 신뢰를 받고 있음을 의미한다”면서 “6년 남짓한 기간 동안 강력한 파트너십을 구축한 양사는 이를 통해 생산 용량이 늘어난 대규모 플랜트 2곳의 시운전에 성공했으며 세계적 수준의 3번째 플랜트도 이제 준비 중에 있다. 앞으로 세계적 프로젝트 공급 능력의 새로운 기준을 제시하며 다음 사업을 진행해 나갈 것”이라고 밝혔다.

Johnson Matthey는 과학을 통해 깨끗하고 건강한 세상을 만들어 나가는 데 앞장서고 있다. 200년이 넘는 역사를 자랑하는 당사는 지속적으로 혁신과 획기적 기술 발전에 전념하며 고객사 제품의 성능과 기능, 안전 향상을 도모했다. JM이 갖춘 과학 기술은 저공해 배출 운송과 제약사, 화학처리, 천연자원의 효율적 이용 등의 분야에서 전 세계 곳곳에 영향을 미치고 있다. 현재 약 1만 4,000여 명의 JM 소속 전문가들이 고객사 및 협력사와 긴밀히 협력해 세상을 바꿔 나가고 있다. 보다 자세한 정보는 www.matthey.com 에서 확인할 수 있다.

당사는 과학으로부터 영감을 받아 삶을 발전시키는 데 이바지한다.

2005년 창립한 Ningxia Baofeng Energy는 현재 올레핀 합성 분야 중국 최대 민간 기업이며 회사 주식은 상하이증권거래소에서 거래되고 있다 (거래명: SH.600989). 회사 제조기지는 중국 북서부에 위치한 국가 에너지 및 화학 생산기지인 닝동에너지화공기지내에 있으며 석탄이 풍부하고 석유와 천연가스가 부족한 중국의 에너지 공급 상황에 의존하고 있다. 회사의 플랜트들은 현지 석탄 자원을 전적으로 활용해 1만 4,000에이커 규모의 닝동화공단지 내에 '석탄-코크스-메탄올-올레핀-파인케미칼'의 제품망을 구축하고 있다. 단지는 현재 폴리올레핀 1,200 kt/a, 메탄올 4,000 kt/a, 코킹 4,000 kt/a, 파인케미칼 780 kt/a를 생산하고 있으며 석탄 기반 원자재 업계에서 통합화 수준과 환경 친화적 수준이 가장 높다. Baofeng은 앞으로 폴리올레핀에 중점을 두고 신에너지와 현대적 석탄 화학을 결합하는 한편 석탄 화학 발전을 선도해 나갈 것이다.

For more information, please contact: