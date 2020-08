August 05, 2020 02:30 ET

August 05, 2020 02:30 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 5.8.2020 KLO 9.30

PunaMusta Media Oyj muuttaa koronaviruksen aiheuttaman voimakkaan kysynnän laskun ja epävarmuuden vuoksi ohjeistustaan ja näkymiään vuodelle 2020.

Aiempi ohjeistus (28.2.2020-4.8.2020): Konsernin liikevaihdon odotettiin kasvavan ja liiketuloksen arvioitiin paranevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 liikevaihto oli 107,4 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Uusi ohjeistus (5.8.2020-): Konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2019 tasosta.



Liikevaihdon laskuun vaikuttavia merkittävimpiä tekijöitä ovat koronaviruksen aiheuttamat konsernin asiakkaiden toimintaympäristön muutokset, jotka näkyvät ennakoitua heikompana media- ja markkinointipalveluiden kysyntänä. Ennakoitua heikomman liikevaihdon kehityksen myötä konsernin liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2019 tasosta.

Joensuussa 5. elokuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 700 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 107 miljoonaa euroa.