SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2020 klo 12.15

Sammolta uusi pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tänään uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2020:1 käyttöönotosta. Järjestelmä on suunnattu Sampo-konsernin johdolle (Sammon konsernijohtaja mukaan lukien) sekä muille konsernin avainhenkilöille. Sammon hallituksen jäsenet eivät kuulu kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmässä on mukana noin 115 henkilöä. Kannustinjärjestelmä noudattaa sen käyttöönoton hetkellä voimassa olevia Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteita sekä asianomaisten Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden palkitsemispolitiikkoja. Uusi kannustinjärjestelmä vastaa Sampo-konsernin voimassa olevia kannustinjärjestelmiä.

Kannusteyksiköiden enimmäismäärä Sampo-konsernissa on 4 500 000. Enintään 90 prosenttia kannusteyksiköistä voidaan jakaa elo–syyskuussa 2020 ja jäljelle jäävät kannusteyksiköt voidaan jakaa elo–syyskuussa 2021 ja elo–syyskuussa 2022. Kahdessa jälkimmäisessä erässä jaettavat kannusteyksiköt voidaan jakaa uusille työntekijöille tai sellaisille nykyisille työntekijöille, joiden osalta olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai tehtävän strateginen merkitys on kasvanut.

Kannusteyksiköiden jakaminen perustuu yksilön työsuorituksen, asianomaisen liiketoimintayksikön ja/tai liiketoiminta-alueen suorituksen sekä asianomaisen Sampo-konsernin yhtiön, divisioonan ja/tai Sampo-konsernin kokonaistuloksen kokonaisarviointiin. Myös laadulliset kriteerit, kuten liiketoiminnan sisäisten ja ulkoisten sääntöjen noudattaminen, tulee ottaa arvioinnissa huomioon.

Mahdollinen kannustepalkkio maksetaan kolmessa erässä. Lykkäyssääntöä sovelletaan kannustepalkkioihin, jotka maksetaan niille avainhenkilöille, jotka ovat lykkäyssäännön alaisia tämän kannustinjärjestelmän käyttöönoton hetkellä voimassa olevien asianomaisten Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden palkitsemispolitiikkojen mukaisesti.

Kannustepalkkio perustuu Sampo Oyj:n A-osakkeen arvon kehitykseen, riskisopeutetun pääoman tuottoon ja myönnettyjen laskennallisten kannusteyksiköiden lukumäärään. Näille asetetut suoritusehdot on esitetty kannustinjärjestelmä 2020:1:n ehdoissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot . Lähtökurssi ja järjestelmän teoreettinen markkina-arvo ovat nähtävissä edellä mainitussa osoitteessa viikolla 37. Yhden kannusteyksikön arvon tulee olla korkeintaan 24 euroa suurempi kuin Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 25 kaupankäyntipäivän ajanjaksolla, joka alkaa Sammon vuoden 2020 puolivuosikatsauksen julkaisemista seuraavana päivänä.

Kaikkien Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteiden peruslähtökohta on, että Sampo-konsernin palkitsemisjärjestelmät eivät saa vaarantaa konsernin pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja että niiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Riskeihin reagoivat ja samanaikaisesti oikeudenmukaiset ja palkitsevat kompensaatiomekanismit vahvistavat Sampo-konsernin kykyä tuottaa sidosryhmille ja osakkeenomistajille lisäarvoa.



