倫敦, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 可持續技術的全球領導者 Johnson Matthey (JM) 在大型甲醇工廠的設計及許可方面擁有深厚專業知識，今天欣然宣佈獲得另一個成功的許可獎項。JM 已獲中國的寧夏寶豐能源集團選為位於中國寧夏銀川附近一間煤製烯烴廠房的第三家甲醇合成工廠的許可者。該甲醇工廠的計劃產能為 7,200 mtpd，建成後將成為全球最大的單列甲醇工廠。

根據協議，Johnson Matthey 將成為相關工程、技術審查、調試協助、催化劑及設備供應的許可者及供應商。JM 甲醇工廠將以合成氣為原料，並在獲得專利的 Series Loop 中採用 JM 徑向蒸汽轉化器。工廠將與 JM 催化劑生產穩定的甲醇，旨在用作下游生產烯烴的產品，而工廠將提高能源效益，同時減低 OPEX、CAPEX 及排放。

啟動後，其將代表 JM 在中國的第 8 個運營許可，工廠產能超過 5,500 mtpd。這是由寧夏寶豐能源持牌的第三個 JM 甲醇設計。在此獎項之前，最近取得的成功是 2020 年 5 月成功投產 6,600 mtpd 寶峰甲醇合成產品，以及於 2014 年投產的原始 4,450 mtpd 甲醇合成產品。這表示寶豐認可 Johnson Matthey 在這個關鍵增長市場中處於技術領導地位，同時證明 JM 對大規模甲醇生產交付的承諾及奉獻精神。

Johnson Matthey 董事總經理 John Gordon 表示：「我們為與寧夏寶豐能源的持續合作感到自豪。這證明了其對 JM 的工程專業知識、成功設計及幫助交付其大型甲醇產品的能力充滿信心。在六年多一點的時間內，我很興奮看到雙方合作夥伴關係日趨強健，當中兩家大型工廠的規模不斷擴展，而且第三家世界級規模的工廠也逐步開始調試。我們非常期待旅程的下一里程碑，並將繼續提高世界一流項目的交付水平。

Johnson Matthey 是科學界的全球領導者，致力塑造一個更清潔及更健康的世界。憑藉 200 多年來對創新及技術突破的持續承諾，我們旨在改善客戶產品的性能、功效及安全性。我們的科學在低排放運輸、藥物、化學加工及最高效利用地球自然資源等方面產生全球影響。今天，超過 14,000 位 Johnson Matthey 專業人員與我們的客戶及合作夥伴網絡合作，為我們身處的世界帶來實質變化。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.matthey.com

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寧夏寶豐能源於 2005 年成立，是至今中國最大的煤製烯烴私營企業。寶峰能源的股票在上海證券交易所上市，股票代碼為 SH.600989。公司的生產基地位於國家能源及化工基地，即位於中國西北部的寧東能源及化工基地，依賴國家的能源配置，即「煤炭豐富，但石油及天然氣貧乏」。這些工廠現已充分利用當地的煤炭資源，在佔地 14,000 英畝的寧東化工廠房建立「煤-焦炭-甲醇-烯烴-精細工學品」的產品鏈。廠房目前的年產量為 1,200 kt/a 聚烯烴、4,000 kt/a 甲醇、4,000 kt/a 焦炭及 780 k/a 精細化學品，而它是最綜合、最環保的煤基材料化工業的領先企業。寶峰將致力於聚烯烴，並將新型能源與現代煤化工業結合，同時先導改良現代煤化工學品。

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