伦敦, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 拥有大型甲醇装置设计和授权专业知识的可持续技术全球领先企业Johnson Matthey（JM）很高兴地宣布了又一项成功授权许可。JM已被中国宁夏宝丰能源集团股份有限公司选定，作为其位于宁夏银川附近煤制烯烃综合设施的第三个甲醇合成装置的许可方。该甲醇装置的规划产量为7200公吨/日，建成后将是世界上最大的单体甲醇装置。

根据协议，Johnson Matthey将作为相关工程、技术审查、调试协助、催化剂和设备供应的许可方和供应商。JM甲醇装置将以合成气体为加工原料，并在专利串联回路中使用JM径向蒸汽提升转换器。该装置将使用JM催化剂生产稳定化甲醇，作为下游生产烯烃所使用的产品，从而提高能源效率，同时降低运营资本、资本性支出和排放量。

该装置的启用将标志着JM在中国的第8个日产量超过5500公吨的装置运营许可。这是宁夏宝丰能源授权的第三个JM甲醇项目设计。此项授权之前的两个项目分别是近期于2020年5月成功试运行的产量为6600公吨/日的宝丰甲醇合成装置，以及2014年投入试运行的原建日产4450公吨甲醇合成装置。这标志着宝丰对JM在这一关键增长市场中的技术领导地位的认可，也显示了Johnson Matthey致力于大规模甲醇生产技术的决心和投入。

“我们对与宁夏宝丰能源的持续合作感到非常自豪。这项合作证明了他们对JM的工程专业技能以及成功设计和帮助交付其大型甲醇装置的能力所抱有的信心，”Johnson Matthey董事总经理John Gordon表示。“在短短六年多时间里，我们坚实的合作伙伴关系促成了两座大型装置的开工投产且产量不断增加，而第三座世界级规模的装置也将要建成，这令人非常振奋。我们非常期待这一目标宏大的新阶段旅程，并继续提升世界一流的项目交付水平。”

Johnson Matthey是科学领域的全球领先企业，致力于打造更清洁、更健康的世界。我们凭借200多年对创新和技术突破的孜孜追求，为客户产品带来性能、功能和安全性的改进。我们的科学对低排放运输、制药、化学加工和最有效利用地球自然资源等领域具有全球影响力。今天，14000多名Johnson Matthey专业人员与我们的客户和合作伙伴密切合作，为我们周围的世界带来真正改变。如需获取更多信息，请访问www.matthey.com

启迪科学发展，提升生活品质

宁夏宝丰能源成立于2005年，是迄今为止中国最大的私营煤制烯烃企业。宝丰能源在上海证券交易所上市，股票代码为SH.600989。该公司的生产基地位于国家能源和化学基地——中国西北宁东能源化工基地，依托中国“富煤、贫油、少气”的能源部署实现发展。这些设施充分利用当地的煤炭资源，在1.4万英亩的宁东能源化工基地综合设施打造“煤-焦碳-甲醇-烯烃-精细化学品”产品链。该综合设施目前生产聚烯烃1200kt/a、甲醇4000kt/a、焦化4000kt/a、精细化工780kt/a，是中国集成性和环保水平最高的煤基材料产业中的龙头企业。宝丰将专注于聚烯烃，并将新能源注入现代煤炭化学工业，同时引领现代煤炭化工的改进。

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