SAN FRANCISCO, 05 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holberton School, l’école d’ingénieurs de la Silicon Valley qui forme les talents de la tech de demain arrive en France. Dans le contexte de crise liée au COVID-19, l’école met à disposition 1M€ de bourse étudiante. Elle financera les frais de scolarité de la première année d'études Holberton aux étudiants de l’école SUPINFO, en cours de liquidation judiciaire.



Fondée en 2016 à San Francisco par Julien Barbier et Sylvain Kalache, Holberton School entend résoudre une problématique majeure, non seulement pour les entreprises, mais également pour les étudiants : la pénurie dans les métiers du digital et l’accesiblité aux études de qualité. L’école, qui offre une formation d’expert en informatique en deux ans, se base sur des méthodes d’enseignement inspirées de l'éducation nouvelle. Les élèves travaillent en peer learning et via l’apprentissage par la pratique, avec un axe fort sur les soft skills. Les étudiants sont embauchés par les géants de la tech comme Apple, Tesla, Veepee, Google et plus de la moité trouvent un emploi ou stage avant même d’être diplômés.

SUPINFO, l'école Supérieure d'Informatique de Paris a récemment été mise en liquidation judiciaire et l'avenir scolaire de plus d’un millier d’étudiants est incertain. Ayant pour projet de venir en France, l'école Holberton a fait une offre de reprise des activités de SUPINFO auprès du tribunal de commerce de Paris. Que l’offre soit acceptée ou non, Holberton s’engage à financer la première année d'études Holberton, la rendant donc gratuite, à tous les étudiants de SUPINFO. L'initiative tient à coeur au Co-fondateur Sylvain Kalache et Directeur des Opérations Julien Cyr, tous deux anciens de SUPINFO.

“Les étudiants impactés sont à un moment clé de leur vie qui va définir le succès de leur entrée dans le monde du numérique et du travail” a déclaré le Président de Holberton School Sylvain Kalache. “En tant qu’ancien étudiant de SUPINFO et fondateur d’une école d’informatique, il était évident pour nous d’intervenir.”

Holberton School, soutenue par Jeff Weiner, ancien CEO de LinkedIn, Jerry Yang, cofondateur de Yahoo, et Solomon Hykes, fondateur de Docker, dispense une formation avec des moyens de financement alternatifs. L’école permet ainsi a des personnes de différents horizons sociaux d’avoir accès à cette éducation de qualité. Qu’il s’agisse de jeunes ayant abandonné leurs études, de salariés en reconversion professionelle ou de personnes ayant perdu leur emplois à cause du COVID-19, Holberton School leur donne une chance de se former en leur fournissant les compétences nécessaires au secteur de l’ingénierie informatique. L’école va également financer plus d’€1M de bourse d’études. Cela va permettre aux 165 premiers étudiants admis de bénéficier gratuitement de la première année d'Holberton, soit €6,120 par étudiant.

“La fermeture potentielle d’une des plus grosses écoles d’informatique Française couplée au chômage suscité par le COVID-19 a accéléré notre plan d’ouverture en France” a déclaré le PDG de Holberton School Julien Barbier. “La France m’a permis de réussir ma vie professionnelle, j’aime mon pays et je veux a mon tour pouvoir offrir cette chance en contribuant au succès des futurs dévelopeurs informatiques francais.

L’éducation sera dispensée en ligne et débutera le 7 Septembre 2020. Elle se fera en synchronisation avec les 12 autres campus d’Holberton présents dans 7 pays. Les candidatures sont ouvertes aux personnes de tout horizon dès l’âge de 18 ans. Pour en savoir plus sur les possibilités d’inscription à l’école Holberton, visitez www.holbertonschool.fr .

À propos de Holberton School :

Holberton School est une école d’ingénieurs basée aux États-Unis, en Colombie, au Mexique, au Liban, en Uruguay et en Tunisie. L’école ambitionne de former les talents de la tech de demain en permettant aux étudiants d’aujourd’hui d’obtenir une éducation de qualité, quels que soient leurs âges, leurs genres, leurs expériences, leurs passés, leurs origines, ou leurs moyens financiers. C’est dans cette optique qu’Holberton School a conçu un logiciel capable de sélectionner de façon automatisée et sans biais les candidats qui rejoindront l’école. L'école est soutenue par différents acteurs de la tech, du sport et du divertissement tels que NE-YO, Savan Kotecha, Priyanka Chopra, Jeff Weiner, ancien CEO de LinkedIn, Jerry Yang, fondateur de Yahoo!, Solomon Hykes, Fondateur de Docker ou Stéphane Kasriel, ancien Directeur Général de Upwork. Les élèves d’holberton School ont rejoint NASA, Amazon, LinkedIn, Veepee ou encore Tesla.

Contact press

Sylvain Kalache

sylvain@holbertonschool.com