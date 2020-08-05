美国马萨诸塞州北芮丁市, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 泰瑞达(NASDAQ:TER)今日宣布将于十月启动TUGx全球研讨会。该会原计划在全球超过25个地点举行。以便更好地覆盖来自世界各地的客户，TUGx 2020将转为云端模式，云端研讨会包含七个独立的场次。



每一场TUGx活动都将持续数天，每天都会有来自泰瑞达的专家们带来三至四个小时的演讲。演讲内容涵盖测试策略与新仪器，应对特殊测试挑战的软件功能，以及测试应用的最佳实践。

泰瑞达用户大会（即TUG）于1983年由泰瑞达客户注册成立，旨在通过这种方式分享最佳实践案例，了解前沿的测试方法，并有效使用利用泰瑞达的技术。在2019年，泰瑞达推出了TUGx，将单一地点的活动扩展到全球多个地点，满足客户“足不出户”参与TUG的愿望。

注册所在地区的TUGx研讨会，请访问： www.teradyne.com/tugx

关于泰瑞达

泰瑞达 (NASDAQ:TER)以更快的速度向市场推出诸如智能设备，救生医疗设备和数据存储系统等高质量的创新产品。其对于半导体、电子系统、无线设备等先进测试解决方案，可以确保产品按照设计标准运行。泰瑞达的工业自动化产品包括可协作的移动机器人，能够帮助各种规模的制造商提高产能并且降低成本。2019年泰瑞达的营收达23亿美元。如今，泰瑞达在全球拥有5500名员工。更多信息，请访问 teradyne.com 官网。Teradyne®是Teradyne, Inc.在美国和其他国家/地区的注册的商标。

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