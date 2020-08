Investors House Oyj

Lehdistötiedote 5.8.2020 klo 8.00

INVESTORS HOUSE: OPISKELIJAVALINNAT HEILUTTAVAT VUOKRA-ASUNTO MARKKINAA

Tämä kesä on ollut erilainen kuin aikaisemmat. Opiskelijavalintojen muutokset ovat heiluttaneet vuokra-asunto markkinaa.

”Koronan takia opiskelijavalinnat eri asteisissa oppilaitoksissa on tehty eri tavalla kuin aiemmin. Tämän johdosta on vuokra-asunto markkina ”sotkeentunut”. Siinä missä yleensä heinäkuulla opiskelijat ovat rynnänneet vuokraamaan vuokra-asuntoja, on kysyntä jakaantunut koko kesälle tasaisemmin. Tämä on yllättänyt osan vuokranantajista. Kesäkuu oli OVV ketjussa ennätyksellinen ja heinäkuu hieman vaisumpi aiempaan vuoteen verrattuna. Mielestäni kysynnän jakaantuminen tasaisemmin on hyvä vuokra-asunnon hakijoille ja vuokranantajille.” sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Marita Polvi-Lohikoski.

OVV ketju vuokrasi heinäkuussa 548 asuntoa eli 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (612). Kokonaispalveluasiakkaiden määrä kasvoi 40 % ollen 2820 (2020).

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchise-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito julkistaa kuukausittain vuokraus- ja kokonaispalvelumäärät.

Investors Housen kiinteistövarallisuudenhoidon yksikkö palvelee yritys- ja yksityisasiakkaita. Palvelut muodostuvat kiinteistöjohtamisesta, transaktiopalveluista sekä isännöinnistä, taloushallinnosta sekä vuokravälityksestä. ’’Palvelemme noin sataa yritysasiakasta ja noin 10.000 yksityisasiakasta koko Suomessa 50 hengen voimin. Tarjoamme keskusyksiköstämme kokonaispalvelun yrityksille ja yhteisöille’’, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Marita Polvi-Lohikoski.

Helsinki 5.8.2020

Investors House Oyj

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.