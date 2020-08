Djurslands Bank A/S

August 05, 2020 05:20 ET

August 05, 2020 05:20 ET

Fondsbørsmeddelelse 12/2020





Et generelt tilfredsstillende halvårsresultat

– men påvirket af negative forventninger som følge af coronakrisen.

Resultatet før skat for 1. halvår 2020 udgør 17,9 mio. kr., hvilket er 62,9 mio. kr. lavere

end samme periode i 2019 (80,9 mio. kr.).



Bankens basisresultat er realiseret på samme høje niveau som i 2019. Baggrunden for

tilbagegangen i resultat før skat kan primært henføres til coronakrisens økonomiske

indvirkning på bankens nedskrivninger og kursreguleringer for 1. halvår.

Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er

realiseret med 55,6 mio. kr., svarende til et mindre fald på 0,7 mio. kr. (-1,3%) i

forhold til 1. halvår 2019.





realiseret med 55,6 mio. kr., svarende til et mindre fald på 0,7 mio. kr. (-1,3%) i forhold til 1. halvår 2019. En samlet negativ kursregulering på -2,6 mio. kr., som følge af negative

kursreguleringer fra obligationer, mens sektoraktier og valuta bidrager med et

positivt afkast.





kursreguleringer fra obligationer, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast. Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 35,1 mio. kr. Heraf vedrører 28,5 mio.

kr. ledelsesmæssige skøn vedrørende coronakrisen.





kr. ledelsesmæssige skøn vedrørende coronakrisen. Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30 juni 2020 udgør

15,9 mia. kr. og er steget med 266 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019,

svarende til en stigning på 1,7%.





15,9 mia. kr. og er steget med 266 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019, svarende til en stigning på 1,7%. Fald i udlån fra ultimo juni 2019 til ultimo juni 2020 på 11,7%. Fald i

gennemsnitligt udlån på 7,7%.





gennemsnitligt udlån på 7,7%. Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo juni 2019 til ultimo juni 2020 på 6,5%.

Vækst i gennemsnitligt indlån på 5,4%.





Vækst i gennemsnitligt indlån på 5,4%. Kapitalprocent på 20,5% - Regulatoriske kapitalkrav opgjort til 13,8% svarende til

en overdækning på 6,7%.





en overdækning på 6,7%. Med baggrund i en fortsat meget betydelig usikkerhed i de økonomiske udsigter

for 2. halvår, fastholder banken sin tidligere udmeldte resultatforventning på

30-45 mio.kr. - dog med den præcisering, at banken med baggrund i 2. kvartals

resultater, forventer at realisere resultatet i den øverste del af spændet.



For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport. Eventuelle spørgsmål

kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.

Venlig hilsen

Djurslands Bank



Lars Møller Kristensen

Bankdirektør









Vedhæftet fil