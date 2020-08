LONDRES, Aug. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Johnson Matthey (JM), líder global em tecnologias sustentáveis, com experiência em design e licenciamento de usinas de metanol em grande escala, tem o prazer de anunciar a conquista de mais outra licença. A JM foi selecionada pelo Ningxia Baofeng Energy Group da China como licenciante da terceira fábrica de síntese de metanol no seu complexo de carvão a olefinas perto de Yinchuan, na província de Ningxia, RPC. Com uma capacidade planejada de 7200 mtpd, a usina de metanol será a maior usina de metanol de trem único do mundo uma vez concluída.



De acordo com o contrato, a Johnson Matthey será o licenciador e fornecedor de engenharia associada, revisão técnica, assistência de comissionamento, catalisador e fornecimento de equipamentos. A planta de metanol JM tomará gás de síntese como alimentação e utilizará conversores de elevação de vapor radiais JM em um Circuito Série patenteado. Juntamente com os catalisadores JM, para produzir metanol estabilizado como um produto usado para produzir olefinas a jusante, a planta fornecerá maior eficiência energética juntamente com baixo OPEX, CAPEX e emissões.

Após a inicialização, essa passará a ser a oitava licença de operação da JM na China com capacidade superior a 5500 mtpd na planta. É o terceiro projeto de metanol JM licenciado pela Ningxia Baofeng Energy. Este contrato dá seguimento ao comissionamento da unidade de síntese de metanol Baofeng de 6600 mtpd em maio de 2020, e da unidade de síntese de metanol original de 4450 mtpd que foi comissionada em 2014. Isto é um exemplo do reconhecimento da Baofeng da liderança técnica da JM neste mercado-chave de crescimento e é um testemunho do compromisso e dedicação da Johnson Matthey para com a entrega da produção de metanol em larga escala.

“Estamos muito orgulhosos da nossa colaboração contínua com a Ningxia Baofeng Energy. Isto é testemunho da confiança na experiência e na capacidade de engenharia da JM para projetar e ajudar a entregar suas fábricas de metanol em larga escala”, disse John Gordon, Diretor Administrativo da Johnson Matthey. “Tem sido muito emocionante presenciar em pouco mais de seis anos a nossa forte parceria resultar no comissionamento de duas plantas de grande escala com volumes crescentes, e uma planta de terceira escala mundial a seguir. Esperamos esta próxima fase ambiciosa da nossa jornada e continuamos a elevar o nível de entrega de projetos de categoria mundial.”

A Johnson Matthey é líder global em ciência que viabiliza um mundo mais limpo e saudável. Com mais de 200 anos de compromisso sustentado para com a inovação e avanços tecnológicos, melhoramos o desempenho, a função e a segurança dos produtos dos nossos clientes. Nossa ciência tem impacto global em áreas como transporte de baixa emissão, produtos farmacêuticos, processamento químico e uso mais eficiente dos recursos naturais do planeta. Atualmente, mais de 14.000 profissionais da Johnson Matthey colaboram com a nossa rede de clientes e parceiros para fazer a diferença real para o mundo ao nosso redor. Para mais informação, visite www.matthey.com

Ciência inspiradora que aprimora a vida

A Ningxia Baofeng Energy foi fundada em 2005 e é a maior empresa privada de carvão a olefinas no momento na China. As ações da Baofeng Energy estão listadas na Bolsa de Valores de Xangai sob o código SH.600989. A base de produção da empresa está localizada na base energética e química nacional - Ningdong Energy & Chemical Base no noroeste da China e depende da implantação de energia da China, que é "rica em carvão e pobre em petróleo e gás”. As plantas estão aproveitando ao máximo os recursos de carvão locais para construir uma cadeia de produtos de “carvão – coque – metanol – olefinas - produtos químicos finos” no complexo químico de Ningdong de 14.000 acres. O complexo no momento produz 1.200 kt/a de poliolefinas, 4.000 kt/a de metanol, 4.000 kt/a de coque e 780 kt/a de produtos químicos finos, sendo a principal empresa da indústria de materiais à base de carvão mais integrada e ecológica. A Baofeng se concentrará em poliolefinas e irá incorporar energia inovadora na indústria química moderna do carvão, ao mesmo tempo em que será pioneira no aprimoramento da química moderna do carvão.

