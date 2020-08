TORONTO, 05 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (TSX : TLG; OTCQB : CHXMF) (« Troilus » ou la « Société ») est fière d’annoncer qu’elle est la première société d’exploration minière à obtenir l’homologation UL 2723 : Programme de certification ECOLOGO pour l’exploration minière (la « certification ECOLOGO »).



L’Association de l’exploration minière du Québec (« AEMQ ») a lancé une norme en novembre 2019 pour reconnaître et promouvoir les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques : il s’agit de la première certification de ce type pour les sociétés d’exploration minière. La norme a été adaptée par les Laboratoires des assureurs du Canada (« ULC ») qui ont créé la certification ECOLOGO, qui permet aux sociétés de communiquer aux investisseurs et aux parties prenantes leur engagement à l’égard de l’environnement, de la santé humaine, du bien-être de la communauté et des pratiques économiques équitables. ULC, accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), est un organisme indépendant d’essais, de certification et d’inspection de sécurité, qui jouit d’une réputation de confiance dans le domaine des essais et de la certification par des tiers depuis plus de 125 ans.

Le chef de la direction et directeur du conseil de Troilus, Justin Reid, a d’ailleurs déclaré ceci : « Le fait d’être la première société d’exploration minière à recevoir la certification ECOLOGO est une réalisation dont nous sommes fiers. Troilus bénéficie d’un héritage en matière de gérance environnementale, de solides liens avec la collectivité et d’un engagement à l’égard du développement durable que nous avons l’intention maintenir dans la poursuite du projet. La certification ECOLOGO vient démontrer à nos parties prenantes et investisseurs qu’un tiers de confiance a soigneusement évalué nos activités et façons de procéder afin de valider nos pratiques durables. Nous considérons que notre engagement en faveur des meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques est essentiel pour construire une entreprise prospère ».

Selon Valérie Filion, directrice générale de l’AEMQ, « l’Association de l’exploration minière du Québec félicite Troilus Gold Corp. pour sa certification ÉCOLOGO relativement au développement responsable, décernée aux sociétés d’exploration minière. Troilus est la première société d’exploration minière à avoir franchi toutes les étapes nécessaires pour se conformer à cette nouvelle certification. Cette reconnaissance vient répondre à l’inquiétude croissante exprimée par les parties prenantes et les investisseurs à l’égard de notre industrie en ce qui concerne les normes environnementales et l’acceptabilité sociale des projets ».

À propos de la Société Troilus Gold

Troilus Gold est une société d’exploration minière établie à Toronto qui se concentre sur les projets d’exploration au stade avancé et la mise en valeur précoce, ainsi que sur l’expansion éventuelle des ressources minérales et la réouverture de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus. Le terrain minier de Troilus, d’une superficie de 107 326 ha, se trouve dans la ceinture de roches vertes Frotêt-Evans, au Québec (Canada). Entre 1996 et 2010, Inmet Mining Corporation a exploité la mine Troilus en tant que mine à ciel ouvert. Cette dernière a produit plus de 2 millions d’onces d’or et près de 70 000 tonnes de cuivre.

À propos de UL Canada

UL Canada contribue à créer un monde meilleur en appliquant la perspective scientifique à la résolution de problèmes liés à la sûreté, à la sécurité et à la durabilité. Nous renforçons la confiance en permettant l’adoption en toute sécurité de nouveaux produits innovants et de nouvelles technologies novatrices. Tout le personnel d’UL Canada partage la même passion, soit d’accroître la sécurité dans le monde. Tous nos travaux, de la recherche indépendante et de l’élaboration de normes aux essais et à la certification, en passant par la fourniture de solutions analytiques et numériques, contribuent à améliorer le bien-être à l’échelle mondiale. Les gouvernements, les entreprises, les industries, les autorités réglementaires et le public peuvent prendre des décisions plus judicieuses, car ils nous font confiance. Pour en savoir davantage sur le programme de certification ECOLOGO pour l’exploration minière, visitez le site canada.ul.com/fr/programmesulc/explores/. Pour en savoir davantage sur nos activités à but non lucratif, visitez le site UL.org (site en anglais).

À propos de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ)

L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) est une organisation professionnelle et industrielle qui représente les acteurs du secteur minier québécois. Fondée en 1975, l’Association a pour mission de promouvoir l’exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l’économie québécoise. Elle regroupe actuellement 1 200 membres individuels et 200 membres corporatifs. L’association propose un programme d’encadrement personnalisé et des outils pour les entreprises qui souhaitent adhérer à la norme de certification ECOLOGO. Veuillez consulter le site aemq.org/certification pour en savoir plus sur ce programme.

Mise en garde concernant les déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant l’impact et les répercussions de la certification ECOLOGO sur la Société, le potentiel de croissance et les éventuels aspects économiques du projet et la compréhension du projet par la Société; le potentiel de développement et le calendrier du projet; l’estimation des ressources minérales; réalisation d’estimations des ressources minérales; le calendrier prévu de l’évaluation économique préliminaire; le moment auquel aura lieu de l’exploration future prévue et son ampleur; les résultats attendus du programme de forage prévu de la Société pour 2020 et leur impact possible sur l’importance potentielle estimée des ressources minérales; le coût des activités futures; les dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploitation; succès des activités d’exploration; la capacité prévue des investisseurs de continuer à bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de l’expertise technique et du soutien des collectivités locales; et le moment prévu pour le dépôt du rapport technique. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifier », « prévoir », « s’attendre à », « budgéter », « estimer », « projeter », « prédire », « anticiper », « croire » ou des variations, y compris dans la forme négative, de ces termes, expressions ou énoncés qui indiquent que certains événements, actions ou résultats « pourraient » ou « pourront » survenir, être réalisés ou être atteints. Les énoncés prospectifs sont formulés sur la foi de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils sont erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus soient considérablement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés dans ces énoncés ou que celles-ci supposeraient. Ces énoncés et renseignements se fondent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les fluctuations des taux de change, le climat économique mondial, la dilution, la volatilité du prix des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter : l’impact que la pandémie de COVID-19 peut avoir sur les activités de la Société et l’économie en général; l’impact de la reprise après la pandémie de COVID-19 et son impact sur l’or et d’autres métaux; l’absence de garantie que le programme d’exploration entraînera un accroissement des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales; la réception des approbations nécessaires; les incertitudes commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries; les risques environnementaux et autres risques affectant l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans le dernier avis annuel de la Société, dans le rapport technique à déposer et dans d’autres documents d’information continue de la Société disponibles sous le profil de la Société sur le site www.sedar.com. Même si Troilus a tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient très différents de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les prévisions, estimations et attentes à l’égard des résultats ne soient pas réalisées. Il n’existe aucune garantie que cette information sera exacte, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux anticipés et formulés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder un crédit indu aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières lui imposent de le faire.