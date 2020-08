NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS.



MONTRÉAL, 05 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement public par voie de prise ferme annoncé précédemment (le « placement »), aux termes duquel un syndicat de prise ferme mené conjointement par Desjardins Marché des capitaux et Stifel GMP (collectivement, les « preneurs fermes co-chefs de file »), et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Raymond James Ltée, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Corporation Canaccord Genuity, Eight Capital et Acumen Capital Finance Associés Limitée (collectivement avec les preneurs fermes co-chefs de file, les « preneurs fermes ») ont acheté un total de 5 788 000 actions ordinaires de la Société (les « actions offertes »), dont 4 135 000 actions offertes (les « actions nouvelles ») ont été émises et vendues par la Société en tant qu’actions nouvellement émises et un total de 1 653 000 actions offertes (les « actions secondaires ») ont été vendues par MM. Jonathan Ferrari, président du conseil et chef de la direction de la Société, Neil Cuggy, président et chef des opérations de la Société, Raffi Krikorian, vice-président et chef de la mise en marché de la Société et Hamnett Hill, un administrateur de la Société, ou par leurs sociétés de portefeuille respectives (collectivement, les « actionnaires vendeurs »), au prix de 6,05 $ l’action offerte (le « prix d’offre »). Le placement représente un produit brut d’environ 25,0 M$ revenant à la Société et d’environ 10,0 M$ revenant aux actionnaires vendeurs.

Les preneurs fermes ont également exercé intégralement l’option qui leur a été accordée par la Société et par les actionnaires vendeurs (l’« option de surallocation ») visant l’achat de 620 250 actions nouvelles supplémentaires de la Société et un total de 247 950 actions secondaires supplémentaires des actionnaires vendeurs, au prix d’offre pour un produit brut supplémentaire d’au plus environ 3,8 M$ revenant à la Société et environ 1,5 M$ revenant aux actionnaires vendeurs. Le produit brut total du placement, y compris l’option de surallocation, s’est établi à environ 28,8 M$ pour la Société et 11,5 M$ pour les actionnaires vendeurs, pour un total de 40,3 M$.

Goodfood est très heureux du succès du placement, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation, et de l’intérêt manifesté envers celui-ci.

Les actions offertes ont été offertes par voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada. La Société prévoit affecter une partie importante du produit net du placement au financement de projets d’immobilisations et d’exploitation afin d’ajouter des capacités de livraison le même jour grâce à des technologies de traitement des commandes et de l’équipement d’automatisation et aux besoins généraux de la Société.

Avant le placement, MM. Ferrari, Cuggy et Hill, trois des actionnaires vendeurs, détenaient respectivement, directement ou indirectement, 10 795 644, 10 796 216 et 8 033 571 actions ordinaires de la Société, ce qui représentait respectivement 17,99 %, 17,99 % et 13,39 % des actions ordinaires alors émises et en circulation de la Société. Après la réalisation du placement, MM. Ferrari, Cuggy et Hill détiennent respectivement, directement ou indirectement, 10 225 359, 10 225 931 et 7 463 286 actions ordinaires de la Société, ce qui représente respectivement 15,79 %, 15,79 % et 11,52 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les actionnaires vendeurs ont conclu des conventions de blocage pour une période se terminant 90 jours après la date de clôture du placement leur interdisant de disposer des titres de la Société, sous réserve de certaines exceptions. Les actionnaires vendeurs ont participé au placement et ont vendu des actions secondaires à des fins générales de portefeuille et de placement et ils peuvent conclure des opérations sur les titres de la Société de temps en temps sous réserve d’un certain nombre de facteurs.

Pour de plus amples renseignements et pour obtenir une copie de la déclaration selon le système d’alerte devant être déposée en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables relativement aux questions ci-dessus, veuillez consulter le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com ou communiquer avec le directeur des relations avec les investisseurs de la Société aux coordonnées indiquées ci-dessous. Le siège social et principal établissement de la Société est situé au 4600 rue Hickmore, Montréal (Québec) H4T 1K2.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne peuvent être vendus aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite en vertu de la loi. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence de leur inscription ou d’une dispense applicable des exigences d'inscription aux termes de ces lois.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne livrant des repas et des produits d’épicerie frais d’un océan à l’autre et facilitant, pour ses membres, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l’impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en moins d’une minute. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son écosystème d’approvisionnement de classe mondiale reliant directement Goodfood au consommateur qui élimine presque entièrement le gaspillage de nourriture et les frais généraux élevés liés aux édifices et installations physiques des épiceries. La Société exploite des bureaux administratifs et un centre de production situés à Montréal, deux centres de production dans la région du Grand Toronto (dont un est en service et l’autre est en construction), deux centres de production dans l’Ouest canadien, soit à Calgary et à Vancouver, ainsi qu’un centre de repas déjeuner à Montréal. Au 31 mai 2020, Goodfood comptait 272 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca .

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias Philippe Adam

Chef de la direction financière

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca Roslane Aouameur

Directeur, Planification financière et Relations investisseurs

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent, notamment, des renseignements sur nos objectifs et les stratégies pour les atteindre, de même que des renseignements sur nos opinions, nos projets, nos attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. Ces informations prospectives peuvent souvent (mais pas toujours) être décelées par l’emploi d’expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « estime », « projette », « croit » ou « continue » et d’autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. Les informations prospectives sont fournies dans le but d’aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et les risques auxquels elle est confrontée à un moment précis dans le temps, dans un certain contexte historique et compte tenu de développements futurs, et, par conséquent, le lecteur est avisé que les informations pourraient ne pas être appropriées à d’autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les facteurs de risque suivants qui sont discutés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice terminé le 31 août 2019 disponible sur SEDAR au www.sedar.com : des antécédents d’exploitation limités, des flux de trésorerie d’exploitation négatifs, le secteur de l’alimentation, le contrôle de la qualité et les préoccupations en matière de santé, la conformité à la réglementation applicable, la réglementation du secteur, les questions de santé publique, les rappels de produits, l’atteinte à la réputation de Goodfood, la perturbation des transports, la responsabilité du fait du produit, la propriété et la protection des droits de propriété intellectuelle, le secteur en évolution, des activités de syndicalisation, la dépendance envers la direction, les facteurs qui pourraient empêcher l’atteinte des objectifs de croissance, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, la gamme limitée de produits, la réglementation en matière d’environnement et de santé et sécurité au travail, la perturbation et l’atteinte à la sécurité des systèmes en ligne, la dépendance envers les centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, les besoins futurs en capitaux, les risques d’exploitation et la couverture d’assurance, la gestion de la croissance, les conflits d’intérêts, les litiges et les événements catastrophiques. Bien que les informations prospectives qui figurent aux présentes soient fondées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives puisque les résultats réels pourraient différer de ces informations prospectives. Pour préparer les informations prospectives, certaines hypothèses ont été formulées en ce qui concerne la disponibilité des ressources en capital, le rendement de l’entreprise, les conditions du marché et la demande des clients. En outre, l’information et les attentes énoncées dans le présent communiqué pourraient changer de manière importante du fait qu’elles sont assujetties à l’évolution de la pandémie de COVID-19 et son incidence sur la demande de produits, la mobilité de la main-d’œuvre, la continuité de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments indépendants de notre contrôle. Par conséquent, toutes les informations prospectives que contiennent les présentes sont données sous réserve des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels nous nous attendons se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, les informations prospectives qui figurent aux présentes sont fournies en date des présentes et, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.